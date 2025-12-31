En la recta final de 2025, cada vez estaba más claro que la inteligencia artificial se había convertido en una infraestructura invisible pero influyente, tanto un juguete novedoso como una novedad. La gente la utiliza como las hojas de cálculo o la plomería, para mover cosas, combinar y analizar información, y limpiar cosas. Pero, ¿qué creen algunos de los modelos de IA más populares que sucederá a continuación?

Le pedí a ChatGPT, Gemini y Claude, tres de los chatbots de IA más conocidos y utilizados, que predijeran cómo sería la vida cotidiana con la IA en 2026. Intenté que se ciñeran a oportunidades más realistas. Les pedí a ChatGPT, Gemini y Claude, tres de los chatbots de IA más conocidos y utilizados, que predijeran cómo sería la vida cotidiana con IA en 2026. Y no predicciones sobre la singularidad, fantasías utópicas o encuentros con extraterrestres mediados por diplomáticos de IA, sino extrapolaciones plausibles.

Cada modelo tenía sus propias ideas, con algunos solapamientos previsibles. Pero las consecuencias, a veces evidentes y otras sutiles, de la IA descritas dejaron claro que, en lo que respecta a los modelos de chatbots de IA, no van a desaparecer en un futuro próximo.

ChatGPT predice la IA en segundo plano

"A finales de 2026, la mayoría de las personas experimentarán la IA menos como un destino y más como algo que se integra silenciosamente en lo que ya están haciendo. La IA se convertirá en la capa predeterminada de las aplicaciones cotidianas, en lugar de una función independiente que se abre a propósito".

ChatGPT ve la IA en 2026 como una presencia ambiental. La IA estará siempre activa, a menudo de forma imperceptible, y controlará sutilmente muchas de las cosas que antes hacíamos manualmente. La IA integrada no será una herramienta diferenciada, sino un asistente omnipresente al que no habrá que pedirle ayuda antes de que la preste.

"Los asistentes de IA asumirán más tareas de toma de decisiones menores, no solo consejos. La IA podría reordenar automáticamente los suministros domésticos, elegir un programa de streaming en función del estado de ánimo o seleccionar una ruta, un restaurante o un regalo con una mínima intervención".

ChatGPT considera que este cambio surge de la ola de paneles de asistentes, herramientas de resumen y superposiciones de sugerencias de 2025. No se trata de crear algo nuevo, sino de hacer que lo existente parezca inevitable. Sin embargo, esta ayuda sin fricciones tiene consecuencias y podría anular tu propia voluntad. La IA intenta ayudar, pero también hace muchas suposiciones.

"La frustración radica en que puede resultar invasiva o difícil de desactivar, y las personas no saben si están utilizando una aplicación o si están siendo empujadas por un asistente al que no han invitado".

ChatGPT sugiere un cambio cultural en el que las personas se sienten inseguras respecto a su sentido del control. La ambigüedad en torno al consentimiento erosiona aún más la confianza en cosas como los resúmenes generados por IA, un atajo en el que las personas confían quizás demasiado. La cuestión no es solo la compresión, sino la transformación. ChatGPT reconoce que los resúmenes son editoriales y no neutrales. Lo que se omite o se suaviza es importante, especialmente a medida que las personas pierden poco a poco el contacto con el contenido de primera mano. A medida que estos resúmenes sustituyen a los originales, aumenta el escepticismo.

"En 2026, esto significa que muchas personas rara vez leerán reseñas, artículos o manuales completos, y en su lugar confiarán en resúmenes generados por IA integrados en los resultados de búsqueda y las aplicaciones. La contrapartida es una creciente inquietud por lo que se omite, se simplifica o se reformula sutilmente".

Lo que llama la atención es que ChatGPT describe más una toma de control silenciosa e invisible que una transformación. En el lado positivo, reduce el estrés de las muchas pequeñas tareas molestas que hay que recordar, pero, por otro lado, es posible que a la gente no le entusiasme ver cómo la IA se encarga de esas tareas.

Aun así, ChatGPT deja la puerta abierta al optimismo. Si se diseñan teniendo en cuenta la claridad para el usuario, estos sistemas integrados podrían reducir la fatiga de la toma de decisiones, agilizar las tareas cotidianas y ayudar a las personas a recuperar espacio mental para momentos más significativos.

Gemini predice una IA activa

«Es probable que en 2026 se produzca un cambio de la IA que simplemente habla a la IA que actúa. El primer cambio importante será el auge de los agentes personales que se encargan de la logística de varios pasos... sin que tengas que tocar tu teléfono».

Gemini se centró en los cambios estructurales en su predicción. ChatGPT se centró en el comportamiento y en un ambiente cultural sombrío en su predicción, pero la idea de Gemini de la IA como un «operador proactivo» para finales del próximo año es mucho más positiva. Gemini prevé agentes que se anticipan a las solicitudes. Podrían reprogramar citas, actualizar calendarios e incluso gestionar cambios en los viajes con una intervención mínima por tu parte.

Más relevante para Google es la predicción de Gemini sobre la desaparición de la interfaz de búsqueda tradicional. Las respuestas sintetizadas sin fisuras sustituirán a los enlaces y las citas para ahorrar tiempo. Gemini lo denomina pérdida de transparencia, donde la velocidad se consigue a expensas de la claridad. El motor de búsqueda se convierte en una caja negra. Esa metáfora de la caja negra se traslada a la predicción de Gemini sobre el trabajo. Ve a la IA asumiendo tareas profesionales rutinarias sin indicaciones.

«El software que funciona en un «circuito cerrado» puede observar una videoconferencia y actualizar de forma independiente los seguidores de proyectos, presentar informes de gastos y asignar tareas de seguimiento».

Gemini también tiene ideas sobre lo que sucederá justo delante de tus ojos. Imagina que 2026 será el año en que la IA escape de la pantalla y entre en tu campo de visión, superponiéndose al mundo a través de gafas inteligentes.

Notarás un aumento en las gafas inteligentes con IA que proporcionan «visión ambiental». En lugar de mirar una pantalla, apuntarás con tus gafas a un lavabo roto o a un menú extranjero para ver superposiciones de reparación o traducciones en tiempo real flotando en tu campo de visión. También habrá feeds de medios hiperpersonalizados. Para 2026, es posible que veas anuncios en redes sociales o videos educativos con tus personajes favoritos con licencia o incluso contigo mismo, adaptados a tus intereses específicos y nivel de aprendizaje. »

En última instancia, la perspectiva de Gemini espera que la verdadera asistencia agencial libere a las personas de las partes más aburridas de la vida moderna en el plazo de un año, devolviéndoles tiempo para la creatividad, el trabajo profundo o el descanso. No es precisamente el paraíso, ya que se pasan por alto muchos problemas potenciales, pero Gemini definitivamente pinta un panorama optimista de la IA en un año.

Claude predice la saturación

Claude está de acuerdo en que la IA será una presencia pasiva y que el gran cambio tendrá que ver tanto con la sutileza como con la inteligencia o la velocidad.

"En 2026, la gente se encontrará cada vez más con una IA capaz de mantener una conversación con fluidez mientras mira lo que hay en tu pantalla, escucha los sonidos de fondo y extrae información relevante sin que se le pida".

La IA sugirió que su teléfono podría recordarle que debe renovar una receta porque detectó el frasco de medicamentos en una foto que tomó la semana pasada, o que una aplicación de trabajo podría unirse a una reunión, escuchar en silencio y hablar solo cuando alguien haga una pregunta que pueda responder. Claude ve que la IA evoluciona hacia algo que comprende silenciosamente todo el contexto de su entorno y puede responder al habla, las imágenes y las señales ambientales sin necesidad de pedir indicaciones.

"En 2026, empezarás a ver IA que realmente puede coordinarse entre diferentes aplicaciones y sitios web: reprogramar una cadena de citas cuando se cancela una, comparar planes de seguro leyendo los documentos de las pólizas reales o gestionar una reparación en el hogar contactando con contratistas, comparando presupuestos y comprobando tu calendario para ver la disponibilidad".

Aunque Claude reconoce que este tipo de conciencia pasiva puede incomodar a algunos usuarios, también predice que las ventajas de olvidar menos tareas y cambiar menos de contexto superarán las dudas de la mayoría de las personas. En parte, esto se debe a que Claude también predice que las integraciones de IA limitadas y con fallos de 2025 madurarán hasta convertirse en una verdadera automatización de tareas. Claude también predice que la IA se convertirá en algo omnipresente como tutores personalizados en escuelas y hogares, adaptados a la forma de aprender de cada estudiante.

"El año se percibirá menos como un único avance espectacular de la IA y más como una saturación gradual, en la que la IA simplemente se integrará en más cosas que hacemos, para bien o para mal".

La IA en 2026

En conjunto, estas tres visiones sugieren que 2026 no se percibirá como un gran avance en inteligencia artificial, sino más bien como una suave expansión en nuestras vidas. ChatGPT, Gemini y Claude coinciden en que la IA será más útil, más ambiental y más capaz, pero también más invisible. Pronostican un año en el que la IA dejará de actuar como una herramienta y comenzará a comportarse como parte del sistema operativo de la vida cotidiana. Eso podría significar menos tareas pendientes, menos fricciones y una experiencia más fluida en general, ya que la IA anticipa las necesidades, reescribe correos electrónicos incómodos, reprograma citas o escucha en silencio las preguntas durante las reuniones para que no tengas que repetirte.

Al mismo tiempo, cada modelo señala un costo sutil pero importante. ChatGPT advierte que podríamos olvidar lo que se siente al tomar decisiones por nosotros mismos. Gemini sugiere que podríamos tener dificultades para comprender las decisiones tomadas en nuestro nombre. Claude nos recuerda que la comodidad de estar siempre conectados puede tener un peso emocional, especialmente cuando sentimos que estamos siendo monitoreados o controlados por algo que no hemos invocado conscientemente. Son compensaciones que vale la pena tener en cuenta. Las mismas cosas que hacen que la IA parezca perfecta también hacen que sea más difícil cuestionarla, redirigirla o desactivarla.

Aun así, hay motivos para ser optimistas. Si los sistemas de IA se vuelven más transparentes, si los valores predeterminados incluyen opciones reales y si los usuarios disponen de las herramientas necesarias para mantenerse informados, entonces el 2026 que imaginan estos modelos no tiene por qué ser distópico. Podría ser el año en que la inteligencia artificial se convierta finalmente en una compañera realmente útil. El reto consiste en dar forma a los cambios que trae consigo la IA para que tengamos más libertad, no menos.

