Probé Nano Banana 2 Lite, el nuevo generador de imágenes con IA de Google que funciona en 4 segundos, y cambia la forma en que usas el arte generado por IA

El nuevo Nano Banana 2 Lite de Google es realmente rápido: tarda unos cuatro segundos desde la entrada de la indicación hasta la imagen. Esa velocidad cambia tanto la forma en que piensas al escribir las indicaciones como el cronograma para generarlas.

El modelo estándar de Nano Banana 2, y la mayoría de los demás generadores de imágenes con IA, tardan lo suficiente como para que valga la pena dedicar un tiempo a elaborar la indicación perfecta. Puede ser molesto tener que volver a hacerlo varias veces cuando tienes que esperar hasta un minuto y aún así es posible que te equivoques. Aprendes a ser cauteloso al escribir tus indicaciones.

Nano Banana 2 Lite rompe ese ritmo. Noté que mi propia velocidad cambiaba para adaptarse casi por completo. No sentí la necesidad de escribir una indicación perfecta. Lo traté más bien como un cuaderno de bocetos para ideas que podían descartarse rápidamente si no funcionaban o revisarse hasta que lo hicieran. Ninguna de ellas me parecía un gran compromiso porque otro intento estaba a solo unos segundos de distancia.

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Nano Banana 2 (izquierda)/Nano Banana 2 Lite (derecha) (Image credit: Google Gemini)

Y no es que haya una gran diferencia en los resultados. Por ejemplo, le pedí a ambas versiones de Nano Banana 2 que crearan «una flota steampunk navegando por el espacio exterior sobre la Tierra, con aeronaves de madera ornamentadas y recubiertas de latón». Hay mucho ahí que podría poner en aprietos a cualquier modelo de imágenes.

Sin saber cuál era cuál, más de una persona se equivocó o pensó que era una trampa y que las dos imágenes provenían del mismo modelo. La de la izquierda es Nano Banana 2, y la de la derecha es su versión Lite. Si las analizas, puedes adivinar que una es de mayor calidad y, sin duda, con el tiempo puedes detectar en qué aspectos la versión Lite podría fallarte, pero cuando solo toma cuatro segundos generar otra, no importa demasiado.

Creación rápida

Si bien la versión estándar de Nano Banana 2 es ideal cuando necesitas la máxima fidelidad o tienes una solicitud particularmente complicada, la versión Lite está pensada para la rapidez y la generación de ideas. Google posiciona a Nano Banana 2 Lite como la opción más rápida y económica, especialmente útil cuando se trabaja a gran escala.

Para el usuario promedio, esto significa que no tienes que dedicar tanto tiempo a la indicación inicial y puedes experimentar más.

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Nano Banana 2 Lite. Indicación: "un mercado de agricultores muy concurrido". (Image credit: Google Nano Banana 2 Lite)

Esto significa que también puedes experimentar de formas interesantes. Por ejemplo, empecé con la indicación «un mercado de agricultores muy concurrido». Las multitudes siguen siendo una de las formas más rápidas de poner de manifiesto las debilidades de los generadores de imágenes con IA, ya que hay muchísima gente, poses e interacciones sucediendo al mismo tiempo.

El resultado estuvo bien, pero empecé a agregar detalles específicos y Nano Banana 2 Lite me dio como una docena de opciones en unos minutos. Ahora, mis peticiones de cosas como niños persiguiendo burbujas, una pareja de ancianos comprando flores, un músico callejero y un vendedor de frutas haciendo una venta en primer plano están todas ahí. Hay algunos defectos y detalles extraños, pero para ser de cuatro segundos, no está mal.

Preguntas para la lluvia de ideas

Fíjate en los errores: no hay ninguna maleta en el segundo cuadro, y hay dos maletas en el tercero (Image credit: Google Nano Banana 2 Lite)

Y vale la pena reiterar que Nano Banana 2 Lite no se queda muy atrás respecto al modelo más grande y es capaz de contar historias coherentes, aunque no necesariamente a la primera. Le pedí que «hiciera un cómic de seis viñetas sobre un hombre de negocios que, por accidente, intercambia maletines con un extraterrestre en una estación de tren».

El cómic tiene sentido en general. Los personajes se mantuvieron consistentes de un panel a otro, la secuencia fluyó de manera natural y la revelación final tuvo exactamente el toque justo de absurdo. Por supuesto, hay dos errores enormes en el cómic: el humano no tiene maletín en el segundo panel y tiene dos en el tercero.

Un par de indicaciones adicionales resolvieron el problema, pero es importante señalar que la solución más sencilla es iterar, no dedicar mucho más tiempo a reelaborar la indicación con detalles adicionales. Una versión creada con el modelo Nano Banana 2 estándar, en cambio, no presentaba ese mismo error. En otras palabras, cada modelo tiene su lugar, e incluso podrías terminar puliendo una indicación en Lite y luego pasarla a Nano Banana 2 para obtener una versión de aún mayor calidad.

Aun así, cuando puedes generar tantas imágenes tan rápido, te da la oportunidad de replantearte cómo elaboras las indicaciones. Ese parece ser el objetivo de Google para Nano Banana 2 Lite. Da la impresión de estar diseñado para las partes más desordenadas del proceso creativo. El modelo más grande es para un compromiso más profundo. Hacer que cada imagen individual parezca un poco menos importante podría, a la larga, animar a la gente a crear imágenes mucho mejores.

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