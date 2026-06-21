Probé la sugerencia "convierte esto en un juego" para que ChatGPT le diera un toque divertido a las tareas aburridas, y mi hijo estaba ansioso por jugar

Hay algunas tareas en la vida que a la gente no le entusiasman precisamente. Limpiar la cocina después de cenar, preparar a los niños por la mañana e ir de compras son cosas necesarias, pero rara vez lo suficientemente emocionantes como para contarlas después.

Hace poco probé una sencilla instrucción de ChatGPT: «Convierte esto en un juego». Solo tienes que describir lo que necesitas hacer y pedirle a ChatGPT que lo convierta en un juego. La IA inventa reglas, objetivos, retos, puntos, historias y pequeñas recompensas. Muchas de las actividades más aburridas de la vida están a solo unos giros imaginativos de convertirse en algo sorprendentemente entretenido.

El reino de los platos sucios

Después de cenar, me encontré con el desorden habitual de la cocina: platos en el fregadero, migas en las encimeras y basura que sacar. No me molesta limpiar, pero tenía curiosidad por saber cómo ChatGPT convertiría esa aburrida lista de tareas en un juego. Le pregunté, y ChatGPT ideó un juego llamado «La limpieza del reino perdido», con la siguiente indicación:

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«Eres el Guardián del Reino. Durante la noche, los traviesos duendes del desorden han esparcido objetos por todo el reino. Cada plato que devuelvas a su lugar te dará una moneda de oro. Cada superficie que despejes recuperará una aldea. Completa toda la misión antes de que se acabe el tiempo y ganarás el título de Campeón del Reino».

No sé si me habría involucrado en eso por mi cuenta. Por suerte, tengo un hijo pequeño, que se emocionó mucho al enterarse de un nuevo juego ambientado en un reino mágico. Con su ayuda, rápidamente acumulamos varias docenas de monedas de oro y salvamos un puñado de aldeas, que agradecieron a su salvador regalándole chocolate.

Lo que me sorprendió fue lo rápido que el juego cambió nuestro enfoque. En lugar de pensar en limpiar toda la cocina, estábamos recolectando monedas, recuperando aldeas y compitiendo contra el reloj. Los platos se lavaron y la basura se sacó, pero la tarea se sintió completamente diferente. Tanto para los niños como para los adultos, convertir una tarea en un juego no elimina el trabajo; simplemente le da a tu cerebro algo más agradable en qué concentrarse mientras lo haces.

Centro de control

(Image credit: NASA/Joel Kowsky)

La segunda prueba consistió en un reto con el que muchos padres están familiarizados: el esfuerzo de lograr que un niño salga de casa por la mañana. A veces, eso puede parecer como participar en una película de desastres, cuando desaparece un zapato y el desayuno se convierte de repente en un tema polémico. Al pedirle a ChatGPT un juego, surgió «Operación Lanzamiento del Cohete»:

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«Comandante, su nave espacial despega en veinte minutos. Antes del lanzamiento, deben activarse cuatro sistemas críticos. "Sistemas de combustible" significa el desayuno. "Revisión del traje espacial" significa vestirse. La revisión de navegación significa los zapatos y la mochila. Completa todos los sistemas antes de que la cuenta regresiva llegue a cero, y tu misión podrá comenzar».

Mi hijo es un poco pequeño para entender completamente la mecánica más elaborada del juego, pero la idea del lanzamiento de una nave espacial y los pasos para lograrlo fueron bastante fáciles de entender. Preparar un traje espacial para el lanzamiento fue mucho mejor que el esfuerzo habitual de vestirse.

La rutina seguía siendo la rutina, pero el ambiente era mucho más emocionante. Además, el juego convirtió la actividad en algo que hacíamos juntos, en lugar de algo que yo intentaba que sucediera. Ese pequeño cambio hizo que toda la mañana se sintiera más ligera.

Lo que ChatGPT aportó de manera constante fue estructura, historia y una clara sensación de progreso. Esos pequeños ingredientes hicieron que las rutinas familiares se sintieran menos repetitivas. Lo mejor es que la sugerencia funciona para casi cualquier cosa. En cuestión de segundos, las tareas cotidianas pueden transformarse en misiones, competiciones o aventuras, aunque sigas teniendo que hacer el trabajo.

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