Probé la nueva función "Skills" de Gemini en Chrome, y es como un pequeño conjunto de herramientas con atajos de IA

La nueva función «Skills» de Google dentro de Gemini para Chrome te permite guardar las solicitudes de Gemini que hayas utilizado en una página web, para que puedas usarlas en otras. Así, si te encuentras pidiendo el mismo tipo de ayuda una y otra vez, puedes guardar esa solicitud y ejecutarla al instante en cualquier página que estés viendo. Elimina la parte más repetitiva del uso de la IA, convirtiendo una solicitud en algo más parecido a una herramienta.

Ese cambio se hace más evidente en el momento en que dejas de pensar en las solicitudes como instrucciones puntuales y empiezas a tratarlas como parte de tu navegador.

Simplemente abre Gemini en Chrome y escribe una instrucción basada en lo que quieres que haga la IA. Esto puede ser cualquier cosa, desde resumir una página hasta comparar varias pestañas. Después de ejecutar la solicitud una vez y confirmar que produce el tipo de resultado que deseas, puedes hacer clic en «Guardar» para guardarla como una Habilidad directamente desde tu historial de chat.

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A partir de ese momento, la indicación se puede activar escribiendo una barra inclinada, «/», en el panel de Gemini o seleccionándola en el menú de Habilidades.

Consejos para ayudarte a preparar una comida

(Image credit: Gemini)

Google no ha dejado que los usuarios tengan que descubrirlo todo desde cero. Junto con esta función, ha presentado una biblioteca de habilidades repleta de indicaciones ya preparadas, diseñadas para tareas comunes. Se trata, básicamente, de plantillas que se pueden añadir, modificar y reutilizar sin mucho esfuerzo. Empecé por ahí con la habilidad del planificador de comidas. Tras ir a una página de recetas al azar de una quiche, abrí Gemini y elegí la habilidad de la lista disponible. El gráfico de arriba fue el resultado.

Tomó todos los detalles de la página y extrapoló una comida completa, para luego transformarla en una infografía. Dependiendo de cómo aprendas y comprendas la información, es una versión más clara y organizada de la misma receta, además de dos adiciones: pasta y papas para completar una comida. Los ingredientes se agruparon de manera lógica, los pasos de preparación se simplificaron y todo el proceso se presentó en una línea de tiempo básica.

Consejos para ayudarte a elegir qué comprar

Entonces probé la Skill «conserje de regalos», usándola para algo que normalmente lleva más tiempo del que debería. Ya había completado la parte habitual del proceso: abrir varias pestañas con joyas que pensé que le podrían gustar a mi esposa y reducir la lista a unas pocas opciones realistas. Normalmente, ahí es donde empieza el verdadero trabajo: comparar pequeñas diferencias, dudar de las elecciones e intentar recordar qué pieza destacaba y por qué.

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Al ejecutar la Skill, se añadió una capa estructurada a ese proceso casi de inmediato. Antes de hacer nada más, me hizo un par de preguntas sencillas para aclarar para quién era el regalo y cuál era el presupuesto. Ese paso me pareció útil más que intrusivo, ya que establecía límites que darían forma a todo lo que vendría después. Una vez establecido eso, escaneó las pestañas abiertas y generó lo que describió como una «lectura de gustos», que era esencialmente un breve resumen de las preferencias de estilo que dedujo de los artículos que ya había seleccionado.

Esa parte fue más interesante de lo esperado. En lugar de limitarse a repetir detalles de las páginas, estableció conexiones entre ellas, señalando preferencias por diseños discretos, materiales específicos y un equilibrio entre prendas de uso diario y algo ligeramente más distintivo. No era perfectamente preciso, pero se acercaba lo suficiente como para parecer una interpretación razonable de lo que tenía en mente.

A partir de ahí, la Skill pasó a una comparación más concreta. Generó una tabla de opciones que incluía las piezas que ya había abierto, junto con algunas sugerencias adicionales que se ajustaban al mismo presupuesto y estilo general. Ver todo presentado junto facilitó la evaluación de las diferencias. El precio, los materiales y el diseño se presentaron en un formato coherente, lo que eliminó parte de la fricción que suele surgir al cambiar de página. No eliminó la necesidad de tomar una decisión, pero hizo que la decisión fuera más clara.

La Skill incluso sugirió crear un conjunto a juego en torno a uno de los collares. Propuso piezas complementarias que combinarían bien, convirtiendo de manera efectiva un solo artículo en una idea de regalo más completa. No es que yo no pudiera hacer lo mismo, pero que todo se hiciera con solo escribir «/gift concierge» fue impresionante.

Cómo crear tu propia habilidad

(Image credit: Chrome AI Skills)

La biblioteca de habilidades es impresionante, pero quería crear una habilidad propia, así que se me ocurrió una idea sencilla: convertir algo complejo en una breve tira cómica explicativa. En la biblioteca de habilidades, hice clic para añadir una habilidad, la llamé «Explicación en cómic» y escribí que quería que convirtiera el contenido de un sitio web en una sencilla tira cómica de cuatro viñetas que explicara lo que había en él. Al pulsar el ícono de Gemini para que lo escribiera, la IA creó una habilidad completa basada en esa solicitud. Las instrucciones se centraron en dividir el contenido en una secuencia de viñetas, agregar diálogos sencillos y mantener intactas las ideas centrales, al tiempo que se facilitaba su comprensión.

Para probarlo, utilicé un artículo del American Kennel Club sobre el condicionamiento operante y el refuerzo positivo en el adiestramiento canino. El artículo original explica que el comportamiento se moldea por las consecuencias, ya que las recompensas aumentan la probabilidad de que una acción se repita y otros resultados la disminuyen. También hace hincapié en que el refuerzo positivo funciona al agregar algo que el perro valora, como golosinas o elogios, para fomentar el comportamiento deseado.

La adaptación de «The Skill» transformó esa estructura en algo más parecido a una narración visual paso a paso. Lo que más cambió no fue el contenido, sino el formato. El artículo original desarrolla su argumento a través de explicaciones y terminología. La versión en cómic lo redujo a una secuencia de pasos claros, cada uno vinculado a una idea visual sencilla. Eliminó la mayor parte del lenguaje técnico y lo sustituyó por un flujo narrativo más fácil de seguir de un vistazo.

Ese cambio conlleva algunas desventajas. Se pierden algunos de los matices en torno a los diferentes tipos de refuerzo y castigo, junto con el marco más amplio del condicionamiento operante. Pero la idea central permanece intacta.

Las Skills pueden ser útiles, especialmente si hay algo que te gustaría que Gemini en Chrome hiciera con frecuencia. No tienes que escribirlo cada vez ni ajustarlo para cada caso específico. Por supuesto, una habilidad es tan buena como la indicación que la sustenta, e incluso una bien diseñada puede aplanar los matices si se aplica de manera demasiado amplia. No todas las páginas se benefician de ser resumidas, comparadas o reinventadas. En última instancia, se trata de agregar un atajo a lo que quieres que haga la IA, lo cual puede ser genial, pero es posible que te pierdas algo en el camino.

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