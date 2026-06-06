Le pedí a ChatGPT que pensara como un niño, y de repente se dio cuenta de todas las fallas en mis ideas

A veces es difícil cuestionar las propias suposiciones, y todos tenemos puntos ciegos, pero los niños suelen tener un don especial para detectar cualquier posible falla en una explicación y llegar al meollo de la situación con solo una o dos preguntas. Son expertos en identificar las piezas que faltan, tal vez porque aún no han aprendido a ignorarlas cortésmente.

Tras algunas experiencias recientes con precisamente ese fenómeno, decidí hacer un experimento aplicándolo a las indicaciones para la IA. Le pedí a ChatGPT que actuara como un niño curioso de ocho años cuyo trabajo fuera encontrar fallas en mis ideas.

Específicamente, inicié una conversación diciéndole a ChatGPT: "Imagina que eres un niño inteligente y curioso. Analiza mi idea y haz el tipo de preguntas que un niño haría. Concéntrate en cosas simples que no tengan sentido o parezcan incompletas".

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Un sábado aburrido

La respuesta de la IA fue gratificante, aunque cada vez resultaba más difícil eludir las preguntas obvias. Por ejemplo, de vez en cuando elaboro planes ambiciosos para el fin de semana que parecen fantásticos sobre el papel, pero que en la realidad resultan agotadores. Compartí el itinerario con ChatGPT y le pedí su opinión con la inocencia de un niño.

La respuesta me recordó mis propios pensamientos cuando era niño: «Si se supone que los sábados deben ser divertidos, ¿por qué estás poniendo todas las cosas aburridas el sábado?».

El chatbot continuó preguntando por qué algunas tareas estaban programadas para ese día específico en lugar de otro, y por qué no quedaba tiempo para nada espontáneo. Después de revisar el programa nuevamente, acepté que lo había sobrecargado y decidí hacer espacio para relajarme y no necesariamente ser productivo.

Resolución de problemas de streaming

Con ese tiempo libre y el propósito de relajarme y ver una película, la siguiente pregunta era qué ver. Después de recorrer los menús, considerar varias opciones y descartarlas todas, no estaba más cerca de tomar una decisión que cuando empecé. Una vez más, le pedí a ChatGPT la perspectiva de un niño.

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«Si querías ver algo, ¿por qué no viste algo?»

Era difícil rebatir eso. El chatbot me preguntó por qué estaba buscando la película perfecta en lugar de simplemente una película. ¿Por qué dedicar más tiempo a decidir que a ver? Todo eran cosas válidas a tener en cuenta, así que revisé mi lista de opciones, elegí una al azar y disfruté de la película.

Algunas de las preguntas más útiles no son las complicadas. Lo mismo ocurre con las indicaciones. La mayoría de las interacciones con chatbots consisten en pedir mejores respuestas, un análisis más profundo o más experiencia. Esta indicación funcionó porque lo redujo todo a los principios básicos.

Por supuesto, ningún chatbot piensa realmente como un niño. Sigue siendo una IA que genera respuestas basadas en patrones de sus datos de entrenamiento. Sin embargo, pedirle que adopte esa perspectiva crea un filtro útil. Los niños no tienen necesariamente mejores respuestas que los adultos, pero a veces sí tienen mejores preguntas.

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