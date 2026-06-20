La gente está empezando a pensar que ChatGPT es demasiado barato, y eso podría ser un problema para OpenAI

Las empresas de tecnología suelen dedicar mucho tiempo a intentar convencer a los clientes de que una suscripción vale lo que cuesta. ChatGPT se ha topado con un problema muy diferente. Cada vez más usuarios miran el precio y se preguntan si, de alguna manera, se están saliendo con la suya.

A medida que ChatGPT ha ido evolucionando, se ha vuelto más difícil ignorar esta pregunta. Los precios de las suscripciones a ChatGPT Plus, de 20 dólares al mes, y a ChatGPT Pro, de 200 dólares al mes, no han cambiado desde que OpenAI los anunció. Sin embargo, ChatGPT es mucho más potente y cuenta con muchas más funciones, aunque todavía tenga varios problemas y limitaciones incorporados. No obstante, cuestionar su valor se ha vuelto más común a medida que el chatbot ha pasado de ser una novedad impresionante a convertirse en algo que la gente usa todos los días.

Esa combinación de capacidades en expansión y precios estables ha llevado a muchos usuarios a preguntarse si ChatGPT cuesta menos de lo que debería. Ha sido un tema de debate desde el principio; hace un año y medio, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se quejó de que ChatGPT Pro le generaba pérdidas a la empresa debido a su popularidad:

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insane thing: we are currently losing money on openai pro subscriptions!people use it much more than we expected.January 6, 2025

No es inusual que ofrecer un producto cueste más de lo que los clientes creen. Lo que sí es inusual es que los clientes empiecen a darse cuenta por sí mismos de esa diferencia.

La IA podría ser especialmente vulnerable a esa dinámica, ya que los sistemas de IA requieren enormes recursos computacionales. Cada respuesta se alimenta de vastas redes de hardware especializado que operan en centros de datos y consumen cantidades significativas de electricidad. Esos costos se acumulan rápidamente, sobre todo cuando millones de personas utilizan el servicio todos los días.

Algunas estimaciones indican que los usuarios intensivos podrían, en teoría, consumir recursos computacionales por valor de miles de dólares al mes, mientras pagan solo una fracción de esa cantidad en cuotas de suscripción. Mientras tanto, las empresas de IA siguen invirtiendo enormes sumas en centros de datos, hardware y electricidad.

Un gasto extravagante a corto plazo

Parte de la razón por la que el debate ha cobrado fuerza es que la IA no es barata de mantener. Cada respuesta generada por ChatGPT depende de enormes cantidades de potencia computacional, hardware especializado e infraestructura de centros de datos. Esos sistemas consumen cantidades enormes de electricidad, y las facturas no hacen más que aumentar a medida que crece el uso.

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Los modelos de IA generan gastos continuos cada vez que alguien envía una consulta. Millones de usuarios haciendo preguntas cada día crean una ecuación económica muy diferente a la que deben manejar la mayoría de los servicios de suscripción.

Por lo tanto, los usuarios intensivos de ChatGPT podrían consumir muchos más recursos computacionales de los que están pagando al precio de mercado. Al mismo tiempo, las empresas de IA siguen invirtiendo miles de millones de dólares en nuevos centros de datos, hardware de vanguardia y el desarrollo de modelos futuros. Esa realidad ha llevado a algunos usuarios a creer que los precios actuales tienen menos que ver con la rentabilidad y más con asegurar la cuota de mercado mientras la industria de la IA aún se está consolidando.

«Todas las estrategias de inversión y de negocios siguen funcionando según las “viejas reglas”, que aún no han sido reemplazadas porque la IA todavía no ha trastocado por completo el orden mundial. Todos saben que nos estamos precipitando hacia un precipicio, pero la salida aún no es visible, y todos asumen que aparecerá mágicamente antes de que se acabe el camino», especuló un usuario de Reddit. "La única forma lógica de “ganar el juego”, entonces, es seguir acelerando para ser el primero en tomar la salida. Y nadie quiere quedarse atrás, así que..."

IA subvalorada

ChatGPT ocupa una posición poco común en la industria tecnológica, ya que parece una buena oferta en medio de un coro cada vez mayor de quejas de que la tecnología y los servicios relacionados, en realidad, empeoran cada año. Muchos usuarios de ChatGPT sienten genuinamente que hoy obtienen más valor del servicio que hace un año, a pesar de pagar la misma cuota mensual. Y algunos piensan que la cuestión del precio demasiado bajo ignora el panorama general de cómo se producen los modelos de IA.

«La gente calcula su uso basándose en los precios públicos de la API y asume que Anthropic u OpenAI perdieron esa cantidad con ellos. Pero el precio de la API no es el costo interno real de la empresa. Ya incluye el margen de ganancia, y no tenemos idea de cuál es su costo real después del almacenamiento en caché, el procesamiento por lotes y las optimizaciones de infraestructura», señaló otro usuario de Reddit. «También creo que los modelos lanzados son rentables en sí mismos. Las empresas siguen reportando pérdidas porque están gastando miles de millones en entrenar los próximos modelos, comprar hardware y expandir la infraestructura. Así que, aunque GPT-5.4 esté generando ganancias, es posible que estén gastando todo ese dinero y más en GPT-5.5.

Para la mayoría de la gente, el argumento de que ChatGPT está subvalorada es, en realidad, bastante sencillo. No están analizando el balance de OpenAI ni calculando los costos de los centros de datos. Simplemente observan sus propios hábitos y se dan cuenta de que usan el chatbot con mucha más frecuencia de lo que jamás hubieran imaginado.

Eso ayuda a explicar por qué este tema sigue surgiendo. La gente se queja todo el tiempo cuando un producto se encarece. Casi nunca se quejan de que algo parezca demasiado barato. Si ChatGPT está realmente subvalorado es una pregunta que OpenAI tendrá que responder eventualmente. Por ahora, muchos usuarios parecen haber llegado a su propia conclusión. Están pagando el mismo precio que pagaban hace meses o incluso años, pero sienten que están recibiendo mucho más a cambio.

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