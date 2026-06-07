La culpa la tienen Luke Skywalker y Jerry Springer, o mejor dicho, la tienen las versiones generadas por IA de ambos, por mi incursión en el robo casual de propiedad intelectual mientras usaba la relativamente nueva y potente plataforma de video generativo de Google: Omni.

Han pasado unas semanas desde Google I/O 2026, donde el gigante de las búsquedas (cada vez más centrado en la IA) presentó una serie de actualizaciones de Gemini, entre ellas Omni, su plataforma de video generativo más avanzada hasta la fecha.

Después de ver la presentación, me sentí inspirado al instante para crear mis propios videos al estilo de animación con plastilina. Aunque mi réplica en plastilina solo se parecía un poco a mí, me impresionó. El clip de IA de 10 segundos parecía haber sido minuciosamente elaborado a mano con plastilina en stop-motion.

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(Image credit: Google Gemini)

Luego, como ocurre con muchas herramientas fantásticas de IA, me olvidé rápidamente de ella, hasta hoy, cuando me topé con este clip, ahora viral, de Luke Skywalker en un episodio de Jerry Springer.

El video, creado íntegramente con IA, muestra a Luke contando entre lágrimas cómo descubrió la verdadera identidad de su padre. Es el cliché perfecto del programa de Springer. Lo único que falta es que alguien lance una silla.

No sé qué herramienta de video generativo usaron, pero al ver el clip, empecé a preguntarme por las obvias implicaciones de derechos de autor. Estos personajes son propiedad intelectual de Disney. Ahí está Mark Hamill interpretando una vez más a un personaje, pero sin el permiso del verdadero Mark Hamill. Incluso los herederos del difunto Jerry Springer deben tener preguntas.

Luke Skywalker on Jerry Springer is peak AI 😂 pic.twitter.com/AA0hZW8AKpJune 1, 2026

Según mi experiencia, la mayoría de las plataformas comerciales de IA para imágenes y videos no crean, cuando se les solicita, videos basados en personajes protegidos por derechos de autor o personas reales. Eso era lo que suponía de Google Gemini, pero al menos con Gemini Pro, es bastante fácil conseguir que personajes protegidos por derechos de autor hagan lo que uno les pida.

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En primer lugar, si había alguna duda sobre cómo se entrenan estos modelos, los resultados de estos experimentos demuestran que sin duda han recopilado una gran cantidad de contenido protegido por derechos de autor (fotos y videos).

Convertirse en Hulk

(Image credit: Gemini Omni)

Como usuario Pro, puedo crear hasta tres videos de Omni al día, lo que hace que sea sorprendente cómo los tres representan casi a la perfección a personajes protegidos por derechos de autor.

Como supuse que Omni rechazaría la creación de videos basados en los superhéroes más famosos de Marvel, empecé describiendo a uno de ellos de forma indirecta en mi prompt:

Usando esta foto mía como referencia, creemos un video en el que salgo al exterior y descubro una planta exótica. Digo: «Eso se ve delicioso». Luego la recojo y, antes de llevármela a la boca, digo: «¿Qué podría salir mal?». Entonces me transformo en un tipo musculoso y verde gigante. Digo: «Ah, eso es lo que podría salir mal».

En la indicación incluí una selfie reciente.

En un par de minutos, ya tenía mi primer video de 10 segundos. Tal como lo pedía la indicación, al final me transformé en un gigante verde, pero no en cualquier monstruo verde. Era Hulk. No el personaje de los cómics, sino el que Mark Ruffalo ha interpretado en la pantalla en el MCU durante casi 15 años.

Eso me sorprendió.

Esto es increíble

(Image credit: Google Gemini Omni)

Con el objetivo de dedicar el mismo tiempo, cambié a una indicación que describía al Superman de DC sin mencionar su nombre:

Usando estas dos fotos, con la mía como referencia, quiero un video en el que se me vea escuchando una llamada de auxilio y diciendo: «Alguien me necesita. Este es un trabajo para...». Luego, rápidamente me pongo un traje azul de superhéroe con una capa roja, botas rojas y un logotipo en el pecho. Luego abro la ventana y vuelo hacia la Luna (usa esa imagen de la Luna como referencia). El astronauta en apuros me ve y dice: «¡Aquí abajo!». Yo grito: «¡Ya voy!», mientras hago una pose de superhéroe, vuelo hacia abajo, lo recojo y regreso a la Tierra, donde nos reciben con vítores la gente en la calle y otros superhéroes. Por favor, asegúrate de que todo esto quepa en 10 segundos.

Esta vez proporcioné una foto mía y otra de la Luna. Una vez más, sin dudarlo, Omni entregó un video en el que aparecía yo con un traje de Superman perfecto. Hubo algunos problemas de coherencia: mi traje pasó de ser el completo a uno con una camiseta con el logotipo de Superman, y cuando aterricé entre otros superhéroes, había un par que parecían una mezcla de Batman y Superman.

¡Por Dios!

(Image credit: Gemini Omni Peanuts)

Para mi último video, decidí adoptar un enfoque diferente y poner a prueba la capacidad de Gemini para detectar infracciones de derechos de autor. Para mi total sorpresa, aquí también falló —o, tal vez, tuvo demasiado éxito—:

«Quiero un video al estilo claymation de Snoopy patinando sobre hielo mientras Charlie Brown lo observa y dice: "Ay, hermano"».

Esperaba que Gemini me dijera que no podía crear este video; en cambio, obtuve el clip anterior. Es perfecto.

¿Quién es el responsable?

Aquí viene la mala noticia: probablemente esto no sea problema de Google. La propia "Política de usos prohibidos de la IA generativa" de Google dice:

«No participes en actividades peligrosas o ilegales, ni infrinjas de ningún otro modo las leyes o normativas aplicables. Esto incluye generar o distribuir contenido que: viole los derechos de terceros, incluidos los derechos de privacidad y de propiedad intelectual; por ejemplo, utilizando datos personales o datos biométricos sin el consentimiento legalmente requerido».

Estoy seguro de que los abogados pueden interpretar eso de innumerables maneras, pero como he leído en otros lugares, la responsabilidad no recae en Google, sino en ti y en mí. Claro, puedo crear videos con estos personajes de DC, Marvel y Peanuts, pero es mi problema si los uso con fines comerciales.

Sin embargo, la pendiente resbaladiza aquí queda mejor ilustrada por ese video de Luke Skywalker. Aquí hay un clip con contenido protegido por derechos de autor que, al momento de escribir esto, ha acumulado casi medio millón de visitas y ni un centavo de los ingresos que podría generar para el creador o, tal vez, X (antes Twitter) va a Star Wars, Disney o Mark Hamill.

Le pregunté a Google sobre la posibilidad de generar videos con personajes protegidos por derechos de autor y actualizaré esta historia cuando reciba una respuesta.

Por muy divertido que sea crear estos clips de Omni, no tengo planes de compartirlos (tienen mis GIF ilustrativos, pero eso es todo). Después de todo, si somos responsables de las imágenes y los videos que crea Gemini, no deberíamos esperar ninguna protección ni apoyo de Google cuando los abogados vengan por nosotros.

Así que, utilicen la IA a su propio riesgo.

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