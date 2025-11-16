Olvídate de los robots: esta es la razón por la que la IA es lo mejor que ha pasado desde las cámaras de los teléfonos inteligentes

Últimamente, ha sido difícil escapar del desfile de robots impulsados por IA que marchan, se contonean e incluso son sensuales, pero estoy aquí para decirles que la IA humanoide es una mera distracción: el verdadero poder de todos esos modelos y de la IA generativa se encuentra en algo mucho más prosaico que no les costará 20 000 dólares.

Me refiero a Gemini Ask en Google Fotos.

Sé que no suena muy atractivo, pero el verdadero potencial de la IA no reside en lo incómodo que te hace sentir una cámara robótica giratoria, sino en la capacidad innata de la IA para buscar entre grandes cantidades de datos y encontrar significado... o, en mi caso, la imagen exacta que necesitaba en el momento exacto en que la necesitaba.

Ya he escrito antes sobre el impresionante poder de Google Fotos. Su capacidad para identificar fotos y triangular la intersección de personas y cosas específicas ha sido durante mucho tiempo objeto de leyenda, pero también tiene sus límites.

A veces aún no has identificado un rostro, o no puedes nombrar específicamente un lugar o incluso el objeto exacto. Es en estos casos cuando Google Fotos tropieza o fracasa en su intento de ayudarte a encontrar la imagen adecuada.

Sin embargo, recientemente, Google, que ha estado desarrollando y difundiendo sus modelos Gemini en todo el universo de aplicaciones de Google, ha añadido Gemini como un botón «Preguntar» (parece la lupa tradicional, pero con un pequeño logotipo de Gemini brillando en el borde circular).

No he usado mucho las nuevas funciones de Gemini Photos, no porque no quisiera, sino principalmente porque he estado viendo fotos recientes y no he necesitado profundizar mucho. Sin embargo, nunca se sabe cuándo la IA va a aparecer en tu vida con una pequeña ayuda oportuna.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Una ventana a mi vida

Llevo demasiado tiempo buscando persianas para mi casa. Se podría pensar que es una tarea sencilla, pero apuesto a que nunca ha comprado persianas. El esfuerzo que requiere es tan complejo como un examen de geometría: hay que medir la profundidad, la anchura y la longitud. Luego está la parte física, que consiste en averiguar qué parte del marco de la ventana puede soportar el sistema de bloqueo de la luz solar y mejora de la privacidad de sus sueños.

Estábamos visitando quizá nuestra séptima u octava tienda que vendía (y quizá podía instalar) persianas (en este caso, Home Depot) y charlando con una mujer encantadora que intentaba comprender las complejidades de nuestras ventanas. Nos habíamos centrado en la ventana salediza de la parte trasera de nuestra casa, que consta de tres ventanas separadas: una ancha, flanqueada en ángulos de 45 grados por dos más pequeñas.

Se lo mostré a mi esposa, quien se sorprendió y dijo: "¿Cómo lo encontraste?"

Las persianas celulares parecían ser la mejor solución, pero mientras el vendedor nos bombardeaba con preguntas, nos costaba describir lo que queríamos. Mi esposa recordó que anteriormente habíamos tenido un sistema de persianas similar en esas ventanas. ¿Cómo era?

Llevamos más de 30 años en la casa y 20 años con esta misma ventana salediza. Supuse que tal vez tendríamos fotos, incluso algunas con esas persianas. Pero, ¿cómo encontrarlas? ¿Empezar a rebobinar sin cesar hasta encontrar una foto en la que se viera claramente la ventana con las persianas colocadas? Esa pobre mujer no tenía todo el día, y yo esperaba salir de la tienda antes de que llegara la gente a comprar árboles de Navidad naturales.

Una hermosa mente de IA

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Para comprender la magnitud de mi problema, actualmente tengo casi 172 000 fotos en mi biblioteca de Google Fotos. He estado añadiendo fotos al sistema desde los tiempos en que se llamaba Picasa (Google compró el servicio) y he trasladado al sistema todas las fotos tomadas con los distintos iPhones, junto con las imágenes capturadas con mis cámaras réflex digitales Canon y Sony. Incluso hay escaneos de fotos analógicas de los años 80. Es esencialmente un archivo que abarca al menos los últimos 30 años.

El problema que esperaba resolver era sencillo, pero podría haberme llevado mucho tiempo si hubiera optado por la ruta analógica del desplazamiento o si hubiera utilizado la antigua búsqueda de Google Fotos para tomar varias fotos digitales a ciegas.

En lugar de eso, abrí Ask in Photos y escribí "Foto de ventanal con persianas".

Es importante recordar que esta búsqueda se aplicó a mi biblioteca, y no a la inmensa y aleatoria totalidad de Internet.

Un segundo después, tenía 59 imágenes de mi ventana salediza con varias cortinas, incluyendo el conjunto y la configuración exactos que estaba buscando. Se lo mostré a mi esposa, que se sorprendió y dijo: "¿Cómo lo has encontrado?". Luego se lo mostré a la vendedora, que finalmente entendió nuestra intención. Gemini incluso llevó los resultados un paso más allá y ofreció algunos comentarios sobre mi casa: "Tu casa... cuenta con un precioso ventanal con persianas, que a menudo se decora para Navidad...".

Lo que quiero decir aquí no es la ventana, sino cómo esto ilustra el verdadero poder y potencial de la IA para encontrar exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas. Ningún almacén de datos es demasiado grande para ella, y ninguna solicitud es demasiado básica. Es una verdadera máquina de respuestas.

Así que sí, los robots son atractivos y están llegando muy lentamente para lavar tus ventanas y vaciar tu lavavajillas; pero, en mi caso, me quedo con la IA que tenemos ahora y con las respuestas útiles de mi teléfono inteligente, siempre.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.