La búsqueda de Google se vuelve más inteligente con Gemini 3, que ofrece resúmenes basados en inteligencia artificial, y añade chats de seguimiento a los resultados de búsqueda.

Google Search ha mejorado sus respuestas de AI Overview con su modelo de IA Gemini 3 para responder mejor a consultas complejas en una sola instantánea. La actualización también te permite pasar de una respuesta de AI Overview directamente a una conversación en el modo IA de Google Search en el móvil sin tener que cambiar de pestaña o empezar de nuevo.

Las AI Overviews, esos pequeños resúmenes que aparecen encima de los resultados de búsqueda tradicionales, están diseñadas para condensar respuestas largas y confusas a preguntas complicadas sin necesidad de hacer clic en enlaces. Según Google, convertir Gemini 3 en el modelo predeterminado para las descripciones generales de IA en dispositivos móviles a nivel mundial significa que las respuestas serán más inteligentes, más largas y mejor estructuradas.

Por muy mejoradas que estén esas respuestas, es posible que no sean todo lo que usted desea. Ahí es donde entra en juego la conexión entre las descripciones generales de IA estáticas y el modo IA interactivo de la Búsqueda de Google. La actualización facilita el salto desde esa instantánea a una conversación completa con el modo IA.

Anteriormente, si querías convertir tu resumen en una conversación completa, tenías que hacer clic en la pestaña Modo IA y volver a iniciar la búsqueda. Ahora, puedes permanecer en el flujo de los resultados de búsqueda y profundizar en ellos con una fricción mínima. En las primeras pruebas, Google descubrió que los usuarios preferían naturalmente estas extensiones conversacionales de la búsqueda, en lugar de encontrarse con un muro tras la primera respuesta generada por la IA.

Si la descripción general te ofrece un punto de partida, la conversación te permite desglosar cada detalle sin tener que iniciar una nueva búsqueda. A continuación, puedes refinar tu pregunta, preguntar sobre excepciones o incluso incluir tablas y otros elementos visuales dentro del mismo hilo.

Transiciones conversacionales

Gemini 3 hace que tanto la instantánea rápida como la conversación más profunda sean más útiles. Google espera que, si tu exploración de un tema no termina después de la primera respuesta, puedas satisfacer tu curiosidad sin salir de su entorno de pruebas.

Para la mayoría de las personas, eso significa que el resumen fácil de entender que aparece en la parte superior puede convertirse inmediatamente en una conversación más profunda y matizada sin tener que cambiar de pestaña, reescribir la pregunta o perder el contexto. Es una búsqueda que recuerda lo que preguntaste y anticipa las preguntas siguientes.

El contexto es importante aquí. La búsqueda siempre ha consistido en respuestas rápidas para cosas sencillas, como resultados deportivos o el tiempo, pero las grandes preguntas de la vida suelen ser complejas y matizadas. Saber que «qué hay que tener en cuenta antes de comprar una casa» no es algo que se resuelva con un fragmento de información hace que la capa conversacional de Google resulte oportuna. La capacidad de hacer preguntas de seguimiento y mantener el contexto significa menos consultas redundantes y menos reformulaciones para abordar ángulos más sutiles de su problema.

Por supuesto, no todas las preguntas se resolverán mejor mediante la conversación. El esfuerzo de Google por utilizar el modelo adecuado en cada caso, con modelos más ligeros para respuestas rápidas y Gemini 3 para consultas más profundas, refleja este equilibrio. Y está la cuestión de la precisión. Por muy bien que funcionen los modelos de IA, surgen alucinaciones, y las respuestas y los diálogos bien elaborados no son muy útiles si son totalmente erróneos.

Pero una experiencia de búsqueda que se parece menos a pescar respuestas y más a que te preparen tu cena de pescado según lo que hayas hablado con el chef sin duda atraerá a quienes tienen prisa, aunque el pescado sea a veces de goma.

