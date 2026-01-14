Gemini recibe su mayor actualización hasta la fecha: "Inteligencia personal", que utiliza tu historial de Gmail, Fotos, Búsqueda y YouTube, y podría ser nuestro primer vistazo al nuevo Siri en iOS 27

¡La espera terminó! "Personal Intelligence", la mayor actualización de Gemini llegó oficialmente y a decir verdad, es una de las innovaciones más significativas en materia de IA.

La nueva función de IA de Google permite a Gemini acceder a las aplicaciones de Google y extraer datos personales para obtener más contexto de tus consultas.

Piensa en Personal Intelligence como un importante paso adelante para los chatbots con IA, ya que permite a Gemini acceder de forma segura a la información de aplicaciones como Google Search, Gmail, Google Photos y YouTube.

Sí, Gemini ya puede acceder a las aplicaciones, pero esto es diferente y suena realmente increíble. «¿En qué se diferencia?», se preguntará. Bueno, imagina que le pides ayuda a Gemini con un problema en tu coche y que la IA puede acceder directamente a tu historial de compras de Gmail para saber qué coche tienes, acceder a Fotos para ver cuándo lo llevaste por última vez al taller y acceder a YouTube para ver qué soluciones has buscado ya.

La inteligencia personal de Gemini parece ser el asistente personal de IA que muchos hemos estado esperando, y si está a la altura de las expectativas de Google, podría ser un momento trascendental para la IA de consumo.

Gemini Personal Intelligence comienza a implementarse hoy en versión beta para los suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos. Google afirma que la función se ampliará pronto a más países y a los usuarios gratuitos, así como a la búsqueda en modo IA.

(Image credit: Google)

¿Un primer vistazo a Siri en iOS 27?

(Image credit: Apple / Shutterstock / mundissima)

Parece que casi a diario se anuncia una nueva función de IA como «la próxima gran novedad», pero los ejemplos que Google ha compartido con el lanzamiento de la Inteligencia Personal de Gemini son realmente impresionantes y emocionantes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Un ejemplo compartido fue la capacidad de Gemini para averiguar cuáles son los mejores neumáticos para el coche del usuario sin siquiera conocer el modelo. A continuación, Gemini pudo obtener el número de matrícula de Fotos sin que se le indicara dónde buscar.

Otro ejemplo fue la nueva capacidad de Gemini para crear un itinerario para un próximo viaje como ningún chatbot de IA había sido capaz de hacer antes. En lugar de limitarse a enlazar los lugares más populares, Personal Intelligence utiliza toda la información que tiene sobre ti para sugerirte restaurantes específicos, cosas que hacer e incluso a qué juegos de mesa jugar durante el viaje.

Personal Intelligence parece ser la respuesta de Google al Siri que Apple prometió a los usuarios en la WWDC 2025. Ahora, tras el anuncio de la importante alianza entre Apple y Google en materia de inteligencia artificial, no me sorprendería que esta fuera nuestra primera toma de contacto con Siri en iOS 27, solo que sin la marca de Apple.

Gemini está destinado a impulsar la próxima generación de Siri, aunque sin la marca de Google, y eso podría significar que, al igual que cuando las funciones de Gemini se lanzaron en Pixel antes de una implementación más amplia en Android, esto podría ser una prueba inicial de las próximas capacidades de Siri antes de que se reempaquetan para el iPhone.

La privacidad como elemento fundamental

Cuando se oye hablar de nuevas funciones de IA que aprovechan todo lo que se hace en línea, es absolutamente normal cuestionarse la privacidad. Pero Google promete que Personal Intelligence se ha diseñado teniendo en cuenta la privacidad, lo que permite decidir exactamente cómo se conecta Gemini a las aplicaciones en cuestión.

Google afirma que Personal Intelligence está desactivada de forma predeterminada y que Gemini solo accede a los datos para responder a solicitudes específicas. Dado que Personal Intelligence aprovecha otros servicios de Google, todo permanece en Google, sin que se envíe información confidencial a terceros.

Todo lo que hace Personal Intelligence también vendrá acompañado de una fuente, lo que te permitirá ver exactamente cómo Gemini ha llegado a la respuesta específica que te proporciona. Esto significa que, si te das cuenta de que Gemini tiene acceso a información personal muy específica que ni siquiera sabías que habías compartido en línea, puede mostrarte exactamente de dónde proviene.

Personal Intelligence también está restringido por barreras de protección para temas sensibles, lo que significa que Gemini solo buscará información de datos sensibles, como la salud, si tú lo permites.

Es una función muy interesante, y Google parece estar centrado en garantizar que los consumidores se sientan seguros al compartir más datos personales que nunca con Gemini. Google afirma que Gemini no se entrenará directamente en tu bandeja de entrada de Gmail ni en tu biblioteca de Google Fotos, por lo que puedes estar tranquilo de que tu privacidad seguirá estando protegida.

¿Cómo activar la Inteligencia Personal?

Ahora ya sabes lo que Gemini puede ofrecerte gracias a la Inteligencia Personal y quieres empezar a usarla de inmediato. Pues bien, la buena noticia es que la Inteligencia Personal comienza a estar disponible hoy mismo para los usuarios que cumplan los requisitos en Estados Unidos.

La Inteligencia Personal funcionará en la web, Android e iOS, y actualmente solo está disponible para cuentas personales de Google. A continuación te explicamos cómo activarla:

Abre Gemini y toca Configuración. Toca Inteligencia personal. Selecciona Aplicaciones conectadas (Gmail, Fotos, etc.).

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.