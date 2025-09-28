Ahora puedes utilizar la viral Nano Banana AI de Google directamente en Photoshop

El nuevo Mixboard de Google ofrece visualización y remezcla de imágenes impulsadas por IA

Los usuarios pueden crear y editar tableros de ideas utilizando indicaciones de texto

Mixboard está disponible como versión beta experimental en EE. UU.

El nuevo y popular modelo Gemini 2.5 Flash Image de Google, mejor conocido como Nano Banana, tiene ahora un nuevo hogar en Adobe Photoshop. Quienes tengan acceso a la versión beta de Photoshop pueden crear imágenes con Nano Banana —famoso por generar figuras 3D virales a partir de fotografías— directamente desde la herramienta Relleno Generativo (Generative Fill), junto con el modelo propio de Adobe, Firefly.

Nano Banana llega a la plataforma junto con un nuevo modelo contextual desarrollado por Black Forest Labs, los creadores del generador de imágenes por IA usado por Grok en X, llamado FLUX.1 Kontext [pro].

Se trata de una expansión importante en la estrategia de IA de Adobe, que hasta ahora se había basado principalmente en modelos desarrollados internamente. Pero ahora, los usuarios de Photoshop pueden generar un fondo estilizado y onírico con Nano Banana, refinarlo con sombras realistas usando FLUX.1, y pulirlo con Firefly, todo dentro de la función de Relleno Generativo. Adobe parece querer que Photoshop funcione como un centro donde varios modelos de IA compitan por tu atención creativa.

Aun así, Adobe recomienda a los usuarios seguir considerando Firefly como la mejor opción para obtener resultados seguros para uso comercial. Firefly está diseñado para generar imágenes de mayor calidad, consistencia y basadas en una base de datos autorizada para el entrenamiento de sus modelos.

Por supuesto, Nano Banana y FLUX tienen sus propias fortalezas. La propuesta de Google destaca por sus toques estilísticos y visuales llamativos, basados en texto, mientras que Black Forest Labs presenta su modelo como ideal para imágenes más realistas y coherentes.

Ahora que estos modelos pueden intercambiarse en la misma ventana de comandos, los usuarios podrán poner a prueba sus ventajas con rapidez. Por ejemplo, si tienes una idea para ilustrar una historia de fantasía, Nano Banana puede añadir efectos mágicos, FLUX puede iluminar de forma realista una cueva, y Firefly se encargará de pulir el resultado final.

Imaginación de imágenes con IA

Es probable que la apertura de Adobe a proveedores externos ayude a la empresa en su lucha por mantener a Photoshop en lo más alto de la lista de plataformas visuales de alta gama. Facilitar el cambio entre los distintos modelos agilizará muchos proyectos, tanto profesionales como personales. Acelerar el proceso de edición de imágenes, a veces tedioso, resultará atractivo para muchos creadores.

Por ejemplo, un diseñador que cree contenido para redes sociales podrá generar fondos estilizados en segundos y modificarlos sin tener que cambiar de pestaña. Un inventor podrá gestionar todas las imágenes del producto y la campaña de lanzamiento de marketing íntegramente en Photoshop, e incluso alguien que cree una imagen divertida para una tarjeta de felicitación encontrará el proceso mucho más fácil.

Sigue siendo necesario tener buen gusto y saber orientarse. Sin embargo, la carga que suponen el boceto y la edición podría ser significativamente menor. Si quieres probar a combinar Photoshop y Nano Banana, tendrás que optar por la versión beta de Photoshop a través de Creative Cloud. Adobe afirma que se avecinan más mejoras a medida que optimizan los sistemas back-end e introducen controles más precisos sobre el resultado de cada modelo.