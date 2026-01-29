Chrome recibe su mayor actualización en años: el nuevo panel lateral Gemini incorpora agentes de IA, multitarea y Nano Banana dentro del navegador

La última actualización de Google Chrome en EE. UU. añade un nuevo panel lateral que se abre al hacer clic en el botón Gemini.

Nano Banana ahora puede editar imágenes directamente en las pestañas del navegador Chrome.

Una nueva función de navegación automática puede gestionar tareas web de varios pasos en segundo plano.

Google está transformando Chrome en un navegador basado en inteligencia artificial para los usuarios de EE. UU. Con un nuevo panel lateral Gemini, agentes de inteligencia artificial integrados y edición de imágenes Nano Banana, la última actualización permite a Chrome comprender lo que estás haciendo en varias pestañas e incluso completar tareas por ti en segundo plano, lo que supone el mayor cambio en años en el funcionamiento del navegador.

Gracias a la función de inteligencia personal anunciada recientemente, Gemini sabe más sobre ti que nunca, lo que le permite ser más útil y consciente del contexto también dentro de Chrome.

Además, la nueva función de navegación automática puede encargarse de tareas de varios pasos, como reservar boletos o planificar unas vacaciones en segundo plano mientras sigues navegando.

A continuación, te ofrecemos una descripción más detallada de las nuevas funciones.

Panel lateral Gemini

El cambio más notable en el nuevo Chrome es el panel lateral Gemini, al que se puede acceder en cualquier momento, independientemente de la pestaña en la que se encuentre. Sin embargo, no es obligatorio utilizarlo, ya que es necesario activarlo. Para ello, solo tiene que hacer clic en el ícono de Gemini situado en la esquina superior derecha de Chrome y aparecerá el panel lateral, como se muestra a continuación:

La multitarea mediante el panel lateral funciona manteniendo abierto el trabajo principal en la pestaña principal mientras se realiza otra tarea en el panel lateral. Esto es ideal para comparar opciones en diferentes pestañas, resumir reseñas de productos de varios sitios web o encontrar tiempo para eventos en calendarios caóticos, todo ello utilizando indicaciones en lenguaje natural en Gemini.

Edición de imágenes Nano Banana

La versión mejorada de Chrome también te permite utilizar el generador de imágenes Nano Banana de Google sin tener que ir a ningún otro sitio. Esto significa que ya no es necesario descargar imágenes de páginas web y luego subirlas a Gemini por separado.

Si una imagen está abierta en una pestaña del navegador, ahora puedes escribir una orden en el panel lateral para modificarla con Nano Banana. Por ejemplo, si encuentras un diseño de sala de estar que te gusta, puedes pedirle a Gemini que cambie el sofá o las sillas, incluso haciendo referencia a elementos abiertos en otra pestaña. Todo se hace en el panel lateral y luego está disponible para descargar.

Aquí tienes un ejemplo:

Navegación automática

Quizás la nueva función de IA más impresionante de Chrome sea Auto Browse. Se trata básicamente de un agente de IA al que puedes enviar para que realice tareas web de varios pasos, como reservar entradas para conciertos o crear itinerarios de viaje, mientras tú te dedicas a otras cosas.

Auto Browse está diseñado para ocuparse discretamente de las tareas administrativas en línea. En lugar de saltar de una pestaña a otra, puedes pedirle que reserve citas, recopile documentos fiscales, compruebe si se han pagado las facturas o gestione las suscripciones en tu nombre. También puede encargarse de tareas que requieren más tiempo, como recopilar presupuestos de fontaneros o electricistas, presentar informes de gastos y agilizar tareas como la renovación del carnet de conducir.

Los agentes de IA en los navegadores no son nuevos, el navegador Comet de Perplexity es un buen ejemplo, pero cambian fundamentalmente la forma en que usamos la web al ahorrarnos tiempo. Un obstáculo común es que muchos sitios de reservas requieren iniciar sesión. Chrome lo soluciona utilizando el administrador de contraseñas de Chrome para iniciar sesión automáticamente.

La navegación automática está diseñada para pausarse y pedirte explícitamente tu confirmación o indicarte que completes algunas tareas, como realizar una compra o publicar en las redes sociales. La navegación automática se está implementando actualmente en versión preliminar en EE. UU. para los suscriptores de Google AI Pro y Google AI Ultra.

Aquí tienes un ejemplo de la navegación automática en acción:

Inteligencia personal y aplicaciones conectadas

El nuevo Chrome utiliza la función Inteligencia personal recientemente anunciada por Google, junto con las aplicaciones conectadas. Esta función recopila información de todo el ecosistema de Google para añadir contexto y conocimiento a tus solicitudes.

Por ejemplo, si Inteligencia personal encuentra el nombre de la escuela de tu hijo en tu Gmail, puede calcular las fechas del trimestre, lo que resulta útil si estás buscando vacaciones en diferentes pestañas y preguntas: «¿Cuál de estas coincide con las vacaciones de primavera de mis hijos?».

Personal Intelligence también utiliza el contexto de conversaciones anteriores para ofrecer respuestas más personalizadas con el tiempo. El nuevo navegador también cuenta con nuevas defensas diseñadas para protegerte de las últimas amenazas de seguridad.

Con las aplicaciones conectadas, también puedes pedirle a Gemini que envíe un correo electrónico utilizando tu Gmail. Así es como funciona:

¿Es esto demasiado AI?

Al situar la IA en el centro de la navegación web, el nuevo Chrome parece una evolución natural del navegador más popular de Google. Con el aumento de la popularidad de Gemini en relación con ChatGPT tras el lanzamiento de Nano Banana y Gemini 3, integrarlo directamente en Chrome podría dar otro impulso al chatbot de Google y hacer que los usuarios sean menos propensos a buscar herramientas de IA en otros lugares.

Encontrar el equilibrio entre la sensación de que la IA se ha introducido innecesariamente en los productos y su utilidad real siempre será una decisión difícil de tomar, pero el hecho de que el nuevo panel lateral de IA solo aparezca al hacer clic en el botón Gemini de Chrome ayuda a que resulte menos intrusivo.

Por ahora, Gemini en Chrome sigue siendo una función exclusiva de EE. UU., y las nuevas funciones se lanzarán hoy.

