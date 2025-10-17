Sam Altman promete una "nueva versión de ChatGPT" que se comportará de manera más similar a GPT-4o, además de un nuevo modo para adultos

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, afirma que está por llegar una nueva versión de ChatGPT que se comportará de manera más similar a GPT-4o.

El chatbot ofrecerá tonos, personalidades y emojis personalizables.

Los usuarios adultos verificados podrán acceder a contenido erótico y para adultos a través de un nuevo "modo para adultos".

¡Atención! El CEO de OpenAI, Sam Altman anunció que ChatGPT está a punto de regresar a ser lo que era antes y, dependiendo de la configuración, un poco más atrevido.

Altman anunció en X que la empresa tiene previsto lanzar una "nueva versión de ChatGPT" que se comportará más como una versión anterior de ChatGPT, concretamente el modelo GPT-4o que muchos echaban de menos cuando GPT-5 lo sustituyó por primera vez. Esto incluye ofrecer opciones para personalidades más grandes, más amigables y con más emojis, así como un nuevo modo de «contenido para adultos» para usuarios adultos verificados.

El anuncio se produce en medio de las crecientes tensiones entre la demanda de los usuarios de una IA más flexible y unas normas de seguridad y ética más estrictas. OpenAI cree ahora que ha desarrollado mejores medidas de protección en torno a la salud mental y está dispuesta a suavizar algunas de las restricciones.

La próxima actualización tiene como objetivo lograr un nuevo equilibrio, explicó Altman. Si alguna vez has pensado que tu asistente de IA se parece más a un departamento de recursos humanos de una empresa que a un compañero de conversación, te va a encantar.

Sin embargo, el plan de OpenAI de comenzar a permitir la generación de contenido erótico para usuarios adultos que verifiquen su edad es una verdadera bomba. Se trata de un cambio de política que sin duda será bien recibido por algunos, mientras que otros lo verán con profundo recelo, temerosos del potencial abuso de la IA.

Actualmente, la política de contenido de ChatGPT prohíbe el contenido erótico y las representaciones de violencia extrema, excepto en contextos educativos, médicos o históricos. Incluso dentro de la narración de historias, los usuarios a menudo se topan con obstáculos de moderación. En diciembre, OpenAI anunció que completaría la implementación de herramientas de control de edad y activaría el «modo para adultos» para los usuarios verificados.

Incluso los usuarios que no tienen interés en el erotismo podrían notar una diferencia en el comportamiento de ChatGPT. El valor predeterminado actual a menudo parece intencionadamente insulso. El cambio a un enfoque más GPT-4o de la personalidad podría ser muy importante para muchos usuarios. Sin embargo, será una opción voluntaria. Si se desea una IA más conservadora, se puede optar por ella.

ChatGPT 18+

Es un cambio bastante filosófico para OpenAI en comparación con lo que decía la empresa hace tan solo unas semanas. En ese momento, OpenAI mostró cómo ChatGPT derivaría a las personas de aspecto joven a un modelo para adolescentes con filtros más estrictos y alertas para los padres.

Esta tensión entre libertad y seguridad, creatividad y control, ha perseguido a todas las generaciones de herramientas de IA. Pero el cambio que se está produciendo ahora sugiere que OpenAI está lista para dejar de buscar una solución única para todos. En cambio, se está acercando poco a poco a la personalización: un ChatGPT que puede ser sensible o descarado, apto para todos los públicos o solo para adultos, dependiendo de quién lo utilice y cómo.

Esta actualización también supone un cambio silencioso en la forma en que OpenAI enmarca el propósito de ChatGPT. Antes se promocionaba principalmente por su productividad, pero ahora se presenta como un compañero para cualquier ocasión. Aun así, es posible que un ChatGPT más expresivo, más permisivo y más humano no amplíe la base de clientes de OpenAI, ya que se enfrenta a una competencia más dura por parte de Google, Meta y otros desarrolladores de IA.

