ChatGPT ahora tiene aplicaciones: puedes reservar un viaje, crear presentaciones y hacer listas de reproducción en Spotify sin salir del chat

OpenAI ha lanzado aplicaciones integradas en el chat para ChatGPT

Los usuarios pueden acceder a aplicaciones como Spotify, Canva y Zillow directamente desde las conversaciones con el chatbot de IA

Esta actualización convierte a ChatGPT en una plataforma de aplicaciones completa

OpenAI está transformando ChatGPT en toda una plataforma llena de aplicaciones, yendo mucho más allá del formato tradicional de chatbot. Su función más reciente convierte a ChatGPT en una tienda de aplicaciones conversacional, con potenciales repercusiones enormes en la forma en que las personas interactúan con la herramienta.

ChatGPT lleva tiempo avanzando hacia un enfoque más proactivo a la hora de responder solicitudes, pero la inclusión de aplicaciones de terceros como Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify y Zillow permite que ahora simplemente menciones una tarea en el chat y ChatGPT pueda llamar a los servicios relevantes sin que tengas que hacer clic en un enlace. Por ejemplo, podrías pedir una nueva playlist en Spotify o ayuda para crear un anuncio inmobiliario en Zillow, y ChatGPT lo configuraría directamente en esas plataformas sin salir de la conversación.

Ni siquiera tienes que especificar qué app deseas usar. Si mencionas que quieres planear un viaje, ChatGPT podría sugerirte Expedia o Booking.com. Si hablas de diseñar un logotipo, podrías ver aparecer a Figma como parte de la respuesta. De esta forma, ChatGPT se convierte en un centro de comando central, donde las conversaciones se transforman en acciones con un solo mensaje.

La comparación obvia aquí es con los smartphones y los primeros días de la App Store de Apple. Pero incluso en tu teléfono, tienes que buscar y abrir una app para usarla. Con las apps dentro de ChatGPT, el software llega a ti según el contexto, no solo por su nombre. No abres la app: la app se une a la conversación.

Por supuesto, esto también representa una jugada estratégica de poder por parte de OpenAI. Al convertirse en una plataforma, OpenAI ahora controla la interfaz y posiblemente la economía de aplicaciones dentro de ella. De la misma manera que Google controla el tráfico de búsqueda o Apple controla la distribución móvil, OpenAI pronto podría decidir qué aplicaciones aparecen en ChatGPT, cómo se clasifican y qué se necesita para ser descubiertas.

ChatGPT OS

El cambio se implementará hoy para todos los usuarios de ChatGPT, excepto para aquellos que se encuentren dentro de la UE por ahora. OpenAI afirma que tiene previsto ampliar la lista de socios externos a lo largo del año, con la ayuda de los desarrolladores, que ya pueden empezar a crear sus propias aplicaciones utilizando el SDK. OpenAI aún no ha detallado exactamente cómo ganarán dinero los desarrolladores de aplicaciones con este nuevo ecosistema, pero es inevitable que se establezca un modelo de ingresos.

Desde la perspectiva del usuario, utilizar una de estas nuevas aplicaciones de ChatGPT no es tanto como instalar un software, sino más bien como invitar a un invitado útil a tu chat. La primera vez que utilices una nueva aplicación, ChatGPT te pedirá permiso y te mostrará qué datos tiene previsto compartir, con un mensaje para conectar tus cuentas si es necesario. Una vez conectadas, estas aplicaciones son interactivas y te ofrecerán todo tipo de ayuda en función de lo que hayas comentado con ChatGPT.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aun así, si la visión de OpenAI se hace realidad, es posible que recordemos el día de hoy como el día en que la IA dejó de ser un servicio y comenzó a convertirse en un escaparate.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.