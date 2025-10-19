Probé la aplicación Spotify para ChatGPT y ahora la IA conoce mis gustos musicales mejor que yo mismo

La nueva línea de aplicaciones de ChatGPT tiene algunas opciones interesantes, pero fue la inclusión de Spotify lo que inmediatamente me llamó la atención.

Las aplicaciones son relativamente fáciles de acceder; solo hay que mencionar que se quiere hacer algo que una de las aplicaciones es capaz de hacer, y ChatGPT ofrecerá enlazar con el servicio correspondiente. También se puede solicitar por su nombre.

Yo uso Spotify mucho más que Expedia o Canva, así que me entusiasmaba probar la integración de ChatGPT y ver cómo funcionaba. Para mi sorpresa, funcionó mucho mejor de lo que jamás hubiera imaginado.

Aprendiendo sobre mi pasado musical

Le pedí a ChatGPT que vinculara mi cuenta de Spotify y pasé por todo el proceso de aprobar el acceso a mi cuenta. Ahora, ChatGPT podía comprender realmente mis gustos musicales y mi historial de reproducción, para bien o para mal. Comprender tu historial de reproducción y tus gustos es una de las principales características de la aplicación Spotify en ChatGPT, así que decidí empezar por ahí.

Sé que mis escuchas incluyen una mezcla ecléctica de música basada en mis intereses actuales o en quién va conmigo en el coche. Pero, cuando le pedí a ChatGPT que describiera mi gusto musical, me dijo que era una «mezcla caótica de punk, jazz y rock clásico, con muchas canciones de musicales y música infantil últimamente».

El chatbot me ayudó a desglosar los detalles, mostrando la música animada que suelo poner por la mañana y las canciones de Barrio Sésamo y los Beatles que suenan por la tarde cuando recojo a mi hijo de la guardería.

Explorando ideas musicales

Por muy impresionante que fuera, no quería limitarme a repasar mi historial musical. Me gusta usar Spotify para descubrir música nueva, así que quería ver si la versión de la aplicación ChatGPT podía ayudarme con eso. Le pregunté al chatbot de IA: «Basándote en mi historial, ¿qué es lo que probablemente me encantaría pero aún no he descubierto?».

La IA respondió con varias sugerencias, entre las que se incluían bandas punk poco conocidas de las que nunca había oído hablar, algunas canciones recientes del elenco del revival de Broadway, caras B vintage de Ella Fitzgerald y un puñado de otros artistas que ChatGPT me aseguró que me gustarían a pesar de no estar relacionados con ningún género en particular de mi pasado. Sorprendentemente, me gustaron la mayoría, si no todas las canciones.

A continuación, decidí poner a prueba las habilidades de ChatGPT para buscar canciones. Quería encontrar una melodía más desconocida de Barrio Sésamo, una que no apareciera en la mayoría de las listas de «lo mejor de», pero que pensaba que le gustaría a mi hijo. Solo recordaba que era entre Ernie y una paloma que tocaba el saxofón.

Eso fue suficiente para que ChatGPT buscara en Spotify y encontrara "Put Down the Duckie" casi de inmediato. No solo encontró la canción, sino que me sugirió que también podría gustarme la versión con celebridades como Barbara Walters y John Candy.

Sesame Street: Ernie Learns to Put Down The Duckie - YouTube Watch On

Crear listas de reproducción en Spotify

Crear listas de reproducción a partir de indicaciones es la otra característica principal de la aplicación ChatGPT Spotify. Le pedí a ChatGPT que «me creara una lista de reproducción punk nostálgica para conducir rápido por la autopista con las ventanillas bajadas». Generó una lista de 20 canciones llamada Highway Punk que comenzaba con «Jaded» de Green Day, alcanzaba su punto álgido con «Wasting Time» de Blink-182 y terminaba con «Sweetness» de Jimmy Eat World.

Para contrastar, le pedí que creara una lista de reproducción para mi hijo. «Dame una hora de canciones aptas para niños pequeños que yo también pueda disfrutar». La lista de reproducción «Jazz Hands & Juice Boxes» incluía una equilibrada mezcla de «What a Wonderful World» de Louis Armstrong con el tema principal de Bluey, el himno de la amistad de Elmo, y terminaba con una versión instrumental funky del clásico de Barrio Sésamo, «Sing». Mi hijo bailó. Yo no sufrí. Ambos ganamos.

Siempre he sido un oyente de música impulsivo, me quedo atrapado en un álbum favorito durante semanas y luego paso a otra cosa y nunca más lo vuelvo a escuchar, o salto de una canción a otra de las mezclas de Spotify sin prestar atención a lo que realmente son. Creo que podría informarme más sobre música con la ayuda de la IA, aunque me apresuro a añadir que no sustituye a hablar con uno de mis amigos más versados en música.

Aun así, al menos para encontrar melodías que recuerdo a medias o crear listas de reproducción de canciones populares, no hay nada mejor que pedirle a ChatGPT que recopile ideas en Spotify.

