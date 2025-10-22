OpenAI lanzó el navegador ChatGPT Atlas. Aquí tienes cinco cosas que debes saber al respecto

¡Oficial! OpenAI lanzó el navegador web ChatGPT Atlas, basado en inteligencia artificial, disponible para usuarios de macOS de todo el mundo.

Cabe destacar que las versiones para Windows, iOS y Android están en camino y se lanzarán "próximamente".

ChatGPT Atlas integra las capacidades de ChatGPT directamente en el navegador. Así, en lugar de cambiar de pestaña para hablar con un chatbot, el asistente se integra en la experiencia de navegación. OpenAI ha creado Atlas partiendo de la idea de que la web no es solo un lugar para ver cosas, sino también un lugar para realizar todo tipo de tareas.

ChatGPT Atlas también se posiciona como un competidor de Google Chrome al reimaginar lo que un navegador puede hacer cuando deja de ser pasivo. Aunque Chrome sigue siendo el navegador predeterminado para millones de personas gracias a su velocidad, sincronización y su enorme ecosistema de extensiones, sigue actuando en gran medida como una ventana fija a la web. Cualquier acción depende del usuario, mientras que los navegadores asistidos por IA como Atlas participan activamente.

Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre cómo funciona, qué lo hace diferente y qué significa para tu relación con la web.

1. Atlas es un navegador ChatGPT, no un navegador con ChatGPT

Introducing ChatGPT Atlas - YouTube Watch On

Atlas no se diseñó para parecerse a un navegador normal con un chatbot añadido. En su lugar, OpenAI ha tomado las herramientas, la lógica y la interfaz de ChatGPT y ha creado un navegador en torno a ellas. No se trata simplemente de visitar un sitio web y luego abrir ChatGPT para hacer una pregunta. En su lugar, se solicita un resumen o ayuda para reservar un hotel «como este, pero más barato», y Atlas entiende que lo que se quiere es una acción, no solo respuestas.

ChatGPT funciona como un asistente en vivo, visible en su propia ventana de forma predeterminada. Desde allí, puedes pedirle que escriba correos electrónicos, cree una hoja de cálculo o planifique un viaje sin cambiar de pestaña.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Esto por sí solo le da a Atlas más poder que los navegadores tradicionales. Sin embargo, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, tiene una visión mucho más amplia. Él y su equipo ven a Atlas como la plantilla para las interacciones entre los humanos y la IA, donde el asistente digital no espera una solicitud, sino que actúa como un navegador activo en línea.

2. La memoria y la conciencia del contexto convierten a ChatGPT en un copiloto experto en la web

(Image credit: OpenAI)

ChatGPT Atlas incluye una función opcional llamada «memorias del navegador», que permite a ChatGPT recordar detalles de tu historial de navegación, de forma muy similar a como ya recuerda detalles de tus conversaciones.

Estas memorias ofrecen referencias contextualizadas que ChatGPT puede recordar cuando le haces preguntas más adelante. ChatGPT no necesitará que repitas lo mismo y podrá encontrar los sitios que visitaste, las comparaciones que hiciste e incluso los marcadores que quizá hayas olvidado.

Por ejemplo, puedes decir: «Busca los apartamentos que estuve viendo la semana pasada y dime cuáles están más cerca de un parque para perros», o «Ayúdame a terminar ese borrador que empecé para mi blog de viajes».

Las memorias son opcionales, privadas para tu cuenta de ChatGPT y visibles en tu configuración. Puedes verlas, archivarlas o eliminarlas en cualquier momento. También puedes navegar en modo incógnito o desactivar la memoria en sitios específicos.

3. El modo agente permite a ChatGPT tomar medidas

(Image credit: OpenAI)

El cambio más importante con respecto a los navegadores tradicionales para Atlas es el modo agente, que recuerda a la herramienta Operator que ofrece actualmente OpenAI. El modo agente aún se encuentra en fase de prueba y, por ahora, solo está disponible para los usuarios Plus, Pro y Business, pero, básicamente, permite a ChatGPT realizar tareas de varios pasos dentro de tu navegador, aunque bajo tu supervisión.

Es más que un simple autocompletado. Puedes pedirle que planifique una cena y recopile recetas para ella, o que compare varios sitios web y analice sus diferencias en una presentación de diapositivas. ChatGPT abrirá pestañas, leerá contenido, extraerá información e incluso comenzará a dar formato a los resultados.

Pero, aunque el modo agente le da al navegador la capacidad de hacer clic, desplazarse e interactuar con los sitios web, no puede descargar archivos, instalar nada ni acceder a su sistema de archivos. Además, le pedirá permiso en sitios web más sensibles, como su banco.

Hay muchas otras medidas de seguridad implementadas, pero hay una razón por la que el modo agente sigue siendo experimental. Si sale mal, es mucho peor que un correo electrónico escrito de forma confusa.

4. Potentes funciones de privacidad y control

(Image credit: OpenAI)

Dado el poder que Atlas otorga a ChatGPT, no es de extrañar que OpenAI haya prestado mucha atención al control por parte del usuario. Hay un botón de visibilidad claro y persistente en la barra de direcciones, y la navegación de incógnito es siempre una opción. Puedes gestionar los recuerdos en la configuración y evitar que cualquier sitio que visites active la creación de recuerdos.

Para las familias, el control va más allá. Si un padre ha configurado la supervisión de ChatGPT para un niño, esas restricciones se trasladan a Atlas. Los padres pueden desactivar completamente el modo de memoria y agente para las cuentas supervisadas.

5. Atlas entre rivales

Esas características de privacidad probablemente ayudarán a Atlas a destacar frente a sus numerosos competidores, como los navegadores mejorados con IA. Entre ellos se encuentran Dia y Opera Neon, de The Browser Company, y el nuevo navegador Comet, de Perplexity.

Pero Atlas, como su nombre indica, quiere asumir una mayor parte de la carga de tu experiencia web. ChatGPT no solo lee o resume, sino que participa y te ayuda a completar tareas y las vincula a tus conversaciones con el chatbot. Puedes iniciar una tarea en ChatGPT, continuarla en Atlas y volver a ChatGPT más tarde sin perder el hilo.

Es un gran cambio con respecto a Chrome, a pesar de su atractivo por ser fácil de usar. Chrome te permite abrir una docena de pestañas, pero Atlas te ayuda a resumirlas, recuerda que las has visitado e incluso puede manipularlas o rellenar formularios en tu nombre. En ese sentido, Atlas no pretende superar a Chrome en cuanto a simplicidad o velocidad, sino reimaginar para qué sirve un navegador web y, como resultado, hacerlo más activo.

Es probable que Atlas no sea para todos. Hay elementos, como la investigación o la organización, en los que los competidores de Atlas ganan, pero si ya eres usuario de ChatGPT, Atlas probablemente te resultará bastante fácil de integrar en tu kit de herramientas.

Y la idea de un asistente de IA que actúa dentro de tu navegador puede resultar un poco incómoda. Pero para cualquiera que haya abierto alguna vez 27 pestañas para investigar un solo tema, haya intentado reconstruir un proceso de compra de memoria o haya perdido tiempo rehaciendo algo que dejó a medias hace días, Atlas ofrece algo tentador, al menos si es capaz de mantener todo en orden y privado.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.