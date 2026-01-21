"ChatGPT Go podría merecer la pena el cambio a un plan inferior": el nuevo plan económico de OpenAI cuesta un 60% menos que el Plus

Como suscriptor de ChatGPT Plus, he estado observando con interés el nuevo plan de suscripción ChatGPT Go de OpenAI. De hecho, creo que incluso podría valer la pena cambiar a una versión inferior. Me explico...

ChatGPT Go es una versión ligera de ChatGPT que se sitúa entre el nivel gratuito y el nivel Plus en cuanto a lo que ofrece. Aunque ya estaba disponible en algunos territorios, la semana pasada ChatGPT Go se lanzó a nivel mundial, llegando por primera vez a Estados Unidos.

Por lo tanto, si actualmente estás suscrito a ChatGPT Plus y no aprovechas al máximo sus funciones, cambiar a Go podría ofrecerte todo lo que necesitas. Sin embargo, hay un inconveniente notable, del que hablaré en breve.

Estos son los precios actuales de la suscripción a ChatGPT en Estados Unidos:

ChatGPT Go: 8$ al mes

ChatGPT Plus: 20$ al mes

ChatGPT Pro: 200$ al mes

*Precios en dólares

(En el Reino Unido, Go cuesta 8£ y Plus, 20£ - En México Go cuesta 110$ y Plus 399$ pesos mexicanos).

Esto significa que ChatGPT Go es un 60% más barato que Plus. Un ahorro de 12 $ al mes supone 144 $ al año, por lo que vale la pena analizar detenidamente si el cambio podría suponer un ahorro significativo.

ChatGPT Go vs ChatGPT Plus

Una cuenta gratuita de ChatGPT es utilizable, pero muy limitada. Tienes acceso limitado a ChatGPT-5.2 antes de que pase a un modelo de lenguaje menos potente, con una generación de imágenes muy restringida, acceso limitado a Deep Research, menos cargas de archivos y memoria limitada.

Con una cuenta Plus, esos límites son mucho más altos. Puedes generar muchas más imágenes de las que la mayoría de la gente genera en un día, beneficiarte de una memoria mucho más potente, elegir entre más modelos de lenguaje (incluido el popular ChatGPT-4o) y obtener un mayor acceso a Deep Research. Además, los suscriptores Plus tienen acceso a Codex para la codificación y a Sora para la generación de vídeos.

ChatGPT Go se sitúa perfectamente entre estos dos niveles. Obtienes un mayor acceso a ChatGPT-5.2, una memoria mejorada, más generación de imágenes, más mensajes y cargas, y una retención de memoria más larga. Lo que no obtienes es acceso a Codex o Sora.

Aquí está el punto clave: si eres un usuario ocasional de ChatGPT que actualmente paga por Plus y no generas grandes cantidades de imágenes ni creas videos en Sora, entonces bajar a ChatGPT Go podría tener mucho sentido. Los límites de Plus son tan generosos que muchos usuarios probablemente ni siquiera se acerquen a alcanzarlos, y una cuenta Go podría ser todo lo que necesitas.

La sorpresa final

Aunque bajar a la versión Go puede resultar tentador, hay un último aspecto que hay que tener en cuenta. OpenAI ha anunciado que empezará a mostrar anuncios en ChatGPT, pero solo en los niveles Free y Go.

Por ahora, los anuncios solo se están implementando en Estados Unidos, pero OpenAI ha confirmado que con el tiempo se ampliarán a otros territorios.

Ya hemos visto un avance de cómo aparecerán estos anuncios. Aunque no son ideales, parecen relativamente discretos y son contextualmente relevantes para la conversación que se está manteniendo.

En última instancia, todo se reduce a si el ahorro de 12 dólares al mes merece la pena a cambio de que aparezcan anuncios en las conversaciones de chat. Para algunos usuarios, esa compensación será una ventaja fácil. Para otros, seguir sin anuncios con Plus puede seguir mereciendo la pena el costo adicional.

