ChatGPT es ahora más inteligente, ya que ha aprendido a olvidar: se avecina una gran mejora en su memoria

La función de memoria de ChatGPT transformó el chatbot de IA al permitirle recordar datos compartidos en las conversaciones, lo que permite a los usuarios disponer de una versión algo personalizada que conoce su nombre, sus preferencias e incluso su pedido de café, si así lo desean. Ahora, OpenAI está dotando a la memoria de ChatGPT de una potente mejora: la capacidad de olvidar.

Pero, aunque ChatGPT acumulaba datos sobre los usuarios, ya fueran añadidos manualmente o que el modelo consideraba importantes, tenía algunos problemas fundamentales. Gestionar, revisar y eliminar manualmente los recuerdos según sea necesario es bastante tedioso, pero no hacerlo significaría encontrarse con un molesto mensaje de «memoria llena».

Por eso es tan interesante la nueva priorización automática de la memoria que se está implementando en ChatGPT. Dar al modelo la capacidad de decidir qué recuerdos siguen siendo relevantes, cuáles pueden pasar a un segundo plano y cómo mantener útiles las conversaciones tiene un potencial enorme.

ChatGPT decide qué permanece «en primer plano» en función de la frecuencia y la reciente mención de algo. Es un poco como la forma en que tu propio cerebro filtra en qué centrarse en un momento dado. ChatGPT no borra nada, solo aprende a sopesar la información de una manera que resulta más natural.

Si has pasado la última semana preguntando sobre los horarios de sueño de los niños pequeños, eso saldrá a la superficie. Si no has mencionado tu masa madre desde junio, pasará discretamente a un lugar más bajo en la lista. Todo esto ocurre sin que tengas que modificar nada manualmente, lo cual es una buena noticia para aquellos de nosotros que tratamos los menús de configuración digital de la misma manera que tratamos los manuales de los electrodomésticos: con un respeto vago y una evitación activa.

ChatGPT can now automatically manage your saved memories—no more “memory full.”You can also search and sort memories by recency, and choose which to re-prioritize in settings.Rolling out to Plus and Pro users on the web globally starting today. https://t.co/T1vSNH5289 pic.twitter.com/xRHLFTu2AmOctober 15, 2025

Esta reelaboración de la memoria es aparentemente sencilla en su concepto, pero radical en sus implicaciones. Sin hacer mucho ruido, OpenAI ha enseñado a ChatGPT a clasificarse a sí mismo. Y eso lo convierte de una herramienta reactiva en algo mejor diseñado para el largo plazo.

Cabe señalar que usted sigue teniendo el control total sobre la memoria de ChatGPT. Puede desplazarse por sus recuerdos, ver lo que ChatGPT considera «prioritario» y ajustarlo como si estuviera editando una lista de reproducción.

Puede dar prioridad a un recuerdo sobre sus restricciones alimentarias, restar importancia a su breve pero intensa obsesión por las curiosidades sobre el queso medieval o simplemente borrarlo todo por completo. Incluso puede revertir los recuerdos a versiones anteriores.

Bancos de memoria de IA

Pero el cambio más grande no está en lo que puedes hacer, sino en lo que ya no tienes que hacer. Hasta ahora, el sistema de memoria había sido uno de los aspectos más exigentes de ChatGPT. Los usuarios avanzados podían sacarle mucho provecho, pero requería que mantuvieras todo en orden, como un armario digital. Cuanto más lo usabas, más tenías que gestionarlo.

Eso está bien si eres del tipo de persona que mantiene los archivos del escritorio codificados por colores y la bandeja de entrada del correo en cero. Pero para la persona promedio, que solo quiere que su chatbot recuerde que le gusta el café con hielo y que sus correos sean corteses, el sistema antiguo era demasiado trabajo.

Ahora, al menos en teoría, ChatGPT trata tus preferencias menos como una lista estática de hechos y más como un documento digital compartido que ambos están editando. En ese sentido, esto no es solo una actualización técnica; es una actualización social.

Vale la pena decir que revisar manualmente las memorias de ChatGPT probablemente sigue siendo buena idea, ya que la IA puede cometer errores allí, al igual que en sus respuestas a las indicaciones, pero ahí es donde parece que OpenAI está intentando encontrar un equilibrio.

El sistema de memoria es automático, pero no opaco. Puedes ver exactamente qué se almacena. Puedes repriorizar, eliminar e incluso apagarlo por completo. Pero la memoria no es solo un lujo adicional. Para cualquier asistente de IA que se respete, se va a volver fundamental.

Porque sin memoria, y idealmente una memoria llena de información realmente relevante, la mayoría de las herramientas de IA tienen un límite de utilidad. Pueden responder preguntas y generar ideas, pero carecen de la continuidad que hace que las herramientas sean mejores a largo plazo. No es algo llamativo, pero la gestión automática de memoria es, en última instancia, una idea bastante memorable para una función.

