¿Cansado de ese tono amarillento en las imágenes de ChatGPT? Aquí te explicamos cómo solucionarlo con una sencilla corrección de color
Despídete del tono amarillento
¿No notas la diferencia de las imágenes generadas por IA de las reales? Un punto clave sería el sutil tono amarillento.
Sin embargo, es importante mencionar que este tono amarillento no es una característica específica de todos los generadores de imágenes de IA; en realidad, es muy específico de uno de ellos: ChatGPT.
Por alguna razón, ChatGPT genera por defecto sus imágenes con un ligero tinte amarillo. Al principio no se nota, pero cuanto más imágenes se generan, más se empieza a notar que a menudo tienen un tono sepia o amarillo. No solo distrae, sino que resta realismo a la imagen y la hace parecer anticuada.
Se han sugerido varias teorías sobre por qué ChatGPT hace esto. Una teoría es que intenta que las imágenes se parezcan más a pinturas antiguas, o tal vez se entrenó con muchas pinturas antiguas o imágenes de tonos cálidos.
Al final, no importa exactamente por qué ChatGPT hace esto; lo único que necesitas saber es cómo deshacerte de ese desagradable tono otoñal.
Amarillo suave
A modo de ejemplo, le pedí a ChatGPT que creara varias imágenes: una invitación de cumpleaños para un niño, un gato vestido de gladiador romano en el Coliseo y una imagen conceptual para una presentación.
Diría que, en mayor o menor medida, se puede apreciar su tono amarillo predeterminado en el fondo de todas las imágenes:
La pregunta es: ¿qué puedes hacer al respecto? Bueno, cuando escribas tu comando de imagen original, podrías intentar incluir instrucciones específicas sobre el color, como "balance de blancos neutro" o "sin tonos amarillentos, tonos de piel precisos". Esto ayudaría a evitar el problema antes de que surja, pero significa que tus comandos serán más largos y complicados.
Otra solución es mencionar condiciones de iluminación específicas, como «luz brillante del mediodía», o utilizar una indicación negativa como «evitar tonos amarillentos o sepia» como parte de tu indicación.
Lo que no puedes hacer con ChatGPT es lo más obvio: generar una imagen y luego decir algo como «hazla menos amarilla». Debido al funcionamiento de ChatGPT, producirá una imagen menos amarilla que antes, pero recreará toda la imagen en el proceso, por lo que no será exactamente la imagen con la que empezaste. De hecho, a menudo tendrá un aspecto bastante diferente.
Script en Python
Si solo quieres obtener una versión con el color corregido de la misma imagen dentro de ChatGPT, lo que puedes hacer es copiar y pegar el siguiente script de Python (del usuario de Reddit Linkpharm) en ChatGPT y pedirle que lo ejecute en una imagen después de haberla creado.
import cv2
import numpy as np
def neutralize_yellow(image):
"""
Takes a BGR image (NumPy array) and reduces yellow tint to make colors more neutral.
Returns a new neutralized image.
"""
# Convert to LAB color space (L = lightness, A = green–red, B = blue–yellow)
lab = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2LAB)
# Split into channels
L, A, B = cv2.split(lab)
# Compute how much yellow there is (positive shift in B channel)
yellow_strength = np.mean(B) - 128 # 128 = neutral midpoint
# Reduce yellow by shifting B channel toward neutral (128)
if yellow_strength > 0:
correction = np.clip(B - yellow_strength * 0.8, 0, 255)
lab = cv2.merge((L, A, correction))
else:
lab = cv2.merge((L, A, B))
# Convert back to BGR
neutral_img = cv2.cvtColor(lab, cv2.COLOR_LAB2BGR)
return neutral_img
# Example use from another script:
# from remove_yellow_tint import neutralize_yellow
# neutral_image = neutralize_yellow(image_from_other_script)
ChatGPT no tendrá ningún problema para ejecutar el script de Python y dejará la imagen exactamente como estaba antes, solo que corregirá el color dentro de ChatGPT.
Aquí tienes un ejemplo del antes y el después utilizando el script de Python:
Es muy posible que las futuras versiones de ChatGPT no tengan este tono amarillento al generar imágenes, pero hasta entonces, hay algo que puedes hacer al respecto. O también puedes echar un vistazo al excelente generador de imágenes Nano Banana que viene incluido en Gemini.
- Graham BarlowSenior Editor, AI