El cerebro GPT-5 de ChatGPT marca un punto de inflexión en el avance constante hacia la inteligencia artificial general. Con los modelos GPT-5, ChatGPT, desde la versión gratuita hasta la Pro, se vuelve más personal, confiable, preciso, capaz, proactivo y productivo. Está más preparado que nunca para interactuar con usted en temas de salud.

Para aquellos que han estado siguiendo los avances durante los tres años desde que OpenAI lanzó ChatGPT, estas actualizaciones pueden no sorprenderles, pero incluso los más familiarizados con ChatGPT pueden sentir que el tren de la IA se nos está alejando, acelerando hacia un destino desconocido y, en cierto modo, los más afectados por la próxima ola de IA serán los más jóvenes, concretamente, sus hijos.

Quizá no tengas hijos, pero seguro que conoces a alguien que los tiene, o quizá seas maestro y trates con niños todos los días. La vida de los niños ya está rodeada de IA, y es probable que algunos la utilicen en la escuela, en casa, para divertirse e incluso como sustituto de un amigo.

Sin embargo, es hora de que tengan La Charla. Así es, hablen con sus hijos sobre la IA y su lugar en el mundo y, sobre todo, en sus vidas.

Les sugiero que lo planteen de esta manera:

La IA no está viva

GPT-5 mejora considerablemente las capacidades conversacionales de ChatGPT, tanto en conversaciones de texto como en conversaciones en vivo. Puede parecer vivo y humano. El algoritmo y los modelos son más complejos que nunca, pero aún no igualan la complejidad del cerebro humano (aunque GPT-5 sea un gran paso en el camino hacia la inteligencia artificial general), aunque a veces pueden superarte en inteligencia.

A los niños, en particular, probablemente les encantará chatear con las voces más personalizables de GPT-5. Por eso es tan importante que comprendan con qué están hablando realmente: un sistema basado en la nube alojado en servidores que pueden estar a miles de kilómetros de distancia. No hay nadie al otro lado chateando con ellos.

La IA solo es una herramienta

Desde los albores de la era digital, las nuevas tecnologías a menudo han parecido mágicas. Podíamos hacer cosas que nunca antes habíamos hecho, como crear arte en una pantalla, gestionar grandes cantidades de datos en hojas de cálculo y crear programas que permitían crear mundos ricos y abiertos en los videojuegos.

La IA va por ese camino, pero es mucho más poderosa. Sin embargo, sus capacidades no deben considerarse como el producto final, sino más bien como las herramientas y habilidades que ayudan a sus hijos a alcanzar sus objetivos, ya sea escuchar una historia divertida o completar un proyecto de clase.

También es una herramienta en el sentido de que solo funciona tan bien como usted sepa utilizarla. El éxito de ChatGPT, incluso con GPT-5, depende en gran medida de la calidad de su comando.

Querrá enseñar a sus hijos cómo crear los mejores comandos y luego los seguimientos que garanticen que GPT-5 ofrezca la respuesta correcta.

La IA es poderosa, pero no perfecta

Aunque GPT-5 promete reducir las alucinaciones, eso no significa que esté libre de errores. Explique a sus hijos que no pueden dar por buenas las «información» de ChatGPT sin comprobarlas antes.

Puede que sea una lección difícil para sus hijos (y quizá para usted), que pensarán que el trabajo está hecho y querrán volver a jugar. Tiene que guiarlos a través del proceso de verificación de datos de ChatGPT (y otras IA).

La IA debe tratarse como un compañero, no como un sirviente

GPT-5 ahora puede, basándose en una indicación, codificar y crear aplicaciones y sitios web completos. Esto resulta atractivo para adultos y niños que desean mejorar sus habilidades de codificación, pero no quieren dedicar tiempo a aprender a codificar.

Vale la pena recordar a tus hijos que ChatGPT con GPT-5 se utiliza mejor como socio de programación, desarrollo y diseño. Tú aportas la idea y luego trabajas con la IA para dar forma al resultado final.

Explique a sus hijos el concepto de colaboración y por qué es valioso. De lo contrario, podrían introducir una sola indicación, obtener un resultado aceptable y dar por sentado que ahora saben programar y que ese resultado es lo mejor que ellos y ChatGPT pueden hacer.

Cuanto menos interactúen sus hijos con los resultados de la programación de la IA, menos comprenderán sobre el desarrollo de aplicaciones.

La IA no es tu médico

GPT-5 se centra especialmente en la salud, ayudándote a averiguar qué puede significar un síntoma o incluso las preguntas adecuadas que debes hacer a tus médicos. Los niños seguramente intentarán hacerle a ChatGPT algunas preguntas relacionadas con la salud sobre golpes, moretones, dolores e incluso síntomas extraños. Sin embargo, deben comprender que el mejor lugar para empezar a abordar estas preocupaciones es con sus padres, quienes probablemente los llevarán al médico.

Mira, estoy seguro de que ChatGPT, especialmente con la actualización a GPT-5, puede ayudar a los padres a comprender los resultados de las pruebas médicas, pero como escribió OpenAI en su comunicado sobre la actualización: «Nota importante: ChatGPT no sustituye a un profesional médico».

El mensaje para tus hijos es que los profesionales humanos no se sustituyen tan fácilmente.

La IA no es tu amiga

Esta es una de las mayores preocupaciones en lo que respecta a la IA, y me alegra que GPT-5 esté añadiendo más medidas de seguridad para garantizar que las conversaciones no se desvíen hacia terrenos peligrosos, y que las recientes actualizaciones hayan añadido pausas en conversaciones difíciles (quizás demasiado emocionales).

Aun así, es probable que tus hijos ya estén hablando y compartiendo cosas con ChatGPT y otras IA. Hay una epidemia de soledad, y algunos niños pueden ver el modo de voz en vivo de ChatGPT como un amigo. Es tu trabajo recordarles que no lo es e interponerte entre ellos y las IA.

IA unida

Esto me lleva a mi último consejo, que es utilizar la IA con tus hijos.

Piensa en la IA como cualquier otra tecnología emergente, desde las computadoras personales hasta los CD-ROM, pasando por Internet y las redes sociales. Ninguna de estas tareas debería haber sido realizada por los niños solos. Los padres no deben actuar como si la IA no les interesara y, por lo tanto, no formara parte de su labor como padres.

Si sus hijos utilizan la IA, usted debería sentarse a su lado, explorar y aprender juntos. Siéntase tan cómodo y familiarizado con la IA como ellos.

Siga estos pasos y usted y toda su familia estarán preparados para ChatGPT, incluso con la introducción del potente modelo GPT-5.