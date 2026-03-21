Alexa+ promete incorporar una capa de inteligencia artificial en todo; no estoy seguro de que nadie haya pedido eso

Alexa+ se lanza hoy en el Reino Unido, con auténticos toques británicos, como llamarte «mate» con un acento femenino elegante —una combinación que, como cualquier británico de verdad sabe, rara vez se da en la vida real.

Pero dejando de lado las peculiaridades, Alexa+ parece ser exactamente en lo que siempre se suponía que iban a convertirse los asistentes de voz. En lugar de gritar órdenes cuidadosamente formuladas y esperar que no active un temporizador cuando le pides que reproduzca Ride on Time, puede entender el contexto, recordar tus preferencias y ayudarte a gestionar tu día.

Con el hardware adecuado, incluso puede encender las luces y controlar la calefacción central. Y ahí es donde surge una pregunta más importante: ¿la gente realmente quiere una capa de IA que controle toda su vida?

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Alexa+: everything you need to know - YouTube Watch On

No me hables

Veamos un ejemplo anecdótico: le pregunté a un familiar si le hacía ilusión hablarle al dispositivo Alexa de nuestra cocina como si fuera una persona.

«No», me respondió. «Ni siquiera me gusta hablar con personas de verdad, y mucho menos con una IA».

Puede que sea una respuesta típicamente británica, pero apunta a algo real. A pesar de toda la ambición que hay detrás de sistemas como Alexa+, la mayoría de la gente siente una resistencia genuina a la idea de que la IA se convierta en una capa omnipresente en nuestras vidas.

Lo que Alexa+ hace muy bien es resolver el problema de la interfaz, pero no hace mucho para abordar el problema del deseo de usarla. Porque, para ser una herramienta que se supone que facilita las cosas, todavía puede parecer que requiere un gran esfuerzo mental solo para empezar a usarla.

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Y luego están las consideraciones prácticas. No estoy seguro de querer estar parado en mi cocina preguntándole a Alexa+ cómo se ve mi día y haciendo que cambie las reuniones de lugar. No quiero que mi familia tenga que escuchar eso mientras intentan desayunar. Los dispositivos con pantallas son, de hecho, ideales para esa tarea porque mantienen el silencio y la privacidad.

¿Te imaginas la vergüenza de que Alexa+ anuncie a todo el cuarto: «¡No te olvides del cumpleaños de tu esposa el domingo, cómprale una tarjeta, amigo!»?

Ni siquiera el aspecto de la casa inteligente está libre de problemas. Encender y apagar las luces suena genial, pero todos sabemos lo que pasa después: algo se desconecta, estás en una aplicación tratando de volver a conectar dispositivos, descargando actualizaciones de firmware, y de repente has perdido una hora.

(Image credit: Amazon)

Siempre presente

Los supuestos en los que se basa Alexa+ son profundos. Se trata de un asistente siempre activo que vive contigo y puede hacerte sugerencias proactivas. Para la mayoría de las personas, esto supondrá una experiencia totalmente diferente a la que han conocido hasta ahora al convivir con su dispositivo Alexa.

Todos sabemos que Alexa siempre está escuchando, pero cuando solo reacciona después de oír su nombre, eso se siente manejable. Alexa+ cambia esa dinámica: responde, se anticipa e intenta existir como una capa que cubre toda tu vida. Hay una línea muy fina entre lo útil y lo intrusivo.

Los sistemas de IA a los que estamos acostumbrados, que existen en nuestros teléfonos y computadoras, no nos escuchan constantemente. Alexa+ lleva las cosas un paso más allá.

No detesto el concepto de Alexa en su totalidad. Le daré crédito a Amazon por lo que hace bien: cocinar sin usar las manos, buscar canciones sin esfuerzo, agregar un recordatorio o poner un temporizador. Pero todas esas son cosas que puede hacer cuando no quiero pensar, no cuando sí quiero.

Incluso el lanzamiento en el Reino Unido se siente un poco fuera de lugar. Al más puro estilo de Amazon, todavía no se puede usar Alexa+ de verdad. Puedes unirte a una lista de espera, y aun así solo funciona en unos pocos dispositivos Alexa más nuevos, con una promesa vaga de que el soporte para los dispositivos más antiguos llegará más adelante.

Y ese es el problema más amplio. Todo el mundo está creando asistentes personales en este momento. Ya tengo a ChatGPT ayudándome a gestionar mi vida personal, y a Gemini encargándose de mis aplicaciones de Google y mi trabajo. No estoy seguro de tener la capacidad mental para incluir también a Alexa+ en la mezcla, y eso que, en general, tengo una opinión positiva sobre la IA.

Hay mucha gente que simplemente no quiere saber nada del tema.

Así que, aunque Alexa+ pueda ser exactamente lo que los asistentes de voz necesitan hoy en día, no estoy convencido de que sea lo que la gente realmente quiere.

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