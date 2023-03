Siri no puede vencer a ChatGPT a menos que Apple rompa sus propias reglas

Conozco a Siri, la asistente de voz de Apple, desde hace casi doce años y, sin embargo, aún no recuerdo ni una sola conversación significativa que hayamos tenido. En cambio, ChatGPT y yo nos conocemos desde hace unos meses y, sin embargo, hemos hablado de todo, desde el sentido de la vida hasta la planificación de una cena romántica para dos, e incluso hemos colaborado en proyectos de programación y cine. Es decir, tenemos una relación.

Los límites de Siri significan que todavía no puede mantener una conversación ni entablar un largo tira y afloja orientado a un proyecto. Para bien o para mal, la Siri que usamos hoy en nuestros iPhones, iPads, MacBooks, Apple Watches y Apple TVs no es muy diferente de la que encontramos por primera vez en el 2011 en un iPhone 4s.

Hace seis años, escribí sobre el primer trasplante de cerebro de Siri (opens in new tab), el momento en el que Apple empezó a utilizar Machine Learning para entrenar a Siri y mejorar su capacidad de responder a consultas conversacionales. La introducción del aprendizaje automático y, poco después, de una red neuronal integrada en forma del chip A11 Bionic de Apple en el iPhone 8, marcó lo que pensé que era un punto de inflexión para, posiblemente, el primer asistente digital de consumo.

Esta programación y el chip ayudaron a Siri a entender una pregunta y su contexto, lo que le permitió pasar de las respuestas de memoria a respuestas inteligentes a preguntas en lenguaje más natural.

La primera Siri

No poder conversar plenamente con Siri no parecía un gran problema, a pesar de que ya habíamos visto la película Her (opens in new tab) y comprendíamos lo que podíamos esperar en última instancia de nuestros chatbots.

Sin embargo, no fue hasta que el GPT-3 y el ChatGPT de OpenAI trajeron al presente ese futuro lejano cuando los déficits de Siri se hicieron patentes.

A pesar de los esfuerzos de Apple, Siri ha estado inactiva en modo de aprendizaje. Quizá se deba a que Siri sigue basándose principalmente en el aprendizaje automático y no en la IA generativa. Es la diferencia entre aprender y crear.

Todos los chatbots de IA generativa y las herramientas de imagen que utilizamos hoy en día crean algo totalmente nuevo a partir de preguntas y, pronto, de arte e imágenes. No son robots de respuesta, sino de construcción.

Dudo que a Apple se le escape nada de esto. La cuestión es qué va a hacer y qué puede hacer Apple al respecto. Creo que no tenemos más remedio que mirar a su próxima Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC 2023). Todos estamos obsesionados con los posibles auriculares de realidad mixta de 3.000 dólares que Apple podría mostrar en junio, pero los anuncios más importantes de la compañía seguramente girarán en torno a la IA.

"Apple debe estar bajo una presión increíble ahora que Google y Microsoft han lanzado sus soluciones de lenguaje natural", me dijo Patrick Moorhead (opens in new tab), CEO y analista jefe de Moor Insights, por Twitter DM.

Siri hace un buen papel diciéndote que debes salir ahora si quieres evitar el tráfico. ¿Es suficiente? (Image credit: Apple)

Una Siri más parlanchina

Según informa 9to5Mac (opens in new tab), Apple podría estar ya (por fin) trabajando en su propia actualización de generación de lenguaje para Siri (Bobcat). Ojo, que no es lo mismo que "IA generativa". Creo que significa que Siri mejorará un poco en bromas casuales. Tampoco espero mucho más que eso.

Por desgracia, la propia ética de Apple puede impedirle alcanzar la GPT-4, por no hablar de la GPT-3. Los observadores del sector no esperan precisamente un momento decisivo.

"Creo que lo que hagan en IA no será necesariamente un salto, sino un enfoque calculado y más ético de la IA en Siri. Apple ama, vive y muere por sus compromisos con la privacidad y no espero menos de la forma en que ofrecen una Siri más impulsada por la IA", me escribió por correo electrónico Tim Bajarin, consejero delegado y analista principal de Creative Strategies.

Privacidad por encima de todo

La firme adhesión de Apple a la privacidad de los usuarios puede dejarla en una situación difícil cuando se trata de una verdadera IA generativa. A diferencia de Google y Microsoft Bing, no dispone de un almacén de datos masivo basado en La firme adhesión de Apple a la privacidad de los usuarios puede dejarla en una situación difícil cuando se trata de una verdadera IA generativa. A diferencia de Google y Microsoft Bing, no dispone de un almacén de datos masivo basado en motores de búsqueda. Tampoco entrena su IA en el vasto océano de datos de Internet. Apple hace su aprendizaje automático en el dispositivo. Un iPhone y Siri saben lo que saben sobre ti basándose en lo que hay en tu teléfono y no en lo que Apple puede aprender sobre ti y sus 1.500 millones de usuarios de iPhone en todo el mundo. Claro, los desarrolladores pueden usar las herramientas de ML de Apple para construir e integrar nuevos modelos de IA en sus aplicaciones, pero no pueden simplemente recopilar tus datos para aprender más sobre ti para ayudar a Apple a ofrecer una mejor IA de Siri.

También es interesante considerar cómo Apple limita intencionadamente sus propias capacidades de IA. Tus datos de compras habituales en iTunes, por ejemplo, no se comparten con ninguno de los otros sistemas y servicios de Apple.

El enfoque local de Apple podría suponer una desventaja en sus posibles esfuerzos de IA generativa. Como dijo Moorhead, "veo la mayor parte de la acción en el dispositivo y en la nube. Apple es fuerte en el dispositivo, pero débil en la nube y aquí es donde creo que la empresa tendrá dificultades".

Tal y como yo lo veo, Apple tiene que tomar una decisión. Ceder un poco de privacidad del usuario para transformar Siri en el asistente de voz que siempre quisimos o mantener el rumbo con actualizaciones incrementales de IA que mejoren Siri pero nunca le permitan rivalizar con ChatGPT.