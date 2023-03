Ahora todos pueden utilizar ChatGPT en Bing: así se hace

Desde que el nuevo Bing con ChatGPT aterrizó el mes pasado, Microsoft ha estado trabajando constantemente en la lista de espera para su nuevo motor de búsqueda basado en IA, pero parece que la mayoría de nosotros ya no tenemos que esperar más.

Según ha descubierto Windows Central (opens in new tab), ahora es posible saltarse la tediosa lista de espera y empezar a hacer preguntas al motor de búsqueda de inteligencia artificial, aunque Microsoft no haya eliminado oficialmente la lista de espera. Nosotros también lo hemos probado con éxito, pero hace falta un truco particular.

Una cuenta de Microsoft que añadimos previamente a la lista de espera de Bing sigue esperando acceso. Pero cuando configuramos una nueva cuenta de Microsoft en la nueva página de inicio de Bing (opens in new tab), entramos directamente, así que ese parece ser el método más fiable para cualquiera que siga esperando para probar un motor de búsqueda que funciona con el nuevo modelo GPT-4 de OpenAI.

Varios sitios, entre ellos The Verge (opens in new tab), también han informado de que han accedido con éxito a Bing después de haber estado previamente en la lista de espera. También ha habido ejemplos de casos atípicos en los que simplemente iniciar sesión en la página de inicio de Bing no ha funcionado, lo que sugiere que esto todavía no es un despliegue oficial de Microsoft.

Hemos pedido a Microsoft que nos haga llegar sus comentarios y actualizaremos esta noticia cuando recibamos respuesta (¡ver actualización más abajo!). Es posible que el gigante tecnológico revele más información durante el evento "Reinventando la productividad", dedicado a la IA, que se celebrará esta tarde a las 16:00.

Pero hasta entonces, merece la pena visitar el nuevo Bing (opens in new tab) e iniciar sesión para comprobar si ya tienes acceso. Si no es así, abrir una nueva cuenta mientras tanto debería darte acceso al motor de búsqueda de Microsoft basado en ChatGPT, que ya cuenta con 100 millones de usuarios diarios.

Actualización 17/3/23: Microsoft ha respondido a nuestra pregunta sobre si la lista de espera de Bing sigue activa. Nos lo ha dicho: "Durante este periodo de vista previa, estamos realizando varias pruebas que pueden acelerar el acceso al nuevo Bing para algunos usuarios. Seguimos en fase de vista previa, y puedes inscribirte en Bing.com". Esto significa que, aunque la técnica anterior de abrir una nueva cuenta Microsoft puede funcionar para la mayoría, el acceso instantáneo aún no está garantizado.

¡Bing-O!

El anuncio de Microsoft de que su nuevo motor de búsqueda Bing funciona con el nuevo modelo de lenguaje GPT-4 de OpenAI le ha dado más caché, sobre todo teniendo en cuenta que la tecnología GPT-4 sólo está disponible actualmente en ChatGPT para los suscriptores de pago.

Aun así, hay grandes diferencias entre Bing y ChatGPT. El motor de búsqueda de Microsoft suele responder mejor a las consultas sobre acontecimientos recientes, ya que, a diferencia de ChatGPT, está conectado a Internet. Pero Microsoft también ha añadido barreras en torno al nuevo Bing, lo que significa que ChatGPT podría ser mejor para las lluvias de ideas creativas.

Ambos asistentes de IA tienen su lugar, y Bing sigue robando protagonismo a Google Bard, el chatbot rival de Google. Bard, que Google describe como un "servicio experimental de IA conversacional", aún no se ha lanzado al público, y ha estado sumido en la confusión, los errores y los retrasos.

Google sí ha presentado un avance de las herramientas de IA que llegarán a Gmail, Google Docs y otros servicios, y esperamos saber más sobre sus planes de chatbot en el periodo previo a Google I/O 2023. Hasta entonces, Microsoft Bing seguirá ampliando su ventaja en el espacio de los asistentes de IA para motores de búsqueda, sobre todo si pronto se elimina oficialmente la lista de espera.