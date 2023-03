ChatGPT llega al Apple Watch y Siri debería preocuparse

Ya advertimos hace unos días que ChatGPT enterraría a Siri, si Apple no se movía deprisa (opens in new tab). Pues bien, parece ser que el momento de decir adiós a nuestra querida asistente de voz de Apple está cada vez más cerca. Apenas unos meses después de su integración en Bing, ChatGPT (opens in new tab) ha dado el salto a iOS como aplicación de terceros exclusiva para el Apple Watch.

Se llama Petey AI Assistant y ha sido creada por el desarrollador Hidde van de Ploeg (que aparece como Modum B.V. en la App Store). Originalmente, se conocía como watchGPT, pero debido a problemas de marca registrada con el acrónimo "GPT", el nombre tuvo que ser cambiado. Según un vídeo de demostración publicado por el desarrollador en Twitter, Petey funciona de forma similar a Siri. Abres la aplicación, le haces una pregunta y te responde en unos segundos mediante texto a voz. Para continuar la consulta, hay que deslizar el dedo hacia abajo en la esfera del reloj y pulsar Responder. A diferencia de la propia Siri de Apple, Petey como asistente puede dar respuestas bastante complejas, como explicarte los pasos a seguir para pescar.

Uno de los problemas de los asistentes de voz como Siri es que son bastante rígidos en lo que pueden hacer. Tienes que hacerles preguntas específicas de una manera determinada para obtener una respuesta. ChatGPT, en cambio, es más flexible en lo que puede hacer, desde escribir cartas comerciales hasta incluso redactar cuentos de Navidad. Es difícil decir exactamente lo capaz que es Petey, pero al menos parece que no tendrás que esforzarte tanto con él.

Una obra incompleta

Petey es un proyecto en desarrollo, ya que constantemente se añaden nuevas funciones. Ahora mismo tienes un puñado con las que trabajar. Para empezar, puedes compartir las respuestas con otras personas "por mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales", aunque la lista de la App Store no especifica cuáles.

La aplicación puede configurarse como una complicación en la esfera del Apple Watch para un acceso rápido. La compatibilidad con varios idiomas también aumenta, hasta un total de 14. Petey es ahora compatible con alemán, italiano y japonés, por nombrar algunos. Además, si lo prefieres, Petey viene con un pequeño teclado en pantalla para que puedas escribir tus preguntas. Probablemente sea mejor que utilices tu voz.

En cuanto a futuras actualizaciones, hay varias cosas en preparación. Por lo que se sabe, van der Ploeg está trabajando en añadir una herramienta de historial para que puedas volver a una pregunta anterior, hacer que las entradas vocales sean la configuración predeterminada y mejorar el rendimiento general de la aplicación para que puedas hacerle varias preguntas.

Sin embargo, hay un par de advertencias. Una: la aplicación no es gratuita, ya que hay que comprarla por 4,99€ en la App Store. Para usar Petey, debes tener un Apple Watch con watchOS 9 o superior. Así que asegúrate de actualizar tu dispositivo si aún no lo has hecho. Debemos mencionar que el software no recopila datos del usuario, así que puedes estar seguro de que tu privacidad está a salvo.

Los usuarios con un smartwatch Android no tendrán suerte, por desgracia. Cuando se le preguntó por una posible versión para Android, van der Ploeg dijo que no la habría porque sus "conocimientos no se lo permitirían". Sólo hay que tener cuidado al utilizar software de inteligencia artificial con fines de fitness y salud en el reloj, como Amazfit está intentando que hagan los usuarios con ChatGPT.