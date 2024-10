Las 5 mejores herramientas de Apple Intelligence que llegarán a iOS 18.1

Apple Intelligence ya está disponible para descargar en iOS 18.1 en Estados Unidos (suertudos americanos...) para usar en el iPhone 15 Pro, el iPhone 15 Pro Max y todos los nuevos modelos de iPhone 16.

Los usuarios norteamericanos de Apple han estado esperando para probar las nuevas funciones de esta IA desde que se presentaron por primera vez en la WWDC allá por junio. Ahora los iPhones compatibles pueden probar la IA de Apple en iOS 18.1, junto con los iPads y Macs con el lanzamiento de iPadOS 18.1 y macOS Sequoia 15.1.

Sin embargo, a España llegará (como casi todo en el mundo tecnológico) más tarde y más caro. Las desventajas de que Steve Jobs no naciera en Badajoz, ¿verdad? Esto es lo que ha afirmado Apple al respecto: "Apple Intelligence ya está disponible en inglés estadounidense. Se va a añadir compatibilidad con otros idiomas. En diciembre, Apple Intelligence estará disponible en inglés de Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica, y Reino Unido, y en abril se ampliará la disponibilidad en otros idiomas mediante una actualización de software, con nuevos idiomas disponibles a lo largo del año. Apple Intelligence estará disponible en chino, inglés de la India y de Singapur, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, español y vietnamita, entre otros". En otras palabras, estará disponible en español en 2025, y si tenemos suerte y somos de los primeros, en abril. También han dicho que "Apple Intelligence está disponible para los usuarios del Mac de la Unión Europea en inglés de Estados Unidos con macOS Sequoia 15.1". Es decir, que se puede usar en inglés estadounidense en España.

De todos modos, no por ello vamos a ignorar la tecnología disponible al otro lado del charco, y mucho menos sabiendo que, en menos de un año, la tendremos disponible en la palma de nuestra mano. Así que, después de probar -previo viaje a San Diego- todo lo que Apple Intelligence tiene que ofrecer en este momento, he reducido las funciones impulsadas por la IA y he elegido las cinco mejores que tendrás en tu teléfono Apple en primavera del 2025. Así que tómate un café y prepárate para descubrir qué cosas útiles podrá hacer por ti la IA de Apple.

1. Herramientas de escritura

(Image credit: Apple)

Las herramientas de escritura (Writing Tools) es la función más completa de la Apple Intelligence en iOS 18.1, y a veces resulta ser un salvavidas. Herramientas de escritura, un conjunto de herramientas de escritura basadas en IA (obviamente...) que incluyen corrección, reescritura, resumen e incluso formateo en tablas, es útil en todo iOS.

He descubierto que esta función es una gran adición a la aplicación Notas, ya que es muy rápido tomar texto y formatearlo exactamente como quieres, ya sea un resumen, puntos clave, una lista o una tabla.

2. 'Clean Up'

(Image credit: Future)

¿Has utilizado alguna vez la función Borrador Mágico de Google en los mejores teléfonos Android? Aunque puedes acceder a ella en los mejores iPhones a través de Google Fotos, la opción de Apple es mucho más sencilla. Integrada en Fotos, te permite eliminar fácilmente objetos de una foto y utilizar la inteligencia de Apple para rellenar el fondo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Me ha resultado muy útil para las fotos de mi perro, ya que a menudo hay algún juguete de perro en el fondo que estropea la instantánea. Clean Up funciona exactamente como esperas, tanto que se siente como en casa en tu iPhone.

3. 'Memory Movies'

(Image credit: Future / Apple)

Hablando de fotos, Memory Movies coge tus fotos y las convierte en bellos recuerdos de tus seres queridos, vacaciones o incluso de la sabrosa comida que has comido a lo largo de los años. Sólo tienes que pedirle a la IA de Apple que cree una Memory Movie a partir de cualquier indicación que elijas, y en cuestión de segundos tendrás un pase de diapositivas en toda regla.

A lo largo de los años he hecho fotos divertidas de mi pareja comiendo en restaurantes, así que tenía que ver si Apple Intelligence podía recopilarlas todas. De forma impresionante, mi iPhone 16 Pro Max recopiló una gran cantidad de sus fotos y las unió, con una canción a juego.

Escribir a Siri

(Image credit: Future / Apple)

Toca dos veces la barra inferior de tu iPhone y podrás preguntarle cualquier cosa a Siri introduciendo texto. Aunque esto no es necesariamente nuevo, ya que ha sido una característica de accesibilidad en iOS durante años, es la capacidad de elegir entre hablar con Siri y la entrada de texto sobre la marcha, lo que lo hace increíblemente útil.

Aunque el rediseño de Siri aún no tiene todo el brillo de Apple Intelligence, puedes hacer una pregunta al asistente de voz y luego seguir con otra relacionada. ¿Es esto lo mejor que puede hacer la IA? Obviamente no, no es la reinvención masiva que estamos esperando con el conocimiento en pantalla y el contexto personal.

5. Resumir artículos

(Image credit: Future / Apple)

En Safari puedes resumir cualquier artículo abriendo el modo Lector. Aunque no es tan profundo como otros LLM de AI, como la capacidad de ChatGPT para crear un resumen, es muy fácil de usar y rápido de generar.

Me he dado cuenta de que utilizo los resúmenes en Safari mucho más que cualquier otra función de resumen anterior, ya que sólo hay que pulsar un botón y están integrados en el navegador móvil. Una vez que me hago una idea de qué trata el artículo, lo leo entero si me interesa. Esta función de Apple Intelligence ha demostrado ser un gran ahorro de tiempo en los últimos días con iOS 18.1.

Lo mejor está por llegar

(Image credit: Apple)

Ahí lo tienes: las cinco mejores funciones de Apple Intelligence que puedes probar ahora mismo en iOS 18.1., si nos lees desde el otro lado del charco, claro. Aunque es justo decir que lo mejor está aún por llegar con la introducción de una Siri más inteligente, Genmoji e Image Playground en iOS 18. 2, todavía hay un montón de funciones que merecerán tu tiempo en iOS 18.1.

Ahora iOS 18.1 ya está disponible, así que sólo queda esperar al futuro de la IA de Apple a medida que continúe su despliegue en los próximos meses. Hasta entonces, tendrás que seguir volviendo a TechRadar para estar a la última de qué podrá hacer la 'inteligencia de Apple' cuando esté en tus manos. Después de todo, vamos a tener IA en un iPhone, ¿alucinante verdad?