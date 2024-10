4 cosas que puedes hacer en la aplicación de ChatGPT para Windows y que funcionan mejor que Copilot

Ahora que ChatGPT tiene su propia aplicación para Windows, la cuestión de si merece la pena elegirla frente a Copilot de Microsoft, que ya está integrada en Windows 11, está en primer plano.

Con los dos compartiendo escenario, deberías aprender dónde brilla ChatGPT frente a Copilot. Así que hemos reunido cuatro razones por las que podrías preferir la aplicación ChatGPT en Windows y en qué destaca.

Acceso instantáneo con Alt + Espacio

El acceso rápido a una herramienta es siempre un punto de venta importante, y por eso el hogar nativo de Copilot en Windows es atractivo. Pero con la aplicación ChatGPT, basta con pulsar Alt + Espacio para abrir una ventana de chat al instante. Esto es así, independientemente de lo que estés haciendo o de si estás haciendo malabarismos con otras tareas.

Imagina que estás escribiendo un documento y quieres pedir ayuda a AI para mejorar tu elección de palabras o revisar la gramática. No tienes que abrir la aplicación Copilot; basta con pulsar Alt + Espacio, escribir tu consulta y obtener una respuesta. Copilot a menudo requiere abrir una aplicación; incluso con un solo botón para abrirla, sigue pareciendo un poco más lenta que la aplicación ChatGPT.

Acceso al historial de chat desde distintos dispositivos

Como usuario de varios dispositivos que no utilizan sistemas operativos de Microsoft, la ventaja más obvia de la aplicación ChatGPT es que sincroniza mi cuenta y el historial de chat con el portal web, la aplicación móvil y cualquier otro lugar en el que utilice ChatGPT. Si estoy utilizando ChatGPT en mi ordenador de sobremesa con la aplicación de Windows y quiero continuar la conversación mientras cojo el tren, puedo subir la conversación y seguir, y viceversa, una vez que vuelvo a casa.

Por otro lado, Copilot está bastante integrado en Microsoft 365, lo cual es fantástico para permanecer dentro de Word o Excel, pero no me permite llevar una conversación de mi ordenador de sobremesa a mi móvil. Así que, si le pido a Copilot que me ayude con una lluvia de ideas para una fiesta, tendré que esperar a estar en otro dispositivo Windows para poder continuar la conversación. La capacidad de ChatGPT para permanecer conectado entre dispositivos supone una gran diferencia si trabajas fuera de casa y quieres mantener todas tus conversaciones sobre IA en una sola plataforma.

Image Analysis for Visual Projects

Una de las mejores características de ChatGPT es su capacidad para analizar las imágenes que subes. Sube una foto y la IA interpretará lo que ocurre en la imagen, algo que Copilot no ofrece actualmente.

He utilizado a menudo esta función en la aplicación móvil con gráficos complejos o múltiples señales de aparcamiento aparentemente contradictorias en un poste de la calle, incluso con fotos de recetas de cocina para descifrar los ingredientes. Este tipo de asistencia basada en imágenes aún no forma parte de las herramientas de Copilot, así que cuando todo lo que tienes son imágenes y las palabras no son suficientes, ChatGPT es la opción a la que acudir.

Acceso a Plugin y GPT Store (próximamente)

Esto todavía es más una anticipación que una realidad, pero la aplicación ChatGPT para Windows tendrá acceso a la tienda GPT de OpenAI junto con los plugins creados por otras empresas para trabajar con el chatbot de IA. Esto significa que se avecinan más personalizaciones y nuevas formas de utilizar el chatbot de IA. Por ejemplo, puedes vincular un plugin de calendario de contenidos a ChatGPT para obtener sus respuestas y otras herramientas especializadas.

Copilot es genial por cómo se combina con las aplicaciones de Microsoft, pero por lo demás no tiene el tipo de flexibilidad que ofrece la tienda de ChatGPT (aunque por ahora sigue siendo especulativa). Así pues, aunque tanto la aplicación ChatGPT para Windows como la integrada Copilot ofrecen a los usuarios de Windows muchas herramientas y funciones de IA, ChatGPT tiene suficientes ventajas exclusivas como para hacerla más atractiva en muchos casos. Esto podría cambiar a medida que Microsoft siga mejorando Copilot, pero sospecho que en un futuro próximo veremos un aumento del uso de ChatGPT para Windows y un descenso de Copilot.