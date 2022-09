Uno de los mejores juegos de PS5 va a llegar a Steam

El juego lanzado junto a la PS5, Sackboy: A Big Adventure parece que dará el salto a PC en un futuro inmediato.

Una reciente actualización de la base de datos en línea SteamDB (una web de terceros que recoge automáticamente los datos subidos a la tienda de Valve) sugiere que un listado anónimo en la plataforma es en realidad Sackboy: A Big Adventure, pero de incógnito. Según ha descubierto VGC (opens in new tab), se ha añadido un icono a un anuncio titulado "Steel PC". El icono muestra una imagen de Sackboy, y parece haber sido recortado del arte de la caja del juego.

También se ha añadido información sobre los idiomas compatibles con el juego en la página de SteamDB (opens in new tab), y recientemente se le han asignado varias etiquetas de tienda. Los cambios sugieren que la página de la tienda del juego se está preparando para un lanzamiento inminente.

Todas las señales apuntan a Sackboy

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Esta actualización de SteamDB es sólo la última de una serie de pistas que sugieren que Sackboy: A Big Adventure llegará a Steam en un futuro próximo. En julio, el usuario de Reddit (opens in new tab) u/EmpressOfSony compartió un par de capturas de pantalla que mostraban lo que parecían ser los esquemas de control y los ajustes gráficos de una adaptación de Sackboy para PC.

La gigantesca filtración de GeForce Now de noviembre del 2021 también sugería que Sackboy llegaría a PC. La información parecía revelar varios juegos no anunciados, incluida una versión de Sackboy para PC. Aunque Nvidia aclaró posteriormente que la inclusión de un título en la filtración no era "ni una confirmación ni un anuncio de ningún juego", gran parte de la filtración ha resultado ser cierta. Predijo con éxito el lanzamiento de la versión para PC de God of War, el remaster de la trilogía de GTA y Uncharted: Legacy of Thieves Edition.

Sony ha portado varios juegos de PlayStation a PC en los últimos años. Horizon Zero Dawn dio el salto en el 2020, Marvel's Spider-Man llegó a Steam a principios de este mes y Uncharted llegará en octubre. Si Sackboy: A Big Adventure se une a ellos, los jugadores de PC están de enhorabuena. Consideramos que es uno de los mejores juegos de PS5, y lo calificamos como "la joya sorpresa de la línea de lanzamiento de PS5 de Sony".

Sackboy, un encantador juego de plataformas para toda la familia, destaca por su ingenioso diseño de niveles y su precisión en las plataformas, que resulta tan agradable para los novatos como para los jugadores experimentados. Aunque no llegó a entrar en nuestra lista de los mejores juegos cooperativos, su multijugador local para cuatro jugadores lo convierte en una opción perfecta para la familia.