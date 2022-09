La temporada 3 de The Witcher se estrenará antes de lo que pensábamos

¡Tenemos buenas noticias para los fans de The Witcher! Netflix ha revelado que la temporada 3 de The Witcher (opens in new tab) se estrenará a mediados de 2023.

Anunciado en el Tudum 2022 por el protagonista de la exitosa serie de fantasía de Netflix, Henry Cavill, la próxima entrega de The Witcher llegará a nuestras pantallas en verano de 2023.

En el siguiente tuit podéis echar un vistazo a la confirmación oficial de la ventana de lanzamiento de la tercera temporada de The Witcher:

THE WITCHER SEASON 3[SUMMER] 2023 🐺 #Tudum pic.twitter.com/zY0IbnPbgcSeptember 24, 2022 See more

Este anuncio sobre el estreno de la serie llega apenas unas semanas después de que se anunciara que la temporada 3 de The Witcher había terminado de grabarse. La próxima entrega de la serie ha pasado los últimos seis meses rodando en numerosas localizaciones (opens in new tab), pero la fotografía principal terminó el 12 de septiembre. La showrunner Lauren S. Hissrich lo confirmó a través de su cuenta personal de Instagram (opens in new tab).

La fecha de estreno concreta de la tercera temporada de The Witcher todavía no la han anunciado, pero al menos ya sabemos que llegará en verano de 2023, por lo que podremos verla en algún momento entre junio y septiembre del próximo año. Dada la gran cantidad de trabajo de posproducción que requiere esta serie, lo más probable es que el estreno sea más bien a finales de esa ventana. Eso significará que habrán pasado un poco menos de dos años desde el estreno de la segunda temporada de The Witcher (opens in new tab), pero al menos no serán los dos años completos que tuvimos que esperar entre las las temporadas 1 y 2, ya que el estreno tuvo que retrasarse debido a la pandemia de Covid-19.

Mientras esperamos a que se estrene la temporada, hay muchas otras noticias de The Witcher (opens in new tab)para que te pongas al día. Echa un vistazo a algunos de los nuevos personajes (opens in new tab) que verás cuando la tercera temporada de The Witcher llegue a nuestras pantallas el año que viene, incluidas un par de caras conocidas de la serie Upload de Prime Video y Shang-Chi de Marvel Studios.

Además, no hay que olvidar que primero veremos el estreno de The Witcher: Blood Origin (opens in new tab), el spin-off de la serie, cuya fecha de estreno fue anunciada (opens in new tab)también en el evento Tudum.