The Witcher: Blood Origin se estrenará en invierno en Netflix

The Witcher: Blood Origin se estrenará en Netflix el 25 de diciembre del 2022.

Anunciada durante el Tudum 2022, la serie fantástica, que al parecer ha estado plagada de problemas de desarrollo en los últimos meses, se lanzará finalmente en Netflix el día de Navidad.

La revelación de la fecha de lanzamiento se produce más de un año después de que The Witcher: Blood Origin, cuyo teaser se lanzó sorprendentemente como un adelanto del último episodio de la segunda temporada de The Witcher. Además, Minnie Driver (El indomable Will Hunting, Sleepers) se ha unido al reparto en un papel no revelado.

Puedes consultar la confirmación de la fecha de lanzamiento en el tuit de abajo, que contiene el primer póster oficial de la serie de Netflix:

Worlds will collide. The Witcher: Blood Origin premieres this December. #TUDUM pic.twitter.com/aUss0VQAYXSeptember 24, 2022 See more

Ambientada 1200 años antes de los eventos de The Witcher (y Geralt de Rivia), Blood Origin contará la historia del primer brujo del continente. También abarcará los acontecimientos que condujeron a la Conjunción de las Esferas, un cataclismo que llevó a múltiples reinos a colisionar entre sí, dando lugar a que diferentes razas y monstruos vivieran en el mismo plano de existencia.

Blood Origin estará protagonizada por Sophia Brown en el papel de Éile, una guerrera convertida en música cuya vida anterior la atrapa debido a los acontecimientos del spin-off de The Witcher. Michelle Yeoh y Laurence O'Fuarain serán miembros clave del reparto de la serie. Lenny Henry y Dylan Moran, entre otros muchos, también aparecerán a lo largo de la serie.

The Witcher: Blood Origin estaba prevista para lanzarse a mediados del 2022 y que fuera una serie limitada de seis episodios. Sin embargo, la web de fans de The Witcher, Redanian Intelligence (opens in new tab), ha informado de que la serie se ha reducido a cuatro episodios, mientras que será narrada por el personaje favorito de los fans, Jaskier (Joey Batey), para ayudar a relacionarla con la serie principal de The Witcher de Netflix.

El gigante del streaming no confirmó ninguno de estos detalles durante su tiempo en Tudum 2022. Es de esperar que en las próximas semanas tengamos más información sobre Blood Origin antes de su lanzamiento en diciembre.

Pronto llegarán más noticias sobre la franquicia Witcher de Netflix, así que mantén los ojos bien abiertos en TechRadar para saber más cuando las tengamos.