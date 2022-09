The Witcherin kolmas tuotantokausi sai julkaisuajankohdan

Noiturin fanit saivat loistavia uutisia Tudum 2022 -tilaisuudessa. Netflixin suositun fantasiasarjan kerrottiin nimittäin palaavan kolmannelle tuotantokaudelleen vuoden 2023 keskivaiheilla.

Tiedon vahvisti Netflix-sarjan pääroolissa esiintyvä Henry Cavill. Hänen mukaansa The Witcherin 3. tuotantokausi saapuu Netflixiin kesällä 2023.

Vahvistus julkaisuikkunasta The Witcherin 3. tuotantokaudesta julkaistiin myös Twitterissä:

THE WITCHER SEASON 3[SUMMER] 2023 🐺 #Tudum pic.twitter.com/zY0IbnPbgcSeptember 24, 2022 See more

Julkaisuajankohdan vahvistuminen juontanee juurensa tuotannon edistymiseen. Kolmannen kauden kuvaukset saatiin nimittäin päätökseensä vasta muutama viikko sitten. Tuotanto on ottanut aikansa, sillä tulevaa kautta on kuvattu puolen vuoden ajan useissa eri ympäristöissä. Sarjan tuotannosta vastaava Lauren S. Hissrich vahvisti Instagram-tilillään (opens in new tab) kuvausten päättyneet syyskuun 12. päivä.

The Witcherin 3. tuotantokauden julkaisupäivä on vielä hämärän peitossa. Julkaisuikkuna "kesä 2023" tarkoittaa käytännössä kesäkuun ja syyskuun välistä aikaa. Koska jälkituotanto ottaa aikansa, pidämme loppukesää todennäköisempänä ajankohtana. Tämä tarkoittaisi hiukan vajaata kahden vuoden väliä The Witcherin 2. tuotantokauden sekä kolmannen pyrähdyksen välillä. Vaikka odottavan aika on pitkä, olisi väli lyhyempi kuin kahden ensimmäisen sesongin välillä. Tosin tuolloin syynä oli koronapandemian aiheuttamat viivästykset.

Odottamisen piinaa ovat pahentaneet monet Noituri-aiheiset uutiset. Tiedämme jo nyt useita kokonaan uusia hahmoja. Onneksi tämän hetken parhaat fantasiasarjat ovat helpottaneet kärvistelyämme.

Tudum 2022 -tilaisuudessa paljastettiin myös monia muita kiinnostavia yksityiskohtia tulevien kuukausien sarjoista. Spin-off-sarja Blood Origin sai nimittäin virallisen julkaisupäivän samaisessa tapahtumassa. Olemme keränneet kaikki oleelliset tiedot Tudum 2022 -liveseurantaamme, josta voit katsoa kaikki tapahtumassa paljastetut uutiset, trailerit sekä julkistukset.