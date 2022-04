Netflix desvela los detalles de la trama de la temporada 3 The Witcher

El rodaje de la temporada 3 de The Witcher ha comenzado de forma oficial.

El exitosa serie de fantasía, que estrenó su segunda temporada en diciembre, ahora está nuevamente en producción, tal y como ha confirmado oficialmente Netflix (opens in new tab). Junto con el anuncio, la plataforma ha compartido una foto del set de rodaje en la que vemos a las estrellas de la serie, Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) y Freya Allan (Ciri), tomándose un breve descanso entre tomas en un lugar muy nevado.

La familia ha vuelto a reunirse. La tercera temporada de #TheWitcher ha comenzado su rodaje ⚔️ pic.twitter.com/PpagDCdGp6April 4, 2022

Lo mejor de todo, es que Netflix también nos ha revelado detalles sobre la trama de la temporada 3 de The Witcher. Esta es la sinopsis:

Mientras monarcas, magos y bestias del continente compiten por capturarla, Geralt se lleva a Ciri de Cintra a la clandestinidad, decidido a proteger a su familia, reunida al fin, contra aquellos que amenazan con destruirla. Yennefer es la encargada del entrenamiento mágico de Ciri y los lleva a la protegida fortaleza de Aretuza, donde espera descubrir más sobre los poderes sin explotar de la chica. En cambio, descubren que han llegado a un campo de batalla en el que campan a sus anchas la corrupción política, la magia oscura y la traición. Deben luchar, ponerlo todo en juego, o arriesgarse a perder todo para siempre. The Witcher temporada 3: Sinopsis

Lo cierto es que no nos extraña que hayan comenzado a grabar la tercera temporada tan solo cuatro meses después del estreno de la segunda.

Cuando la creadora Lauren Schmidt Hissrich concedió una entrevista a TechRadar (opens in new tab)con motivo del estreno de la segunda temporada de The Witcher en Netflix, nos dijo que el guion de la temporada 3 estaba casi terminado, y a punto de entrar en fase de refinado.

Al instar a la directora para que nos diera algunos detalles de lo que podíamos esperar de la tercera temporada, Hissrich nos reveló que se basarían en la segunda novela de Andrzej Sapkowski, Tiempo de Odio, para la mayor parte de las tramas de la siguiente temporada.

Dijo: "Estoy realmente emocionada con la forma que está tomando la temporada 3, ya que está basada en mi libro preferido de la saga, que es Tiempo de Odio, y siento como que la temporada 1 y la 2 han estado sentando las bases de algo enorme que está por venir".

Además de eso, Hissrich también le reveló al medio Collider (opens in new tab) que "una gran historia de La Sangre de los Elfos", que es la primera novela de la saga principal de The Witcher, formaría parte de la tercera temporada.

¿Será la temporada 3 de The Witcher la última?

¡No hombre, no! Netflix tiene grandes planes para The Witcher, entre los que destaca la serie precuela Blood Origin (El Origen de la Sangre) (opens in new tab), que se estrenará este 2022, y está ambientada 1200 años antes de los eventos de la línea temporal principal de la historia de The Witcher que hemos visto en la plataforma hasta ahora.

La serie también relatará los eventos previos, y durante, la Conjunción de las Esferas, que es el cataclismo que da lugar a la colisión de múltiples universos, uniendo a las distintas razas, humanos, elfos y monstruos, en un mismo lugar.

Además de la precuela, Netflix planea una serie animada para toda la familia y una segunda película de "The Witcher: La Pesadilla del Lobo", que se estrenó en 2021. Ambos proyectos fueron anunciados en septiembre de 2021.

Eso sí, Netflix todavía no ha renovado oficialmente The Witcher para una cuarta temporada, pero lo cierto es que Hissrich planea crear siete temporadas en total, y los protagonistas principales, Henry Cavill y Freya Allen, ya han confirmado estar comprometidos con el proyecto a largo plazo.

Puedes leer más detalles sobre la precuela Blood Origin en nuestro artículo dedicado a esta serie.