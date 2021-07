Cómo ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: TV, streaming, fechas y eventos

Queda menos de una semana para que se encienda la llama olímpica y por fin tengan lugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras un año de retraso por culpa de la pandemia, así que prepárate y no te pierdas ninguna información sobre fechas, horarios y opciones de streaming para seguir en directo los 35 deportes y las 53 disciplinas distintas. Desde aquí te contamos cómo ver y seguir en directo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 desde España, ya sea a través de canales de TV en abierto o mediante opciones de streaming.

Streaming de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Fechas: miércoles 21 de julio - domingo 8 de agosto de 2021 Ciudad anfitriona: Tokio (Japón) Streaming de los Juegos Olímpicos: DAZN| RTVE Play Puedes verlo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

Esta vez, el calendario olímpico abarca una cantidad de 14 días, y todo comienza con fútbol y softbol el miércoles 21 de julio, dos días antes de la ceremonia de apertura, que seguramente será espectacular.

El softbol es uno de los seis deportes nuevos dentro del programa, junto con el béisbol, el kárate, la escalada, el surf y el skateboard, aunque en total hay 15 eventos nuevos, incluyendo competencias mixtas y el tan esperado 3x3 de baloncesto.

Si hay un evento que no deberías perderte, es el sprint masculino de 100 metros, ya que la competencia se ha abierto de par en par después de que Usain Bolt se haya retirado. Está programado para el domingo 1 de agosto, también conocido como "Domingo de Oro", puesto que se entregarán 25 medallas de oro.

Los Juegos Olímpicos alcanzarán su punto culminante el penúltimo día, con 34 eventos de medallas que se llevarán a cabo el sábado 7 de agosto, incluido el maratón femenino y los partidos de baloncesto y fútbol por la medalla de oro.

La buena noticia es que es fácil no perderse ningún detalle de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Simplemente, sigue leyendo nuestra guía para descubrir cuándo y dónde puedes seguir en directo las Olimpiadas.

¿Cómo ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 desde España?

Existen varias opciones para seguir los Juegos Olímpicos desde España, aunque antes de nada, cabe tener en cuenta que tendrás que adaptarte al horario japonés. Una vez dicho esto, te contamos qué opciones tienes para seguir las Olimpiadas en directo:

Hubo mucha incertidumbre acerca de la emisión en abierto de los Juegos Olímpicos, pero finalmente parece que sí se van a televisar en España, de nuevo a través de los canales de RTVE. Es decir, podemos esperar ver parte del contenido en la tele conforme se vayan turnando La1, La2 y Teledeporte.

Por otro lado, si prefieres seguir las Olimpiadas de forma online y, por lo tanto, acceder a mucho más contenido en directo, puedes optar por RTVE Play, la nueva plataforma de streaming de la televisión pública que ofrecerá hasta cinco señales en directo para que puedas disfrutar de las mejores 400 horas de competición. Además, se trata de una experiencia completamente gratuita, y habrá contenidos específicos para Youtube y Twitch con los comentaristas de RTVE.

En cuanto a la televisión privada, lo cierto es que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se podrán ver al completo a través de Eurosport o suscribiéndote al servicio de streaming DAZN, en los canales 1 y 2 de Eurosport, gracias a un acuerdo de distribución.

DAZN - Deportes en streaming DAZN es uno de los servicios de streaming más completos y populares dedicados exclusivamente al deporte. Desde esta plataforma podrás seguir una amplia cobertura de los Juegos Olímpicos, además de las mejores competiciones de todo el planeta: Fórmula 1, MotoGP, Copa del Rey, Premier League, y un largo etcétera. Si los deportes son lo tuyo, no dudes en suscribirte por 9,99€ con acceso a todo el catálogo sin restricciones, o también puedes optar por la suscripción anual con un pago único de 99,99€ (12 meses al precio de 10). Sea como sea, no olvides que tienes un mes de prueba gratuito sin permanencia para nuevos clientes.Ver Oferta

¿Cómo ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 desde el extranjero?

Si estás en el extranjero, probablemente no podrás sintonizar las Olimpiadas como lo harías normalmente desde casa. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. Pero no te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no tendrás que perderte ni una sola competición, ni resignarte a verla en un idioma con el que no estés familiarizado.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.

NordVPN | ahorrarás un 68% en su plan de 2 años

NordVPN ofrece grandes descuentos cuando lo adquieres por un tiempo prolongado. Si te comprometes a usar su excelente servicio durante dos años, te ahorrarás un 68% del importe. Pero, ¿y si solo necesitas esta VPN para ver la Eurocopa durante este mes? En ese caso, por tan solo 9,56€ (precio mensual) podrás disfrutar de todos partidos estés donde estés.Ver Oferta

Ponemos a prueba y analizamos las VPN en el contexto de usos recreativos legales. Por ejemplo:

1. Acceder a un servicio de otro país (sujeto a los términos y condiciones del servicio)

2. Proteger la seguridad y privacidad online cuando se está viajando

No apoyamos ni toleramos el uso ilegal o malicioso de los servicios de VPN.

El consumo de contenido pirateado que se paga no está respaldado ni aprobado por Future Publishing.

Juegos Olímpicos de Tokio 2020: fechas y eventos

Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos - 23 de julio

Baloncesto 3x3 - 24-28 de julio

Tiro con arco - 23-31 de julio

Gimnasia artística - 24 de julio - 3 de agosto

Natación sincronizada - 2-7 de agosto

Atletismo - 30 de julio - 8 de agosto

Bádminton - 24 de julio - 2 de agosto

Béisbol / Softbol - 21 de julio - 7 de agosto

Baloncesto - 25 de julio - 8 de agosto

Voleibol playa - 24 de julio - 7 de agosto

Boxeo - 24 de julio - 8 de agosto

Piragüismo en eslalon - 25-30 de julio

Piragüismo esprint - 2-7 de agosto

Ciclismo BMX Freestyle - 31 de julio - 1 de agosto

Ciclismo BMX Racing - 29-30 de julio

Ciclismo de montaña - 26-27 de julio

Ciclismo en ruta - 24-28 de julio

Ciclismo en pista - 2-8 de agosto

Buceo - 25 de julio - 7 de agosto

Hípica - 24 de julio - 7 de agosto

Esgrima - 24 de julio - 1 de agosto

Fútbol - 21 de julio - 7 de agosto

Golf - 29 de julio - 7 de agosto

Balonmano - 24 de julio - 8 de agosto

Hockey - 24 de julio - 6 de agosto

Judo - 24-31 de julio

Kárate - 5-7 de agosto

Natación en aguas abiertas - 4-5 de agosto

Pentatlón moderno - 5-7 de agosto

Gimnasia rítmica - 6 al 8 de agosto

Remo - 23 al 30 de julio

Rugby 7 - 26-31 de julio

Vela - 25 de julio - 4 de agosto

Tiro - 24 de julio - 2 de agosto

Skateboarding - 25-26 de julio, 4-5 de agosto

Escalada deportiva - 3-6 de agosto

Surf - 25 de julio - 1 de agosto

Natación - 24 de julio - 1 de agosto

Tenis de mesa - 24 de julio - 6 de agosto

Taekwondo - 24-27 de julio

Tenis - 24 de julio - 1 de agosto

Gimnasia: trampolín - 30-31 de julio

Triatlón - 26-31 de julio

Voleibol - 24 de julio - 8 de agosto

Waterpolo - 24 de julio - 8 de agosto

Halterofilia - 24 de julio - 4 de agosto

Lucha - 1-7 de agosto

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos - 8 de agosto

¿Hay algún deporte nuevo para los Juegos Olímpicos de 2020?

Se han añadido seis nuevos deportes y 15 nuevos 'eventos' al programa de los Juegos Olímpicos. Los nuevos deportes son béisbol, softbol, kárate, escalada deportiva, surf y skateboarding.

Sin embargo, algunos de los nuevos eventos que podemos esperar incluyen baloncesto 3x3, Madison (Ciclismo) y Freestyle BMX, así como nuevos eventos mixtos en atletismo, natación, tenis de mesa y triatlón.

¿Dónde se celebran los Juegos Olímpicos de 2020?

Por segunda vez en la historia, y por primera vez en casi 60 años, Tokio es la ciudad donde tendrán lugar los Juegos Olímpicos.

El parque Harumi-Futo es donde se ha montado la Villa Olímpica, pero el símbolo eterno de los juegos es y siempre será el Estadio Nacional de Japón, donde tendrán lugar las ceremonias de apertura y clausura, así como los eventos de atletismo.

¿Cuándo son los Juegos Paralímpicos de 2020?

Los Juegos Paralímpicos de 2020 comienzan poco después del final de los Juegos Olímpicos. El evento está programado para comenzar el martes 24 de agosto y durará poco menos de dos semanas, finalizando el 5 de septiembre.

¿Seguirán adelante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022?

Cuando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pospusieron el verano pasado, un miembro del Comité Olímpico Internacional dijo que un nuevo aplazamiento repercutiría en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, que en principio se celebrarán en Beijing en febrero de 2022.

A menos de una semana de las Olimpiadas, como lo más probable es que los Juegos Olímpicos sigan adelante, también podríamos esperar ver los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 según lo previsto, comenzando el 4 de febrero de 2022.

¿El 'Canal Olímpico' es gratis?

El canal oficial de los Juegos Olímpicos está disponible a través de tu navegador o en forma de aplicación en muchos dispositivos. Aquí encontrarás repeticiones de algunos de los momentos más emblemáticos de la historia de los Juegos Olímpicos, así como eventos en directo, documentales y mucho más.

En realidad, se trata de un gran medio para prepararte antes de la Ceremonia de Apertura, así que pásate a echar un vistazo por el Canal Olímpico.

¿Habrá espectadores nacionales en los Juegos Olímpicos?

Cada decisión que se toma sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se hace con una cantidad considerable de escrutinio, ya que la crisis de salud mundial continúa afectando a eventos a gran escala que atraen a grandes multitudes. Una cuestión que aún no se había resuelto era si los Juegos Olímpicos de Tokio mantendrían sus competiciones a puerta cerrada o si los asientos del Estadio Nacional de Japón estarían repletos de espectadores.

Después de haber vendido entradas para los eventos olímpicos dos años antes de que todo empezara, el comité organizador esperaba que la venta de entradas alcanzara los 90.000 millones de yenes (más o menos 600 millones de euros). De modo que, en el caso de que esta venta de entradas tenga que ser reembolsada, esto dará lugar a una pérdida de más del 50% de los ingresos comerciales de los Juegos Olímpicos.

Aunque los informes detallaban que hasta 10.000 personas podrían ver los Juegos Olímpicos de forma presencial en Tokio, la capital ha experimentado recientemente un aumento en las tasas de infección, así que Tokio ha entrado en estado de alerta desde el 12 de julio hasta el 22 de agosto. Y esto significa que no habrá espectadores en la capital, ni alcohol en bares y restaurantes, con hora de cierre a las 20:00.

Sin embargo, fuera de la capital, incluyendo las regiones de Fukushima, Miyagi y Shizuoka, se permitirá un aforo del 50% con hasta 10.000 espectadores.