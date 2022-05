Cómo ver Obi-Wan Kenobi online ahora mismo: ¡por fin se ha estrenado en Disney+!

Ewan McGregor y Hayden Christensen vuelven a sus míticos papeles como Obi-Wan Kenobi y su antiguo padawan Anakin (también conocido como Darth Vader), mientras el Imperio Galáctico asciende y Kenobi se esconde de sus implacables secuaces. ¡La expectación por esta serie es enorme!

Sigue leyendo y te explicamos cómo ver Obi-Wan Kenobi (opens in new tab)online, ya quieras verlo en español o en versión original (con o sin subtítulos).

Ver Obi-Wan Kenobi online Fecha de estreno: Viernes 27 de mayo Nuevos capítulos: cada miércoles Ver ya: puedes ver en Obi-Wan Kenobi en streaming en Disney+ desde solo 8.99€ al mes (opens in new tab)

Dirigida por Deborah Chow (The Mandalorian (opens in new tab)), Obi-Wan Kenobi nos trae una historia ambientada 10 años después de los acontecimientos de La venganza de los Sith, haciendo de puente entre la trilogía de precuelas de Star Wars (Episodios 1 al 3) y la original Una Nueva Esperanza (Episodios 4 al 6) de George Lucas.

La serie, que contará con seis capítulos, nos muestra a un Obi-Wan roto, viviendo en el exilio en Tatooine mientras vigila desde la distancia a un pequeño Luke Skywalker. Sin embargo, los Jedi siguen siendo señalados como traidores del Imperio, y Obi-Wan tiene que evitar a los cazarrecompensas y a un siniestro grupo llamado los Inquisidores.

Los Inquisidores son los villanos principales de la serie. Son interpretados por Moses Ingram, Sung Kang y Rupert Friend, cuyo personaje de Gran Inquisidor empuña un malvado sable láser de doble hoja giratoria y es el más malo de todos.

Esta serie, que promete otro enfrentamiento mítico entre dos de los mayores adversarios del cine, Obi-Wan y Darth Vader, debería entusiasmar tanto a los fans acérrimos de Star Wars como a los recién llegados. Sigue leyendo para averiguar al detalle cómo ver Obi-Wan Kenobi online y en exclusiva en Disney+ (opens in new tab).

(Image credit: Lucasfilm)

Cómo ver Obi-Wan Kenobi online

(opens in new tab) De forma exclusiva en Disney+ (opens in new tab), los dos primeros capítulos de Obi-Wan Kenobi ya están disponibles (se ha estrenado hoy, viernes 27 de mayo). Los siguientes episodios se irán estrenando cada miércoles, hasta el 22 de junio, que es cuando estará disponible el capítulo final. Como Disney+ ya está disponible en un montón de países, lo que incluye Europa, Norteamérica, y parte de Asia y Latinoamérica, ver Obi-Wan Kenobi es más fácil que nunca. Si te encuentras en un país en el que Disney+ está disponible, sólo tendrás que ir a la página web de Disney+ (opens in new tab)e iniciar sesión (si ya estás suscrito) para verlo. Si todavía no formas parte de la plataforma, puedes suscribirte por tan solo 8.99€ al mes, de forma realmente rápida y sencilla. Por supuesto, podrás cancelar tu suscripción cuando quieras. Disney+, además de ser el hogar exclusivo de Obi-Wan Kenobi y del inmenso catálogo de Disney, también te da acceso a todo el canon de Star Wars, y a todo lo de Fox, Pixar y National Geographic. Por supuesto, la suscripción a Disney+ también te permite ver todo lo relacionado con Marvel, incluyendo Caballero Luna y Ms. Marvel (que se estrena el 8 de junio). Y todo esto, por solo 8.99€ al mes.

¿Qué te aporta Disney+ con tu suscripción?

Lo cierto es que Disney+ te da mucho más con tu suscripción que Netflix con su plan básico. Aquí tienes un listado con lo más destacado:

Contenidos originales exclusivos que no podrás ver en otras plataformas.

Descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos y hasta 7 perfiles

Hasta 4 reproducciones simultáneas

Con control parental

Imagen de alta calidad 4K UHD, Dolby Vision y Dolby Atmos disponible en dispositivos compatibles

disponible en dispositivos compatibles Watch Party con nuestra funcionalidad Groupwatch en hasta 5 cuentas diferentes: te permite disfrutar de Disney+ en compañía, aunque estéis en lugares distintos

Cómo ahorrar dinero en Disney+

Aunque ya no hay una prueba gratuita de Disney+ (opens in new tab), la plataforma te ofrece mucho por tu dinero, y si te fijas en lo que te ofrece, en realidad su relación calidad-precio es mucho mejor que la de Netflix.

La forma en la que te ahorrarás más dinero es optando por el plan de suscripción anual. Este cuesta 89.90€ al año, lo que significa que el mes te saldrá a tan solo 7.49€; en otras palabras, dos meses del año te saldrán gratis. Es verdad que esto te supondrá gastar más en un principio, pero con tanto contenido para ver, sin dudas merecerá la pena.

¿Qué más debería saber sobre Disney+?

Obi-Wan Kenobi es el último estreno de una serie de lanzamientos recientes de éxitos de taquilla exclusivos para la plataforma, como El Libro de Boba Fett (opens in new tab). Y hay muchos más en camino, como Ms. Marvel (opens in new tab), She-Hulk (opens in new tab), Andor (opens in new tab)y la tercera temporada de The Mandalorian (opens in new tab), que llegarán en las próximas semanas y meses.

También encontrarás documentales de National Geographic, clásicos de Disney, absolutamente todo lo de Marvel y Pixar, toda la saga de Star Wars y todas las temporadas de Los Simpson.

Por otro lado, la llegada de Star a Disney+ (opens in new tab), ha aumentando increíblemente la cantidad de contenidos disponibles en la plataforma, prestando especial atención a contenidos para adultos. Star aporta series y películas originales de Disney, pero también de 20th Century Studios, FX, 20th Television, ABC, Searchlight Pictures y más. Lo mejor de todo es que los padres no tendrán que preocuparse de que sus hijos vean accidentalmente contenidos inapropiados, ya que Star incluye una serie de funciones de control parental para garantizar que el servicio siga siendo tan familiar como siempre.

Por último, ¿en qué dispositivos podrás disfrutar de Disney+? Básicamente está disponible en cualquier lado: TVs, ordenadores, móviles, tablets y consolas. Puedes acceder a Disney+ en tu ordenador a través del navegador, y también tiene aplicaciones para iOS y Android (obviamente), pero eso no es todo, ya que también está disponible en dispositivos de streaming como Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One y Roku.