Olympia Livestream: So siehst du die Olympia 2021 in Tokio kostenlos

Mit insgesamt 400 Veranstaltungen in 35 verschiedenen Sportarten und über 50 Disziplinen sind die Olympischen Spiele das größte sportliche Spektakel der Welt - und die Action von 2021 beginnt am Mittwoch, den 21. Juli in Tokio, Japan. Es gab noch nie so viele kostenlose Möglichkeiten für einen Livestream, also lies weiter, wir erklären dir, wie du die Olympischen Spiele 2020 in Tokio online erleben kannst und alle deine Lieblingsevents sehen kannst, egal wo du bist.

Der Zeitplan der Olympischen Spiele 2021 bietet 14 Tage lang spektakuläre sportliche Action, beginnend mit Fußball und Softball am Mittwoch (21. Juli). Die weltberühmte Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele folgt zwei Tage später am Freitag, den 23. Juli und ist eines der wichtigsten TV-Events des Jahres.

Diejenigen, die dabei sein wollen, können sich auf eine Menge neuer Sportarten freuen, darunter nicht nur Softball, sondern auch Baseball, Karate, Sportklettern, Surfen und Skateboarding. Insgesamt gibt es 15 neue Disziplinen, darunter gemischtgeschlechtliche Wettbewerbe und 3x3-Basketball im Pick-Up-Stil.

Sie gesellen sich zu den prestigeträchtigen olympischen Disziplinen wie dem 100-Meter-Sprint der Männer, der am Sonntag, den 1. August, dem sogenannten Goldenen Sonntag, stattfindet und bei dem 25 Goldmedaillen vergeben werden. Ein weiterer Tag, den sich Sportfans in ihrem Kalender markieren sollten, ist der vorletzte Tag der Olympischen Spiele 2021. Am Samstag, den 7. August, finden 34 Medaillenwettbewerbe statt, darunter auch die Spiele um die Goldmedaille im Basketball und Fußball.

Welches Land oder welchen Athleten du auch immer verfolgst, die gute Nachricht ist, dass es einfach ist, diese Woche einen KOSTENLOSEN Livestream der Olympischen Spiele Tokio 2020 zu bekommen - folge einfach unserem Leitfaden, um die Olympischen Spiele 2021 online und von überall auf der Welt zu sehen.

Wie du die Olympischen Spiele 2021 live streamen kannst, wenn du nicht in deinem Land bist

Ohne das Offensichtliche aussprechen zu wollen, die Olympischen Spiele sind ein riesiges, globales Ereignis und es sollte einen Weg geben, sie zu sehen, egal wo du dich während der vierzehn Tage des Goldfiebers befindest. Aber wenn du im Ausland bist und Schwierigkeiten hast, die Spiele zu sehen - oder wenn du einfach nur den Komfort und die Sprache deines Heimatlandes genießen willst - dann können dir geografische Beschränkungen im Weg stehen, um die Olympia 2021 live zu sehen.

Aber es gibt einen wirklich einfachen Weg, dieses Problem zu umgehen. Indem du ein VPN herunterlädst und installierst, kannst du deinem Computer vorgaukeln, dass er sich zu Hause befindet. Auf diese Weise kannst du die Übertragung zu Hause genießen, ohne einen illegalen Stream finden zu müssen - vorausgesetzt, du hältst dich an das Kleingedruckte des Senders.

Nutze ein VPN, um die Olympischen Spiele 2020 in Tokio von überall aus zu sehen.

ExpressVPN - hol dir das beste VPN der Welt Wir haben alle großen VPNs auf Herz und Nieren geprüft und küren ExpressVPN dank seiner Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und starken Sicherheitsfunktionen zu unserem Testsieger. Außerdem ist ExpressVPN mit so ziemlich jedem Streaming-Gerät kompatibel, darunter Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox und PlayStation sowie Android- und Apple-Smartphones.

Die Nutzung eines VPNs ist so einfach wie eins, zwei, drei...

1. Lade ein VPN herunter und installiere es - wie gesagt, unsere erste Wahl ist ExpressVPN

2. Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort - öffne die VPN-App, klicke auf "Standort wählen" und wähle den passenden Standort aus

3. Gehe zum Live-Stream des Senders - wenn du also aus Deutschland kommst, gehe einfach zu ARD, ZDF oder Eurosport.

Denke daran, dass VPNs nicht nur dazu da sind, um Sport zu schauen (oder andere Fernsehsendungen, wenn du im Ausland bist). Sie bieten auch eine praktische Schicht zusätzlicher Anonymität und Sicherheit für deinen Online-Alltag und können dir helfen, gesperrte Webseiten, Apps und Dienste zu umgehen, wenn du dich in Ländern aufhältst, die strengere Internetregeln haben, wie China, Kuba oder der Nahe Osten, oder du gerade in der Schule oder im Büro bist.

(Image credit: Shutterstock.com)

Mehr Möglichkeiten, die Olympischen Spiele 2021 online zu sehen

Wie gesagt, es wird nicht viele Orte auf der Welt geben, an denen du die Olympischen Spiele 2021 nicht im Live-Stream sehen kannst. Nur einige sind vielleicht kostenloser zu sehen als andere.

Wir sind ganz ehrlich zu dir, es gibt keine umfassendere und übersichtlichere Liste im Internet als die auf Wikipedia. Wenn du wissen willst, wer in deiner Nähe einen Olympia-Livestream zeigt, dann schau dir die Liste dort an.

Olympia 2021 Tokia: Zeitpläne und Wettkämpfe

Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele - 23. Juli

3x3 Basketball - 24. - 28. Juli

Bogenschießen - 23. - 31. Juli

Kunstturnen - 24. Juli - 3. August

Synchronschwimmen - 2. - 7. August

Leichtathletik - 30. Juli - 8. August

Badminton - 24. Juli - 2. August

Baseball/Softball - 21. Juli - 7. August

Basketball - 25. Juli - 8. August

Beach Volleyball - 24. Juli - 7. August

Boxen - 24. Juli - 8. August

Kanuslalom - 25. - 30. Juli

Kanu Sprint - 2. - 7. August

Radsport BMX Freestyle - 31. Juli - 1. August

Radsport BMX Rennen - 29. - 30. Juli

Radfahren Mountainbike - 26. - 27. Juli

Radfahren Straße - 24. - 28. Juli

Radrennbahn - August 2. - 8.

Tauchen - 25. Juli - 7. August

Reiten - 24. Juli - 7. August

Fechten - 24. Juli - 1. August

Fußball - 21. Juli - 7. August

Golf - 29. Juli - 7. August

Handball - 24. Juli - 8. August

Hockey - 24. Juli - 6. August

Judo - 24. - 31. Juli

Karate - 5. - 7. August

Marathon Schwimmen - 4. - 5. August

Moderner Fünfkampf - 5. - 7. August

Rhythmische Gymnastik - 6. - 8. August

Rudern - 23. - 30. Juli

7er Rugby - 26. - 31. Juli

Segeln - 25. Juli - 4. August

Schießen - 24. Juli - 2. August

Skateboarding - 25. - 26. Juli, 4. - 5. August

Sportklettern - 3. - 6. August

Surfen - 25. Juli - 1. August

Schwimmen - 24. Juli - 1. August

Tischtennis - 24. Juli - 6. August

Taekwondo - 24. - 27. Juli

Tennis - 24. Juli - 1. August

Trampolin Gymnastik - 30. - 31. Juli

Triathlon - 26. - 31. Juli

Volleyball - 24. Juli - 8. August

Wasserball - 24. Juli - 8. August

Gewichtheben - 24. Juli - 4. August

Ringen - 1. - 7. August

Abschlussfeier der Olympischen Spiele - 8. August

Wird die Olympia 2020 im Jahr 2021 fortgesetzt?

Die Organisatoren der Olympischen Spiele zögerten sehr, die Spiele in Tokio 2020 zu verschieben und stimmten schließlich zu, das Event nur wenige Wochen vor dem geplanten Beginn zu verschieben, nachdem die Besorgnis der Athleten und der Weltöffentlichkeit immer größer wurde.

Seitdem gab es zahlreiche Geschichten über die scheinbar drohende Absage der Spiele, die alle falsch waren. Trotz der lautstarken Proteste von besorgten Japanern, scheint das IOC entschlossen zu sein, die Spiele im Sommer 2021 stattfinden zu lassen.

Und nun sind wir hier, und die Olympia 2020 startet in wenigen Stunden...

Gibt es neue Sportarten für die Olympischen Spiele 2020?

Sechs neue Sportarten und 15 neue 'Events' wurden in das Olympische Programm aufgenommen. Die neuen Sportarten sind Baseball, Softball, Karate, Sportklettern, Surfen und Skateboarding.

Einige der neuen Events, auf die wir uns freuen können, sind jedoch 3x3 Basketball, Madison Cycling und Freestyle BMX, sowie neue gemischtgeschlechtliche Events in der Leichtathletik, im Schwimmen, Tischtennis und Triathlon.

(Image credit: kuremo / Shutterstock.com)

Wo findet die Olympia 2020 statt?

Zum zweiten Mal überhaupt und zum ersten Mal seit fast 60 Jahren ist Tokio die Gastgeberstadt für die Olympischen Spiele.

Harumi Futo ist der Standort des Olympischen Dorfes, aber das ewige Symbol der Spiele wird das nahegelegene Japanische Nationalstadion sein, in dem die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie sowie die Leichtathletikwettbewerbe stattfinden.

Wann sind die Paralympics 2020?

Die Paralympics 2021 beginnen kurz nach dem Ende der Olympischen Spiele. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, den 24. August, und wird knapp zwei Wochen dauern, bis sie am 5. September zu Ende geht.

Werden die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking stattfinden?

Als die Olympia 2020 in Tokio letzten Sommer verschoben wurde, sagte ein Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, dass eine weitere Verschiebung Auswirkungen auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking im Februar 2022 haben würde.

Da die Olympischen Sommerspiele diesen Monat stattfinden werden, sollten die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking wie geplant am 4. Februar 2022 beginnen.

(Image credit: Loic Lagarde via Getty Images)

Ist der Olympic Channel kostenlos?

Mehr Tiefe für dein Olympia-Erlebnis findest du im Olympics Channel. Der Official Olympics Channel ist über deinen Browser oder als App auf vielen Geräten verfügbar. Hier findest du Wiederholungen von einigen der legendärsten Momente in der Geschichte der Olympischen Spiele, aber auch Live-Events in einigen Ländern, Dokumentationen und vieles mehr.

Ein großartiges Mittel, um dich auf die Eröffnungszeremonie vorzubereiten, also schau dir den Olympic Channel an.

Wird es einheimische Zuschauer bei den Olympischen Spielen geben?

Jede Entscheidung, die über die Olympischen Spiele 2020 in Tokio getroffen wurde, stand auf dem Prüfstand, denn die globale Gesundheitskrise diktiert weiterhin die Bedingungen für Großveranstaltungen und die Anziehung großer Menschenmengen. Eine Frage, die lange Zeit noch nicht geklärt war, war, ob die Olympia in Tokio hinter verschlossenen Türen ausgetragen wird, oder ob das Japanische Nationalstadion mit Zuschauern gefüllt sein wird.

Nach dem Verkauf von Eintrittskarten für die olympischen Veranstaltungen vor zwei Jahren hatte das Organisationskomitee erwartet, dass die Ticketverkäufe ¥90 Milliarden einbringen würden. Wenn nun diese Ticketverkäufe zurückerstattet werden müssten, hätte das einen Verlust von über 50% der kommerziellen Einnahmen der Olympischen Spiele bedeutet.

Während es in Berichten hieß, dass bis zu 10.000 Menschen die Olympischen Spiele in Tokio verfolgen dürfen, da es in der Hauptstadt in letzter Zeit zu einem Anstieg der Infektionsraten gekommen ist, wurde in Tokio der Ausnahmezustand verhängt, der vom 12. Juli bis zum 22. August gilt. Das bedeutet, dass es in der Hauptstadt keine Zuschauer geben wird und auch kein Alkohol in Bars und Restaurants ausgeschenkt werden darf, die um 20 Uhr Ortszeit schließen.

Für Veranstaltungsorte außerhalb der Hauptstadt, einschließlich der Regionen Fukushima, Miyagi und Shizuoka, wird jedoch eine Kapazität von 50% bis zu 10.000 Zuschauern erlaubt sein.

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.