OL i Tokyo 2020: datoer, sendeskjema, grener – slik ser du sommerens store arrangement, uansett hvor du befinner deg

OL i Tokyo ble utsatt med et helt år på grunn av COVID-19, men nå er det dags, i juli skal verdens beste atleter måles i jakten på edelt metall. OL-programmet byr på 25 ulike sporter i et utall grener, og vi kan se frem til to tettpakkede uker med toppidrett. Nedenfor, i vår guide, viser vi deg hvordan du ser årets olympiske leker – uansett hvor du befinner deg i verden.

Tokyo-OL 2020 Dato: Onsdag den 21. juli – søndag den 8. august, 2021 Vert: Tokyo, Japan Hovedkanal for OL i Norge: TVNorge Se OL på nett: Discovery+ Se overalt i verden : Test ExpressVPN 100% risikofritt

Det er et enormt antall grener som skal avgjøres i løpet av drøyt to uker i slutten av juli og begynnelsen av august. Lekene starter onsdag den 21. juli, da fotball og softball går av stabelen – to dager før åpningsseremonien.



Blant de første norske deltakerne som skal i gang er landslaget i håndball og Sofus Heggemsnes i mangekamp (gymnastikk) den 24. juli, men kanskje mest interessant i de innledende dagene for oss nordmenn er Olaf Tuftes siste forsøk på OL-gull i dobbeltfirer den 23. juli.



Seks nye idretter er på programmet: softball, baseball, karate, sportsklatring, surfing og skateboard. Totalt er det 15 nye grener som har fått innpass i årets OL.

En av de globale høydepunktene er selvsagt finalen i herrenes 100 meter, en konkurranse som nå, i kjølvannet av at Usain Bolt la løpeskoene på hylla, føles vidåpen. Finalen finner sted søndag den 1. august, en dag som kommer til å inneholde utdelingen av hele 25 gullmedaljer.



Dagen med flest medaljeseremonier er lørdag den 7. august. Da får vi se hele 34 medaljeevenement, blant disse kvinnenes maraton og finalene i basket og fotball.



Det finnes mang en interessant konkurranse å følge med på, og mange nordmenn som har muligheter til å ta medalje – ikke minst Norges enere på løpebanen, Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen. I vår guide nedenfor viser vi deg hvordan du ser de olympiske leker 2021, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du de norske OL-sendingene, uansett hvor du befinner deg

De olympiske leker er et globalt arrangement, og det er ikke usannsynlig at du vil finne OL-konkurransene på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når mesterskapet foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV-Norge og Eurosport uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske OL-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske sendingene fra OL i Tokyo

Det er Discovery Communications som har rettighetene til sendingene av de olympiske leker i Norge frem til 2024.



Hovedkanal for sendingene vil være TVNorge, og her kommer dekningen av de mest interessante grenene til å finne sted (vi snakker over 20 timer i døgnet med sendinger fra OL). Annet OL-innhold vil være å finne på ulike Eurosport-kanaler.



Hvis du vil strømme OL, så er det Discovery+ som gjelder. For å få tilgang til å se OL-sendingene på TVNorge kan man abonnere på «Live»-pakken for 129 kroner i måneden, men om man har planer om å sluke absolutt alt av OL-innhold må pakken «Sport» til. Med denne får man også tilgang til Eurosport, og dermed også alt av mer eller mindre obskure grener man skulle ha lyst til å se. Denne pakken koster 179 kroner i måneden.



Om du befinner deg utenfor Norge og EU under OL i Tokyo kan du benytte deg av en VPN-tjeneste og kople deg til en server i Norge, og dermed få med deg de norske OL-sendingene.

Hvilke kanaler sender OL i andre land?

Som ovennevnt er det få steder på jorden som ikke har interesse av å vise sendinger fra årets OL i Tokyo. Det kan likevel være store forskjeller i hvor enkelt det er få tak i en gratis strøm, og ikke minst om du kan språket sendingene er på.



Vi skal være helt ærlige og si at det ikke finnes noen bedre eller mer oversiktlig liste på internett enn den du finner hos Wikipedia, om du ønsker å finne ut hvilke tjenester og kanaler som sender OL i landet du befinner deg. Hvis du befinner deg i utlandet anbefaler vi at du tar en titt på denne listen.

Tokyo-OL 2020 sendeplan og grener

Åpningsseremoni: 23. juli

Turn: 24. juli–3. august

Basketball: 25. juli–8. august

3x3 basketball: 24.-28. juli

Badminton: 24. juli–2. august

Baseball/Softball: 21.juli–7. august

Strandvolleyball: 24. juli–7. august

Bordtennis: 24. juli–6. august

Boksing: 24. juli–8. august

Bryting: 1.–7. august

Bueskyting: 23.–31. juli

Sykling BMX fristil: 31. juli–1. august

Sykling BMX: 29.-30. juli

Sykling terrengsykling: 26.-27. juli

Sykling landevei: 24.-28. juli

Sykling banesykling: 2.-8. august

Fotball: 21. juli–7. august

Friidrett: 30. juli–8. august

Fekting: 24. juli–1. august

Golf: 29. juli–7. august

Håndball: 24. juli 8. august

Hestesport: 24. juli–7. august

Judo: 24.–31. juli

Slalompadling: 25.-30. juli

Kanosprint: 2.-7. august

Karate: 5.–7. august

Synkronsvømming: 2.–7. august

Landhockey - 24. juli–6. august

Maratonsvømming: 4.–5. august

Moderne femkamp: 5–7 august

Roing: 23.–30. juli

Rugby: 26.–31 juli

Rytmisk gymnastikk: 6.–8. august

Seiling: 25. juli–4. august

Stuping: 25. juli–7. august

Skateboard: 25.–26. juli og 4.–5. august

Skyting: 24. juli–2. august

Sportsklatring: 3.–6. august

Surfing: 25. juli–1. august

Svømming: 24. juli–1. august

Taekwondo: 24.–27. juli

Tennis: 24. juli–1. august

Trampoline: 30.–31. juli

Triatlon: 26.–31. juli

Vektløfting: 24. juli–4. august

Vannpolo: 24. juli–8. august

Volleyball: 24. juli–8. august

Avslutningsseremoni: 8. august

Dette er de nye grenene i OL i Tokyo

Seks nye sporter og 15 nye grener har blitt lagt til i årets OL-program. De nye sportene er baseball, softball, karate, sportsklatring, surfing og skateboard.



Det finnes til og med nye grener innen allerede inkluderte idretter, som for eksempel 3x3 basketball, samt grener der både kvinner og menn konkurrerer sammen, i blant annet friidrett, svømming, bordtennis og triatlon.

Hvor arrangeres sommer-OL 2020?

For andre gang i verdenshistorien kommer Tokyo til å være verter for de olympiske leker. Sist gang Tokyo arrangerte de internasjonale lekene var i 1964.



Årets olympiske by er Harumi Futo, men det er den nye Olympiastadion i Tokyo som kommer til å være midtpunktet – her kommer friidretten til å avgjøres, men også åpnings- og avslutningsseremonien vil finne sted her.

Når foregår de paralympiske sommerleker 2020?

De paralympiske leker kommer til å gå av stabelen rett etter de olympiske. Evenementet starter tirsdag den 24. august og vil foregå over knappe to uker før det rundes av den 5. september.

Vil det være tilskuere til stede under årets OL?

Mandag den 21. juni annonserte IOC at opptil 10 000 tilskuere kommer til å tillates under årets OL i Tokyo. Det finnes samtidig en begrensning på 50 % av arenakapasitet, så mange grener kommer til å ha et betydelig lavere antall besøkstall. Dette er en beslutning som har blitt tatt via et samarbeid mellom flere parter, blant annet IOC og den japanske regjering.



Det er ikke tillatt med tilskuere fra utlandet under årets olympiske leker. Det er kun japanske borgere som kan kjøpe billetter til de ulike grenene. Antall tillatte publikummere kan dog minske eller tas helt bort om smittespredningen i Japan skulle tilta i løpet av lekene.