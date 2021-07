400 meter hekk under OL i Tokyo 2020: datoer, turneringsoppsettet – slik ser du hekkeløpene uansett hvor du befinner deg

De olympiske sommerleker i Tokyo er i gang, på tross av COVID-19-bekymringer i vertsnasjonen. Verdens beste atleter har samlet seg fra alle verdenshjørner, og er nå godt i gang med å konkurrere med de gjeve OL-medaljene. OL-programmet kan by på hele 33 forskjellige sporter, men i denne artikkelen er det kun 400 meter hekk det skal handle om. I teksten nedenfor går vi gjennom når de ulike løpene på både herre- og kvinnesiden gjennomføres, og ellers alt annet du trenger å vite om 400 meter hekk under de olympiske sommerlekene – inkludert hvordan du ser OL, uansett hvor du befinner deg i verden.

400 meter hekk, Tokyo-OL 2020 Dato: Fredag den 30. juli–onsdag den 4. august 2021 Arena: Tokyo Olympiastadion TV-kanaler for 400 m hekk under Tokyo-OL i Norge: TVNorge Se 400 meter hekk på nett: Discovery+ Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

De norske hekkeløperne har imponert stort i år. Karsten Warholm satte ny verdensrekord i 400 meter hekk under Bislett Games den 1. juli, og nå, bare én måned etter, jakter han olympisk rekord og gull i Tokyo-OL. I rekordheatet på Bislett stadion var det dog én som manglet, og det var Rai Benjamin. Amerikaneren har sammen med nordmannen vært ute etter Kevin Youngs 29 år gamle rekord i flere sesonger, og nå er han på ingen måte mindre sulten på både OL-rekord og å slå Warholms ferske 46,70.



På kvinnesiden har to norske utøvere klart å kvalifisere seg til årets olympiske sommerleker, og det er Amalie Iuel og Line Kloster. Under samme stevne som Warholm tok verdensrekorden kom førstnevnte på fjerdeplass, med tiden 55,04, 19. beste tid på 400 meter i 2021. Det er et stykke opp til Sydney McLaughlins årsbeste på 51,90 (som før øvrig også er verdensrekord), men både Iuel og Kloster har sett bra ut i år, og ligger godt an til å ligge i posisjon til å utfordre.



Les videre for å finne ut hvilke utøvere som er med i OL, og når og hvor du kan se alle løpene.

Slik ser du de norske OL-sendingene, uansett hvor du befinner deg

De olympiske leker er et globalt arrangement, og det er ikke usannsynlig at du vil finne OL-konkurransene på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når mesterskapet foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV-Norge og Eurosport uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske OL-sendingene fra utlandet.

(Image credit: Shutterstock.com)

Slik strømmer du de norske sendingene fra OL i Tokyo

Det er Discovery Communications som har rettighetene til sendingene av de olympiske leker i Norge frem til 2024.



Hovedkanal for sendingene vil være TVNorge, og her kommer dekningen av de mest interessante grenene til å finne sted (vi snakker over 20 timer i døgnet med sendinger fra OL). Annet OL-innhold vil være å finne på ulike Eurosport-kanaler.



Hvis du vil strømme OL, så er det Discovery+ som gjelder. For å få tilgang til å se OL-sendingene på TVNorge kan man abonnere på «Live»-pakken for 129 kroner i måneden, men om man har planer om å sluke absolutt alt av OL-innhold må pakken «Sport» til. Med denne får man også tilgang til Eurosport, og dermed også alt av mer eller mindre obskure grener man skulle ha lyst til å se. Denne pakken koster 179 kroner i måneden.



Om du befinner deg utenfor Norge og EU under OL i Tokyo kan du benytte deg av en VPN-tjeneste og kople deg til en server i Norge, og dermed få med deg de norske OL-sendingene.

Hvilke kanaler sender OL i andre land?

Som ovennevnt er det få steder på jorden som ikke har interesse av å vise sendinger fra årets OL i Tokyo. Det kan likevel være store forskjeller i hvor enkelt det er få tak i en gratis strøm, og ikke minst om du kan språket sendingene er på.



Vi skal være helt ærlige og si at det ikke finnes noen bedre eller mer oversiktlig liste på internett enn den du finner hos Wikipedia, om du ønsker å finne ut hvilke tjenester og kanaler som sender OL i landet du befinner deg. Hvis du befinner deg i utlandet anbefaler vi at du tar en titt på denne listen.

Utøverne i 400 meter hekk for herrer

Jaheel Hyde (Jamaica)

Kemar Mowatt (Jamaica)

Shawn Rowe (Jamaica)

Takatoshi Abe (Japan)

Kazuki Kurokawa (Japan)

Hiromu Yamauchi (Japan)

Rai Benjamin (USA)

David Kendziera (USA)

Kenny Selmon (USA)

Alison dos Santos (Brasil)

Márcio Teles (Brasil)

Abdelmalik Lahoulou (Algerie)

Kyron McMaster (De britiske Jomfruøyer)

Rasmus Mägi (Estland)

Ludvy Vaillant (Frankrike)

Constantin Preis (Tyskland)

Thomas Barr (Irland)

Moitalel Naadokila (Kenya)

Karsten Warholm (Norge)

Patryk Dobek (Polen)

Abderrahman Samba (Qatar)

Sokwakhana Zazini (Sør-Afrika)

Kariem Hussein (Sveits)

Yasmani Copello (Tyrkia)

Joshua Abuaku (Tyskland)

Luke Campbell (Tyskland)

Chen Chieh (Taiwan)

Gerald Drummond (Costa Rica)

Vít Müller (Tsjekkia)

Wilfried Happio (Frankrike)

Chris McAlister (Storbritannia)

Máté Koroknai (Ungarn)

M. P. Jabir (India)

Mahdi Pirjahan (Iran)

Alessandro Sibilio (Italia)

Ramsey Angela (Nederland)

Nick Smidt (Nederland)

Sergio Fernández (Spania)

Mohamed Touati (Tunisia)

Jordin Andrade (Kapp Verde)

Creve Armando Machava (Mosambik)

Ned Justeen Azemia (Seychellene)

Løpsoversikt 400 meter hekk for herrer under OL i Tokyo

Fredag den 30. juli

04:25 Forsøksheat, Heat 1 (TVNorge/Discovery+)

04:33 Forsøksheat, Heat 2 (TVNorge/Discovery+)

04:41 Forsøksheat, Heat 3 (TVNorge/Discovery+) Karsten Warholm

04:49 Forsøksheat, Heat 4 (TVNorge/Discovery+)

04:57 Forsøksheat, Heat 5 (TVNorge/Discovery+)

Søndag den 1. august

14:05 Semifinale, Heat 1 (TVNorge/Discovery+)

14:15 Semifinale, Heat 2 (TVNorge/Discovery+)

14:25 Semifinale, Heat 3 (TVNorge/Discovery+)

Tirsdag den 3. august

05:20 Finale (TVNorge/Discovery+)

Utøverne i 400 meter hekk for kvinner

Meghan Beesley (Storbritannia)

Jessie Knight (Storbritannia)

Jessica Turner (Storbritannia)

Leah Nugent (Jamaica)

Janieve Russell (Jamaica)

Ronda Whyte (Jamaica)

Anna Cockrell (USA)

Sydney McLaughlin (USA)

Dalilah Muhammad (USA)

Hanne Claes (Belgia)

Paulien Couckuyt (Belgia)

Eleonora Marchiando (Italia)

Yadisleidy Pedroso (Italia)

Anna Ryzhykova (Ukraina)

Viktoriya Tkachuk (Ukraina)

Sarah Carli (Australia)

Aminat Yusuf Jamal (Bahrain)

Tia-Adana Belle (Barbados)

Chayenne da Silva (Brazil)

Sage Watson (Canada)

Zurian Hechavarría (Cuba)

Zuzana Hejnová (Tsjekkia)

Sara Slott Petersen (Danmark)

Carolina Krafzik (Tyskland)

Femke Bol (Nederland)

Amalie Iuel (Norge)

Gianna Woodruff (Panama)

Joanna Linkiewicz (Polen)

Emma Zapletalová (Slovakia)

Wenda Nel (Sør-Amerika)

Léa Sprunger (Sveits)

Noelle Montcalm (Canada)

Melissa González (Colombia)

Viivi Lehikoinen (Finland)

Linda Olivieri (Italia)

Line Kloster (Norge)

Yasmin Giger (Sveits)

Sparkle McKnight (Trinidad og Tobago)

Mariya Mykolenko (Ukraina)

Loubna Benhadja (Algerie)

Quách Thị Lan (Vietnam)

Løpsoversikt 400 meter hekk for kvinner under OL i Tokyo

Lørdag den 31. juli

02:00 Forsøksheat, Heat 1 (TVNorge/Discovery+)

02:08 Forsøksheat, Heat 2 (TVNorge/Discovery+)

02:16 Forsøksheat, Heat 3 (TVNorge/Discovery+)

02:24 Forsøksheat, Heat 4 (TVNorge/Discovery+)

02:32 Forsøksheat, Heat 5 (TVNorge/Discovery+)

Mandag den 2. august

13:35 Semifinale, Heat 1 (TVNorge/Discovery+)

13:45 Semifinale, Heat 2 (TVNorge/Discovery+)

13:55 Semifinale, Heat 3 (TVNorge/Discovery+)

Onsdag den 4. august

04:30 Finale (TVNorge/Discovery+)



* = Merk at Amalie Iuel og Line Kloster ikke ennå har fått tildelt heat, dette kommer senere.

(Image credit: kuremo / Shutterstock.com)

Er den offisielle olympiske kanal gratis?

Om man er ute etter litt ekstra innsikt i de olympiske leker i år, så kan man ta i bruk den offisielle olympiske kanal enten via nettleseren eller via en app (denne støtter en rekke forskjellige enheter.) Her vil man kunne se repriser av de mest ikoniske øyeblikkene i OL-historien, enkelte livearrangementer (litt avhengig av hvor man bor) samt dokumentarer og andre godsaker.



Dette kan være en flott introduksjon til OL eller som et avbrekk mellom slagene for de mest svorne OL-tilhengerne. Den offisielle olympiske kanal er gratis og man finner den her.