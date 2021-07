Sandvolleyball under OL i Tokyo 2020: dato, kampoppsett – slik ser du OL-sandvolleyballen uansett hvor du befinner deg

De olympiske leker i Tokyo ble utsatt et helt år på grunn av COVID-19-pandemien, men nå har endelig sommer-OL startet, og akkurat nå er verdens beste atleter i gang med jakten på medaljene. OL-programmet byr på hele 33 ulike sporter, men i denne guiden er det sandvolleyball vi skal fokusere på. Nedenfor går vi gjennom kampoppsett, de norske utøverne og alt du trenger å vite om sandvolleyball under de olympiske sommerleker – for ikke å snakke om hvordan du ser kampene, uansett hvor du befinner deg i verden.

Sandvolleyball, Tokyo-OL 2020 Dato: Lørdag den 24. juli–søndag den 7. august 2021 Arena: Shiokaze Park TV-kanaler for sandvolleyball under Tokyo-OL i Norge: TVNorge/Eurosport Se sandvolleyballen på nett: Discovery+ Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Norge har hevdet seg i toppen i sandvolleyball på herresiden helt siden nittitallet, og det er kanskje særlig Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide som historisk sett har vært de fremste norske representantene for sporten, med sine fem EM-medaljer og sin seier i verdensserien i 1994/1995.



Under OL i Tokyo er det imidlertid en ny norsk duo som herjer, nemlig Anders Mol og Christian Sørum, som per nå ligger helt på toppen i verdensrankingen til FIVB (Fédération Internationale de Volleyball), og er storfavoritter i årets OL-turnering. Radarparet har dratt til Tokyo i kjølvannet av fremragende spill i verdensserien, og å ha forsvart EM-tronen to år på rad (kun tre sandvolleyball-lag har vunnet EM tre år på rad tidligere.)



Likevel er det mange gode spillere om beinet i år. Brasil stiller to lag (på henholdsvis tredje- og fjerdeplass på FIVBs rankingliste), og kommer til å være heltent på å forsvare landets stolte sandvolleyballhistorie. Daniele Lupo og Paolo Nicolo, fra Italia, tapte OL-finalen i 2016, og er garantert sultne på revansje; mens russiske Oleg Stoyanovskiy og Viacheslav Krasilnikov, nummer to på FIVB-rankinglisten, forventes å gjøre det stort.



Les videre for å finne ut hvilke spillere som er med i OL og når og hvor du kan se alle kampene, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du de norske OL-sendingene, uansett hvor du befinner deg

De olympiske leker er et globalt arrangement, og det er ikke usannsynlig at du vil finne OL-konkurransene på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når mesterskapet foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV-Norge og Eurosport uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske OL-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske sendingene fra OL i Tokyo

Det er Discovery Communications som har rettighetene til sendingene av de olympiske leker i Norge frem til 2024.



Hovedkanal for sendingene vil være TVNorge, og her kommer dekningen av de mest interessante grenene til å finne sted (vi snakker over 20 timer i døgnet med sendinger fra OL). Annet OL-innhold vil være å finne på ulike Eurosport-kanaler.



Hvis du vil strømme OL, så er det Discovery+ som gjelder. For å få tilgang til å se OL-sendingene på TVNorge kan man abonnere på «Live»-pakken for 129 kroner i måneden, men om man har planer om å sluke absolutt alt av OL-innhold må pakken «Sport» til. Med denne får man også tilgang til Eurosport, og dermed også alt av mer eller mindre obskure grener man skulle ha lyst til å se. Denne pakken koster 179 kroner i måneden.



Om du befinner deg utenfor Norge og EU under OL i Tokyo kan du benytte deg av en VPN-tjeneste og kople deg til en server i Norge, og dermed få med deg de norske OL-sendingene.

Hvilke kanaler sender OL i andre land?

Som ovennevnt er det få steder på jorden som ikke har interesse av å vise sendinger fra årets OL i Tokyo. Det kan likevel være store forskjeller i hvor enkelt det er få tak i en gratis strøm, og ikke minst om du kan språket sendingene er på.



Vi skal være helt ærlige og si at det ikke finnes noen bedre eller mer oversiktlig liste på internett enn den du finner hos Wikipedia, om du ønsker å finne ut hvilke tjenester og kanaler som sender OL i landet du befinner deg. Hvis du befinner deg i utlandet anbefaler vi at du tar en titt på denne listen.

Grupper, sandvolleyball herrer





De 30 lagene (fordelt på 19 nasjoner) som deltar i De olympiske leker er oppdelt i seks grupper. Mellom 24. og 31. juli spilles innledende runder, og fra og med 1. august og frem til 5. august vil duoene kjempe om videre spill i åttendedels-, kvart- og semifinaler før det hele avgjøres med finale den 7. august.

Gruppe A

Mol A./Sørum C. (Norge)

Semenov/Leshukov (Russland)

Herrera/Gavira (Spania),

McHugh/Schumann (Østerrike)

Gruppe B

Krasilnikov/Stoyanovskiy (Russland)

Perusic/Schweiner (Tsjekkia)

Plavins/Tocs (Latvia)

Gaxiola/Rubio (Mexico)

Gruppe C

Cherif/Ahmed (Qatar)

Gibb/Bourne (USA)

Carambula/Rossi (Italia)

Heidrich/Gerson (Sveits)

Gruppe D

Alison/Alvaro Filho (Brasil)

Brouwer/Meeuwsen (Nederland)

Lucena/Dalhausser (USA)

Azaad/Capogrosso (Argentina)

Gruppe E

Fijalek/Bryl (Polen)

Evandro/Bruno Schmidt (Brasil)

Grimalt M./Grimalt E. (Chile)

Elgraoui/Abicha (Marocco)

Gruppe F

Gottsu/Shiratori (Japan)

Thole J./Wickler (Tyskland)

Nicolai/Lupo (Italia)

Kantor/Losiak (Polen)

Kampoppsett for herrenes sandvolleyballturnering under OL i Tokyo 2020

Lørdag den 24. juli

03:00 Alison/Alvaro Filho – Azaad/Capogrosso

09:00 Leshukov/Semenov – Herrera/Gavira

14:00 Brouwer/Meeuwsen – Lucena/Dalhausser

15:00 Mol A./Sørum C. – McHugh/Schumann (TVNorge/Discovery+)

Søndag den 25. juli

03:00 Gottsu/Shiratori – Kantor/Losiak

04:00 Evandro/Bruno Schmidt – Grimalt M./Grimalt E.

09:00 Bryl/Fijalek – Abicha/Elgraoui

10:00 Cherif/Ahmed – Heidrich/Gerson

13:00 Thole J./Wickler – Nicolai/Lupo

Mandag den 26. juli

03:00 Krasilnikov/Stoyanovskiy – Gaxiola/Rubio

08:00 Leshukov/Semenov – McHugh/Schumann

10:00 Perusic/Schweiner – Plavins/Tocs

15:00 Mol A./Sørum C. – Herrera/Gavira (TVNorge/Discovery+)

Tirsdag den 27. juli

03:00 Gottsu/Shiratori – Nicolai/Lupo

05:00 Alison/Alvaro Filho – Lucena/Dalhausser

08:00 Evandro/Bruno Schmidt – Abicha/Elgraoui

10:00 Bryl/Fijalek – Grimalt M./Grimalt E.

13:00 Thole J./Wickler – Kantor/Losiak

14:00 Brouwer/Meeuwsen – Azaad/Capogrosso

Onsdag den 28. juli

02:00 Gibb/Bourne – Heidrich/Gerson

10:00 Herrera/Gavira – McHugh/Schumann

13:00 Cherif/Ahmed – Carambula/Rossi

15:00 Mol A./Sørum C. – Leshukov/Semenov (TVNorge/Discovery+)

Torsdag den 29. juli

04:00 Lucena/Dalhausser – Azaad/Capogrosso

09:00 Perusic/Schweiner – Gaxiola/Rubio

10:00 Krasilnikov/Stoyanovskiy –s Plavins/Tocs

15:00 Alison/Alvaro Filho – Brouwer/Meeuwsen



Fredag den 30. juli

03:00 Carambula/Rossi – Heidrich/Gerson

04:00 Grimalt M./Grimalt E. – Elgraoui/Abicha

09:00 Nicolai/Lupo – Kantor/Losiak

14:00 Fijalek/Bryl – Evandro/Bruno Schmidt

15:00 Cherif/Ahmed – Gibb/Bourne



Lørdag den 31. juli

04:00 Gottsu/Shiratori – Thole J./Wickler

08:00 Plavins/Tocs – Gaxiola/Rubio

09:00 Krasilnikov/Stoyanovskiy – Perusic/Schweiner



Søndag den 1. august

Åtendedelsfinaler *



Mandag den 2. august

Åtendedelsfinaler *



Onsdag den 4. august

Kvartfinaler *



Torsdag den 5. august

Semifinaler *



Lørdag den 7. august

Finale *



* = Tidspunkter og lag ikke klare

Er den offisielle olympiske kanal gratis?

Om man er ute etter litt ekstra innsikt i de olympiske leker i år, så kan man ta i bruk den offisielle olympiske kanal enten via nettleseren eller via en app (denne støtter en rekke forskjellige enheter.) Her vil man kunne se repriser av de mest ikoniske øyeblikkene i OL-historien, enkelte livearrangementer (litt avhengig av hvor man bor) samt dokumentarer og andre godsaker.



Dette kan være en flott introduksjon til OL eller som et avbrekk mellom slagene for de mest svorne OL-tilhengerne. Den offisielle olympiske kanal er gratis og man finner den her.