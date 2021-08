1500 meter under OL i Tokyo 2020: datoer, løpsoppsett – slik ser du mellomdistanseløpene uansett hvor du befinner deg

De olympiske sommerleker i Tokyo er i gang, på tross av COVID-19-bekymringer i vertsnasjonen. Verdens beste atleter har samlet seg fra alle verdenshjørner, og er nå godt i gang med å konkurrere med de gjeve OL-medaljene. OL-programmet kan by på hele 33 forskjellige sporter, men i denne artikkelen er det kun 1500 meter det skal handle om. I teksten nedenfor går vi gjennom når de ulike løpene på både herre- og kvinnesiden gjennomføres, og ellers alt annet du trenger å vite om 1500 meter under de olympiske sommerlekene – inkludert hvordan du ser OL, uansett hvor du befinner deg i verden.

1500 meter, Tokyo-OL 2020 Dato: Tirsdag den 2. august–lørdag den 7. august 2021 Arena: Tokyo Olympiastadion TV-kanaler for 1500 meter under Tokyo-OL i Norge: TVNorge Se 1500 meter på nett: Discovery+ Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Det er umulig ikke å ha hørt om Ingebrigtsen-brødrene om man har eksistert i Norge de siste årene. Den særegne familien har klart noe som tidligere ble sett på som umulig: Å hevde seg i toppen på lang- og mellomdistanseløp. Ikke siden Vebjørn Rodal har det vært slik en løpefeber her i nord, og denne uken vil være kulminasjonen av alt arbeidet for Jakob og Filip Ingebrigtsen. Nå står det om OL-medalje på 1500 meter – alt ligger til rette for ekstreme prestasjoner.



For en snau uke siden ble det kjent at Jakob Ingebrigtsen dropper 5000 meter under OL i Tokyo, og årsaken skal være at løpsoppsettet ville ha blitt for risikabelt til at løperen kunne yte sitt beste i begge grener. Det vil si at vi blir servert en helt uthvilt og skrubbsulten yngstebror i løpene som kommer, og selv om konkurransen er hard (fra blant andre Timothy Cheruiyot og storebror Filip), så er det ikke rent få som ser for seg 20-åringen på toppen av pallen.

Slik ser du de norske OL-sendingene, uansett hvor du befinner deg

De olympiske leker er et globalt arrangement, og det er ikke usannsynlig at du vil finne OL-konkurransene på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når mesterskapet foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV-Norge og Eurosport uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske OL-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske sendingene fra OL i Tokyo

Det er Discovery Communications som har rettighetene til sendingene av de olympiske leker i Norge frem til 2024.



Hovedkanal for sendingene vil være TVNorge, og her kommer dekningen av de mest interessante grenene til å finne sted (vi snakker over 20 timer i døgnet med sendinger fra OL). Annet OL-innhold vil være å finne på ulike Eurosport-kanaler.



Hvis du vil strømme OL, så er det Discovery+ som gjelder. For å få tilgang til å se OL-sendingene på TVNorge kan man abonnere på «Live»-pakken for 129 kroner i måneden, men om man har planer om å sluke absolutt alt av OL-innhold må pakken «Sport» til. Med denne får man også tilgang til Eurosport, og dermed også alt av mer eller mindre obskure grener man skulle ha lyst til å se. Denne pakken koster 179 kroner i måneden.



Om du befinner deg utenfor Norge og EU under OL i Tokyo kan du benytte deg av en VPN-tjeneste og kople deg til en server i Norge, og dermed få med deg de norske OL-sendingene.

Hvilke kanaler sender OL i andre land?

Som ovennevnt er det få steder på jorden som ikke har interesse av å vise sendinger fra årets OL i Tokyo. Det kan likevel være store forskjeller i hvor enkelt det er få tak i en gratis strøm, og ikke minst om du kan språket sendingene er på.



Vi skal være helt ærlige og si at det ikke finnes noen bedre eller mer oversiktlig liste på internett enn den du finner hos Wikipedia, om du ønsker å finne ut hvilke tjenester og kanaler som sender OL i landet du befinner deg. Hvis du befinner deg i utlandet anbefaler vi at du tar en titt på denne listen.

Utøverne i 1500 meter for herrer

Jye Edwards (Australia)

Ollie Hoare (Australia)

Stewart McSweyn (Australia)

Samuel Abate (Etiopia)

Teddese Lemi (Etiopia)

Samuel Tefera (Etiopia)

Azeddine Habzv (Frankrike)

Alexis Miellet (Frankrike)

Baptiste Mischler (Frankrike)

Jake Heyward (Storbritannia)

Josh Kerr (Storbritannia)

Jake Wightman (Storbritannia)

Timothy Cheruiyot (Kenya)

Abel Kipsang (Kenya)

Charles Simotwo (Kenya)

Soufiane El Bakkali (Marokko)

Anass Essayi (Marokko)

Abdelatif Sadiki (Marokko)

Matthew Centrowitz (USA)

Yared Nuguse (USA)

Ignacio Fontes (Spania)

Adel Mechaal (Spania)

Filip Ingebrigtsen (Norge)

Jakob Ingebrigtsen (Norge)

Marcin Lewandowski (Polen)

Michał Rozmys (Polen)

Abdirahman Saeed Hassan (Qatar)

Adam Ali Musab (Qatar)

Taoufik Makhloufi (Algerie)

Sadik Mikhou (Bahrain)

Ismael Debjani (Belgia)

Ayanleh Souleiman (Djibouti)

Robert Farken (Tyskland)

Sam Tanner (New Zealand)

Kalle Berglund (Sverige)

Ronald Musagala (Uganda)

Thiago André (Brazil)

Amos Bartelsmeyer (Tyskland)

István Szögi (Ungarn)

Andrew Coscoran (Irland)

Charles Grethen (Luxemburg)

Nick Willis (New Zealand)

Jesús Gómez (Spania)

Cole Hocker (USA)

Benjamín Enzema (Ekvatorial-Guinea)

Paulo Amotun Lokoro (Det olympiske flyktninglaget, opprinnelig Sør-Sudan)

Løpsoversikt 1500 meter for herrer under OL i Tokyo

Tirsdag den 3. august

02:05 Forsøksheat, Heat 1 (TVNorge/Discovery+) Filip Ingebrigtsen

02:16 Forsøksheat, Heat 2 (TVNorge/Discovery+)

02:27 Forsøksheat, Heat 3 (TVNorge/Discovery+) Jakob Ingebrigtsen

Torsdag den 5. august

13:00 Semifinale, Heat 1 (TVNorge/Discovery+)

13:10 Semifinale, Heat 2 (TVNorge/Discovery+) Jakob Ingebrigtsen



Lørdag den 7. august

13:40 Finale (TVNorge/Discovery+) Jakob Ingebrigtsen

Utøverne i 1500 meter for kvinner

Gabriela Debues-Stafford (Canada)

Laura Muir (Storbritannia)

Winny Chebet (Kenya)

Sara Kuivisto(Finland)

Freweyni, Gebreezibeher (Etiopia)

Kristiina Maki (Tsjekkia)

Marta Perez (Spania)

Cory Ann McGee (USA)

Elise Vanderelst (Belgia)

Ciara Mageean (Irland)

Federica Del Buono (Italia)

Laura Esther Galvan Rodriguez (Mexico)

Salome Afonso(Portugal)

Georgia Griffith (Australia)

Hanna Klein (Tyskland)

Sifan Hassan (Nederland)

Jessica Hull (Australia)

Elinor Purrier St. Pierre (USA)

Gaia Sabbatini (Italia)

Lemlem Hailu (Etiopia)

Diana Mezulianikova (Tsjekkia)

Revee Walcott-Nolan (Storbritannia)

Esther Guerrero (Spania)

Ran Urabe (Japan)

Natalia Hawthorn (Canada)

Claudia Mihaela Bobocea (Romania)

Edinah Jebitok (Kenya)

Aisha Praught-Leer (Jamaica)

Anjelina Nadai Lohalith (Det olympiske flyktninglaget, opprinnelig Sør-Sudan)

Maria Pia Fernandez (Uruguay)

Faith Kipyegon (Kenya)

Winnie Nanyondo (Uganda)

Linden Hall (Australia)

Nozomi Tanaka(Japan)

Heather MacLean (USA)

Katie Snowden (Storbritannia)

Lucia Stafford (Canada)

Martyna Galant (Polen)

Caterina Granz (Tyskland)

Marta Pen Freitas (Portugal)

Sarah Healy (Irland)

Diribe Welteji (Etiopia)

Simona Vrzalova (Tsjekkia)

Souhra Ali Mohamed (Djibouti)

Rababe Arafi (Marokko)

Løpsoversikt 1500 meter for kvinner under OL i Tokyo

Mandag den 2. august

02:35 Forsøksheat, Heat 1 (TVNorge/Discovery+)

02:47 Forsøksheat, Heat 2 (TVNorge/Discovery+)

02:59 Forsøksheat, Heat 3 (TVNorge/Discovery+)

Onsdag den 4. august

12:00 Semifinale, Heat 1 (TVNorge/Discovery+)

12:12 Semifinale, Heat 2 (TVNorge/Discovery+)



Onsdag den 4. august

14:50 Finale (TVNorge/Discovery+)

Er den offisielle olympiske kanal gratis?

Om man er ute etter litt ekstra innsikt i de olympiske leker i år, så kan man ta i bruk den offisielle olympiske kanal enten via nettleseren eller via en app (denne støtter en rekke forskjellige enheter.) Her vil man kunne se repriser av de mest ikoniske øyeblikkene i OL-historien, enkelte livearrangementer (litt avhengig av hvor man bor) samt dokumentarer og andre godsaker.



Dette kan være en flott introduksjon til OL eller som et avbrekk mellom slagene for de mest svorne OL-tilhengerne. Den offisielle olympiske kanal er gratis og man finner den her.