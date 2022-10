Cómo ver online el capítulo 7 de Los Anillos de Poder desde cualquier parte

(opens in new tab)

El séptimo episodio de esta serie aterriza en Amazon Prime Video el viernes 7 de octubre, a las 6 de la mañana.

Después de este quedará sólo por estrenarse el último de la temporada, el 14 de octubre.

Una buena noticia para aquellos que son nuevos en este servicio (o que no han tenido una cuenta activa durante 12 meses o más) es que podrán ver los episodios de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder sin pagar un céntimo gracias a la prueba gratuita de 30 días de Amazon Prime.

Todas las suscripciones a Amazon Prime incluyen el servicio de vídeo a la carta de Amazon, además de la emisión de música sin publicidad, juegos Prime, ofertas exclusivas y su famoso servicio de entrega gratuita.

Y si decides quedarte después de que caduque la prueba gratuita, entonces Prime cuesta 49,90€ al año.