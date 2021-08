¿Qué es una VPN? Te explicamos para qué sirve, qué beneficios te aporta y cómo elegir la mejor para ti

Seguro que ya has oído hablar de las VPN, pero tal vez todavía no entiendas del todo para qué sirven o qué te pueden aportar. Te aseguramos que después de leer este artículo lo tendrás mucho más claro. Además, te damos algunos ejemplos prácticos de lo que te puede aportar una VPN que te resultarán muy interesantes.

Las VPN son cada vez más populares, debido en gran parte a la situación pandémica mundial actual, que ha obligado a muchas personas y empresas a modificar su forma de trabajar y ha dado paso al teletrabajo. Además, ahora pasamos mucho más tiempo en casa, por lo que el uso de internet se ha incrementado. Por todo eso, es más importante que nunca contar con una protección extra, para aumentar nuestra seguridad y privacidad online.

En este artículo explicaremos todo lo que tienes que saber sobre las VPN, incluido cómo elegir la mejor.

¿Qué es una VPN?

VPN son las siglas de ‘red privada virtual’. Cuando haces uso de internet, tus datos transitan por la red.

Una VPN lo que hace es redirigir tu tráfico a través de un túnel seguro, enmascarando tu IP y encriptando tus datos. Como resultado, estos datos se protegen, tu privacidad se asegura y estarás más a salvo de ataques de cibercriminales o hackers. Pero esto no es todo, ya que una VPN también te permite acceder a contenidos que están bloqueados por el bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran.

VPN: seguridad y privacidad

Con una VPN, podrás enviar y recibir datos sin preocupaciones y de manera confidencial, ya sea a nivel privado o profesional. Nadie puede ver tu tráfico en Internet a través de este túnel seguro, ni acceder a tus datos.

Gracias a la VPN no solo incrementarás tu seguridad, sino que también mantendrás tu anonimato en la red, y el historial de lo que hagas en Internet permanecerá privado.

Una VPN también impedirá que seas rastreado en la red. Podrás, por ejemplo, descargar contenidos Torrent sin necesidad de que tu proveedor de Internet lo sepa. Pero eso no es todo, incluso aunque tus hábitos de descarga a través de Torrent estén totalmente dentro de lo permitido, el protocolo P2P usado por este tipo de programas conlleva el riesgo de dejarte expuesto a personas que intenten robar tus datos, por lo que activar la VPN te ayudará a mantenerlos cifrados y asegurar tu identidad.

¿Eres gamer? Una buena VPN te ayudará, ya que además de proteger tu identidad online cuando juegues, te protegerá de los molestos ataques DDoS (ciberataques que consisten en muchas máquinas enviando a la vez múltiples solicitudes a un mismo ordenador con intención de saturarlo y dejarlo inoperativo). Y lo más importante, es que la VPN no limite tu velocidad de conexión, por lo que no todas las VPN son iguales.

Por otro lado, es bien sabido que las redes Wi-Fi públicas, como las de los restaurantes, hoteles o aeropuertos, son mucho menos seguras que las privadas que tenemos en casa; pues bien, con una VPN estarás igual de protegido.

VPN: un mundo de posibilidades a tu alcance

Una VPN no solo te aporta seguridad y privacidad, ¡te abre nuevos caminos!

Si tienes una de las mejores VPN, podrás cambiar tu dirección IP a una que esté localizada en otro lugar. Esto quiere decir que parecerá que estás en otra ciudad o país, según lo que elijas, ¡y esto te abre un sinfín de posibilidades! Veamos algunos ejemplos prácticos:

- Podrás saltarte las restricciones geográficas: podrás ver contenidos en streaming que no estén disponibles en tu país. ¿Tu serie preferida ya está disponible, por ejemplo, en EEUU, pero todavía no ha llegado a España? Pues con la VPN podrás acceder a la web de ese país y ver el contenido que tanto estás deseando ver.

- Evitar bloqueos que tienen algunos países: imagina que estás de vacaciones, hay países en los que no está permitido acceder a ciertas páginas web o redes sociales. Con una VPN, si eliges una IP española, podrás hacer uso de internet tal y como acostumbras a hacerlo, ya que parecerá que no te has ido a ninguna parte.

- Acceder a tus plataformas de streaming estés donde estés: muchas plataformas como Netflix, HBO, etc., limitan su uso si estás fuera de España, independientemente de que estés pagando. Por lo tanto, agradecerás muchísimo tener una VPN cuando estés en el hotel, quieras ver una película, y no te deje por estar fuera de tu país.

- ¡Esta ventaja le interesará a más de uno! Podrás ver partidos de fútbol, combates o cualquier retransmisión deportiva que no está disponible en tu país. Si averiguas en qué país sí que lo está, podrás usar la VPN, escoger un servidor de esa localización concreta, ¡y ver el partido o evento deportivo!

- ¿Tu centro educativo o lugar de trabajo tiene limitado el uso de redes sociales, juegos online o ciertas páginas web? Pues… seguro que ya lo has adivinado: utiliza la VPN para que parezca que estás en otro lugar y saltarte la limitación.

- Ver vídeos de YouTube bloqueados: probablemente te haya pasado alguna vez que hayas intentado reproducir un vídeo en YouTube y te haya salido un mensaje diciéndote que ese contenido no está disponible para tu país. En estos casos, usar una VPN con una ubicación donde sí que esté disponible, te permitirá poder ver el vídeo en cuestión.

Con todo esto seguro que ya entiendes mucho mejor la enorme cantidad de ventajas que te aportará una buena VPN. Ahora ya podemos empezar a contrastar y entender en qué se diferencian unas VPN de otras. Porque no todas ofrecen las mismas ventajas, ni con la misma calidad.

Cómo elegir la mejor VPN: en qué debes fijarte

VELOCIDAD DE LA VPN

Un problema típico de las VPN es que sí, aumentan la seguridad, pero a la vez reducen de forma considerable la velocidad de internet, y claro, ¿de qué sirve poder desbloquear Netflix si luego la conexión va tan lenta que es imposible ver la película?

Por eso a la hora de elegir una VPN es importante que te fijes en la velocidad que ofrece y en si el ancho de banda está limitado. Por suerte, al final de este artículo encontrarás muchas guías sobre los pros y contras de las distintas VPNs para que te sea más fácil comparar.

PLATAFORMAS COMPATIBLES CON LA VPN

Depende de cómo vayas a usar la VPN, pero por lo general querrás poder usar la VPN en distintos tipos de plataformas, por lo tanto también es importante que te fijes en si la VPN que elijas es compatible con el dispositivo donde la vayas a usar.

Las mejores VPN se pueden usar tanto en ordenadores con Windows como con macOS o Linux, así como en dispositivos móviles, ya sean Android o iOS, o incluso con una Android TV.

Además, las mejores VPN también ofrecen extensiones para los distintos navegadores (Chrome, Firefox, etc.), e incluso la posibilidad de instalar la VPN directamente en tu Router inalámbrico.

CONEXIONES SIMULTÁNEAS

Tampoco olvides verificar en cuántos dispositivos distintos podrás usar la VPN de forma simultánea: algunas solo te permiten uno por licencia, mientras que otras muchos más, por lo que incluso tu familia podrá beneficiarse de la VPN.

UBICACIONES Y SERVIDORES DISPONIBLES

Otro factor a tener en cuenta es la cantidad de servidores y ubicaciones que tendrás disponibles con la VPN que elijas. Está claro, cuantas más ubicaciones estén disponibles, a más contenidos podrás acceder, mientras que cuantos más servidores haya, menos se saturarán y mejor funcionará todo.

SEGURIDAD ADICIONAL DE LAS VPN

Como hemos visto, no todas las VPN ofrecen lo mismo. Las mejores VPN cuentan con seguridad extra gracias a características adicionales, que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo:

¿Ofrece la VPN una herramienta para bloquear software malicioso y molestos anuncios ?

molestos ? ¿La VPN viene con un interruptor maestro ? Estos te permiten, pulsando un solo botón, desconectar tu dispositivo de la red (tanto para aplicaciones concretas, como para el sistema al completo), de forma que protege tus datos, incluso aunque en cierto momento te falle la conexión VPN. De esta forma no quedarás expuesto nunca.

? Estos te permiten, pulsando un solo botón, desconectar tu dispositivo de la red (tanto para aplicaciones concretas, como para el sistema al completo), de forma que protege tus datos, incluso aunque en cierto momento te falle la conexión VPN. De esta forma no quedarás expuesto nunca. ¿Tiene un sistema de Doble VPN ? Esto quiere decir que tu tráfico en internet se encripta dos veces en vez de una, por lo tanto, obtienes el doble de seguridad.

? Esto quiere decir que tu tráfico en internet se encripta dos veces en vez de una, por lo tanto, obtienes el doble de seguridad. ¿Cuenta con protección frente a fugas de DNS?

EXPERIENCIA DE USUARIO

Por último, también es importante fijarse en lo fácil de usar que sea la VPN en cuestión. Y esto no solo significa que tu interfaz sea intuitiva, sino también son importantes otros factores como que sea fácil de instalar y el servicio de ayuda y de atención al cliente que ofrezca la compañía VPN.

POLÍTICA DE AUSENCIA DE REGISTRO

Esto es algo que no todas las VPN garantizan, y es importante para tu privacidad. Lo óptimo es que la compañía VPN que elijas audite su política de ausencia de registros, para asegurarte de que no rastrean, ni recogen, ni comparten tus datos privados. Esto es algo con lo que ha habido polémica (por la seguridad de los historiales de datos de los usuarios), y por eso cada vez más compañías realizan audiciones para que puedas estar tranquilo.

Esperamos que con todo esto te haya quedado claro qué es una VPN, y en qué se diferencian unas de otras.

No esperes más y empieza a disfrutar de todas las ventajas de alguna de las mejores VPN disponibles. Muchas de ellas las podrás probar sin compromisos durante 30 días (te devolverán el dinero si no quedas satisfecho).

Además, en la mayoría de los casos podrás disfrutar de grandes descuentos si eliges planes a largo plazo.

Guías de compra de las distintas VPN

A continuación te ofreceremos una amplia selección de guías de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o tipo de uso.

Hemos probado y revisado las VPN de acuerdo con la legislación vigente y con fines puramente recreativos, por ejemplo:

1. Acceder a servicios de otros países (de conformidad con los términos y condiciones del servicio al que se accede);

2. Proteger la seguridad y aumentar la privacidad online;

No apoyamos de ninguna manera el uso ilegal o fraudulento de los servicios VPN.

El uso de VPN para acceder a contenido pirateado no está aprobado de ninguna manera por TechRadar ni Future Publishing.