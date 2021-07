OL 2020 Tokyo live: sådan ser du OL 2020 gratis, datoer, program og sportsgrene

Den olympiske fakkel er endelig på vej til sin endelige destination - Tokyo. Vi er lidt over to uger fra, at den olympiske ild tændes over stadion ved det, der helt sikkert vil være en spektakulær åbningsceremoni. OL er forsinket med et helt år på grund af den igangværende Covid-19-pandemi, men nu får atleter fra hele verden endelig chancen for at konkurrere på tværs af 25 forskellige sportsgrene i håbet om at vinde en bronze-, sølv- eller guldmedalje.

Her kan du læse om, hvordan du kan se de OL 2020 i Tokyo og livestreame begivenheden, uanset hvor du er i verden. Og det er endda muligt, at du kan få helt gratis adgang til OL på tv.

Tokyo 2020 OL livestream Hvornår: Fredag den 23. juli til søndag den 8. august 2021 Hvor: Tokyo, Japan Gratis livestream fra Danmark: DRTV og discoveryplus.dk Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Der er en forbløffende mængde sportsbegivenheder pakket sammen i de lidt over 14 dage, OL varer. Faktisk begynder nogle af turneringerne (fodbold og softball) allerede onsdag den 21. juli - to dage før selve åbningsceremonien.

Softball er en af seks nye sportsgrene på programmet sammen med baseball, karate, sportsklatring, surfing og skateboarding, med der i alt er 15 nye sportsgrene i alt, herunder blandede køn-konkurrencer og den meget spændende 3x3 basketball.

Hvis der er en begivenhed, som du absolut ikke bør gå glip af, er det (som altid) mændenes 100 m sprint, hvor alt kan ske, nu hvor Usain Bolts ikke længere konkurrerer. Det er programsat til søndag den 1. august, også kaldet "Golden Sunday", hvor hele 25 guldmedaljer uddeles.

Højdepunktet kommer på den næstsidste dag med 34 medaljebegivenheder, der afvikles lørdag den 7. august. Sportsgrenene omfatter bl.a. kvindemaraton, og basketball- og fodboldkampe om guldmedalje.

Uanset hvem du holder med, er den gode nyhed, at det er let at få adgang til GRATIS Tokyo 2020-OL livestream - følg blot vores guide for at se OL 2020 online hvor som helst.

Sådan ser du OL på tv og via livestream

Der hersker ingen tvivl om, at de olympiske lege er en kæmpe global begivenhed, og det burde være muligt at se den, uanset hvor du befinder dig i de to uger medaljejagten varer. Men hvis du er i udlandet og har svært ved at komme til at se OL - eller hvis du bare foretrækker danske kommentatorer - så kan geoblokeringer muligvis forhindre, at du får adgang til en OL-stream i 2021.

Heldigvis er der en rigtig nem måde at omgå dette problem på. Ved at downloade og installere en VPN kan du effektivt narre din computer til at tro, at den er hjemme i Danmark. På den måde kan du nyde dækningen i Danmark uden at skulle finde en ulovlig stream.

Brug en VPN-tjeneste til at se de olympiske lege i Tokyo 2020 hvor som helst

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming.

Når du først har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du blot vælge en server i Danmark, så har du fuld adgang til OL-dækningen på DRTV og Discoverys kanaler. Det er ret nemt.

Husk, at der er masser af fordele ved at bruge en VPN ud over blot at få adgang til streamingtjenester og indhold i Danmark fra udlandet (og indhold i udlandet fra Danmark). En af de største er sikkerhed: Ved hjælp af krypterede tunneler giver VPN dig en robust sikkerhed mod cyberkriminelle og andre, der måtte forsøge at snage. Dette gør hverdagsopgaver som online shopping og bank meget sikrere, og mange vælger at bruge en VPN af den grund alene.

Sådan ser du OL 2020 i Danmark

I Danmark er det Discovery, som har rettighederne til at vise OL 2020. Discovery har indgået en aftale med DR om visningen, så mange sportsgrene og ceremonier kan ses på DR's tv-kanaler.

Sportsgrenene vises derfor på DR’s tv-kanaler og på Discoverys Kanal 5, Eurosport 1 og 2. Alle sportsgrene, ceremonier mv. også kan streames på discovery+, discoveryplus.dk. DRTV streamer kun den halvdel, som DR også sender på tv.

Golfturneringerne ved OL 2020 sendes på streamingtjenesten GOLFTV, golf.tv, discovery+ og discoveryplus.dk med dansk kommentator. Herrernes golfturnering spilles fra den 29. juli til 1. august, mens damernes spilles fra den 4. til 7. august.

Andre OL 2020 broadcastere rundt om i verden

Som nævnt, vil der ikke være mange steder rundt omkring i verden, hvor en livestream fra OL 2020 ikke vil være tilgængelig. Men det er dog ikke alle, det vil være gratis at se.

På Wikipedia er der faktisk en oversigt over alle rettighhaverne, hvor du kan se, hvem der sender OL. Hvis du vil vide, hvem der viser et OL-stream, hvor du end er, så tjek listen der.

Fordeling af sportsgrene og ceremonier

DR Discovery Ceremonier Landevejsløb Atletik Banecykling Håndbold (danske kampe + semifinale og finale) Håndbold (kampe uden dansk deltagelse frem til semifinalen) Badminton Golf Kvindefodbold Tennis Sejlsport Svømning Dessur Herrefodbold Gynmastik - Artistics Udspring Skydning Beach volley Bordtennis Roning Bueskydning Klatring Kano/kajak Basketball Volleyball Mountainbike Boksning Basketball 3x3 Synkronsvømning Skateboard BMX Kano - slalom Brydning - græsk/romersk Hockey Vægtløftning Taekwondo Karate Trampolin Triathlon Surfing Baseball/Softball Rugby Vandpolo Fægtning Ridesport - spring Military Rytmisk sportsgymnastik Judo Moderne femkamp Brydning - fri

Nye sportsgrene ved OL 2020?

Seks nye sportsgrene og 15 nye 'begivenheder' er føjet til OL-programmet. De nye sportsgrene er baseball, softball, karate, sportsklatring, surfing og skateboarding.

Nogle af de nye sportsgrene, vi kan se frem til, inkluderer 3x3 basketball, Madison Cycling og Freestyle BMX samt nye blandede køn-begivenheder inden for atletik, svømning, bordtennis og triatlon.

Hvor afholdes OL 2020

For anden gang nogensinde og for første gang i næsten 60 år er Tokyo værtsby for de olympiske lege.

Den olympiske landsby ligger i Harumi Futo, men legenes evige symbol vil være det nærliggende Japan National Stadium, som er vært for åbnings- og afslutningsceremonierne samt atletikbegivenhederne.

Hvornår afholdes 2020 Paralympics?

Paralympics 2020 begynder kort efter afslutningen af ​​OL. Arrangementet er planlagt til at starte tirsdag den 24. august og vare i knap to uger, så det slutter den 5. september.

Er den officielle "Olympic Channel" gratis?

Hvis du er på udkig efter lidt mere dybde i din OL-kigning, så er den officielle OL-kanal tilgængelig via din browser eller som en app til mange enheder. Her kan du finde klip med nogle af de mest historiske øjeblikke i OL's broadcast-historie samt livebegivenheder i nogle territorier, dokumentarfilm og så meget mere.

Det er en fremragende måde til at få dit OL-humør helt i top, så du er helt klar til åbningsceremonien, så tjek Olympic Channel.

Vil der være tilskuere ved OL 2020?

Mandag den 21. juni meddelte IOC, at op til 10.000 tilskuere får lov til at være til stede ved dette års OL i Tokyo. Samtidig er der en grænse på 50 % af arenakapaciteten, så mange sportsevents vil have et betydeligt lavere antal tilskuere. Dette er en beslutning, der er taget gennem samarbejde mellem flere parter, herunder IOC og den japanske regering.

Tilskuere fra udlandet er ikke tilladt under OL 2020. Kun japanske statsborgere kan købe billetter til de forskellige begivenheder. Antallet af tilladte tilskuere kan dog reduceres eller elimineres fuldstændigt, hvis smittespredningen i Japan øger under legene.