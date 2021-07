OL Tokyo 2020 herrehåndbold: datoer, kampprogram, spillertruppen - sådan ser du alle OL-håndboldkampene, uanset hvor du befinder dig

OL i Tokyo blev udsat i et helt år på grund af Covid-19-pandemien, men nu er det endelig tid for verdens bedste atleter til at konkurrere i jagten på medaljer. Det olympiske program omfatter 25 forskellige sportsgrene, men i denne guide fokuserer vi på håndbold.

Vi gennemgår kampprogrammet, den danske trup og alt hvad du behøver at vide om håndbold under dette OL - samt hvordan vi kan se kampene, uanset hvor du befinder dig i verden.

Herrehåndbold ved OL i Tokyo 2020 Datoer: lørdag den 24. juli - søndag den 8. august 2021 Sted: Yoyogi National Stadium Sådan ser du Danmarks håndboldkampe på tv: DR1 Sådan ser du Danmarks kampe på nettet: DRTV Sådan ser du de øvrige håndboldkampe: Discovery+ Se hvor som helst i verden: Prøv ExpressVPN 100 % riskfrit

Det danske herrelandshold i håndbold må siges at være favoritter til en af pladserne på medaljeskamlen. Alt andet vil nok være at betragte som en fiasko.

Danmark vandt OL-guld i Rio i 2016, og det er ambitionen igen.

- Vores målsætning er at tage over og spille noget god håndbold og komme så langt som overhovedet muligt. Hvis det er at få en OL-medalje med hjem, så vil vi være glade for det, har landstræner Nikolaj Jacobsen udtalt inden afrejsen til Japan.

Som forsvarende verdensmestre bør Danmark gå efter at vinde turneringen. Der er dog mange andre dygtige hold, som også gerne vil vinde, så helt nemt bliver det ikke.

Læs videre for at se kampprogrammet, den danske trup og alt hvad du behøver at vide om håndbold under dette OL - samt hvordan vi kan se kampene ved dette OL, uanset hvor du befinder dig i verden.

Nyd OL-dækningen på et af de bedste tv'er

Så ser du de danske transmissioner fra OL i Tokyo

I Danmark er det Discovery, som har rettighederne til at vise OL 2020. Discovery har dog indgået en aftale med DR om visningen, så mange sportsgrene og ceremonier kan ses på DR's tv-kanaler.

OL vises på DR’s tv-kanaler og på Discoverys Kanal 5, Eurosport 1 og 2. Alle sportsgrene, ceremonier mv. også kan streames på discoveryplus.dk. DRTV streamer kun det indhold, som DR også sender på tv. Dette omfatter bl.a. håndbold.

Hvor det ikke koster ekstra (ud over medielicensen) at se OL på DR, skal du have adgang til Discoverys kanaler i din tv-pakke, for at kunne se de begivenheder, som vises på Discoverys kanaler. Et abonnemnt på Discovery+'s sportspakke koster 149 kr. om måneden.

Sådan ser du de danske OL-transmissioner, selvom du befinder dig i udlandet

Hvis du befinder dig i udlandet, men gerne vil se alle herrelandsholdets OL-kampe med danske kommentatorer på DR, har du muligvis brug for en VPN. Det afhænger af, hvilket land du konkret befinder dig i, når du forsøger at anvende streamingtjenesterne DRTV.

Du kan kun se indhold på DRTV og Discovery+ i de lande, hvor DR og Discovery har rettighederne til at vise indholdet. Det er derfor ikke alle lande, du kan se DRTV og Discovery+ i. Det skyldes, at DR og Discovery tjekker din IP-adresse, inden du får adgang til at streame deres indhold. Hvis din IP-adresse fx er fra England, så får du ikke adgang. I stedet får du vist en fejlmeddelelse på skærmen.

Her er det så, at en VPN kommer ind i billedet: Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du er i Danmark - og vupti - så kan du streame alt indhold fra DRTV og Discovery+ igen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Se tilbud

Husk, at der er masser af fordele ved at bruge en VPN ud over blot at få adgang til streamingtjenester og indhold i Danmark fra udlandet (og indhold i udlandet fra Danmark). En af de største er sikkerhed: Ved hjælp af krypterede tunneler giver VPN dig en robust sikkerhed mod cyberkriminelle og andre, der måtte snage. Dette gør hverdagsopgaver som online shopping og bank meget sikrere, og mange vælger at bruge en VPN af den grund alene.

(Image credit: Shutterstock.com)

Andre OL 2020-broadcastere rundt om i verden

Der vil ikke være mange steder rundt omkring i verden, hvor en tv-transmission eller livestream fra OL 2020 ikke vil være tilgængelig. Men det er dog ikke alle, det vil være gratis at se.

På Wikipedia er der faktisk en oversigt over alle rettighhaverne, hvor du kan se, hvem der sender OL. Hvis du vil vide, hvem der viser OL 2020, hvor du end er, så tjek listen der.

Grupperne i herrenes håndboldturnering

De 12 nationer, der deltager ved OL, er opdelt i to grupper, hvor de fire bedste fra hver gruppe går videre til kvartfinalen.

Gruppe A

Norge

Brasilien

Frankrig

Argentina

Tyskland

Spanien

Gruppe B

Sverige

Bahrain

Portugal

Egypten

Danmark

Japan

Den danske OL-trup til herrehåndbold

14-mandstruppen

1 Niklas Landin, 223 landskampe

20 Kevin Møller, 39 landskampe

4 Magnus Landin, 77 landskampe

15 Magnus Saugstrup, 28 landskampe

17 Lasse Svan, 226 landskampe

21 Henrik Møllgaard, 170 landskampe

22 Mads Mensah, 148 landskampe

23 Henrik Toft Hansen, 130 landskampe

24 Mikkel Hansen, 221 landskampe

25 Morten Olsen, 109 landskampe

26 Johan Hansen, 43 landskampe

28 Lasse Andersson, 43 landskampe

32 Jacob Holm, 38 landskampe

33 Mathias Gidsel, 15 landskampe



15. mand (reserve)

7 Emil Jakobsen, 15 landskampe



16. mand (reserve)

34 Simon Hald, 44 landskampe

Kampprogrammet for herrenes håndboldturnering

Lørdag 24. juli

02.00 Norge - Brasilien

04.00 Frankrig - Argentina

07.15 Sverige - Bahrain

09.15 Tyskland - Spanien

12.30 Portugal - Egypten

14.30 Danmark - Japan

Mandag 26. juli

02.00 Brasilien - Frankrig

04.00 Argentina - Tyskland

07.15 Egypten - Danmark

09.15 Spanien - Norge

12.30 Bahrain - Portugal

14.30 Japan - Sverige

Onsdag den 28. juli

02.00 Danmark - Bahrain

04.00 Sverige - Portugal

07.15 Japan - Egypten

09.15 Norge - Argentina

12.30 Brasilien - Spanien

14.30 Frankrig - Tyskland

Fredag ​​30. juli

02.00 Argentina - Brasilien

04.00 Bahrain - Japan

07.15 Frankrig - Spanien

09.15 Sverige - Egypten

12.30 Portugal - Danmark

14.30 Tyskland - Norge

Søndag 1. august

02.00 Portugal - Japan

04.00 Egypten - Bahrain

07.15 Spanien - Argentina

09.15 Norge - Frankrig

12.30 Tyskland - Brasilien

14.30 Danmark - Sverige

Tirsdag 3. august

02.30 Kvartfinale 1

06.15 Kvartfinale 2

10.00 Kvartfinale 3

13.45 Kvartfinale 4

Torsdag 5. august

10.00 Semifinale 1

14.00 Semifinale 2

Lørdag 7. august

10.00 Bronzekamp

13.30 Finale

(Image credit: kuremo / Shutterstock.com)

Hvor afholdes OL 2020?

For anden gang nogensinde og for første gang i næsten 60 år er Tokyo værtsby for de olympiske lege.

Den olympiske landsby ligger i Harumi Futo, men legenes evige symbol vil være det nærliggende Japan National Stadium, som er vært for åbnings- og afslutningsceremonierne samt atletikbegivenhederne.

Hvornår afholdes 2020 Paralympics?

Paralympics 2020 begynder kort efter afslutningen af OL. Arrangementet er planlagt til at starte tirsdag den 24. august og vare i knap to uger, så det slutter den 5. september.