¿Cambiarán finalmente de nombre el Galaxy Z Fold 4 y el Z Flip 4 cuando se lancen este miércoles?

Como habréis visto en nuestros numerosos artículos, está claro que Samsung lanzará sus nuevos móviles plegables este miércoles (10 de agosto) durante su gran evento de lanzamiento Galaxy Unpacked. Ahora bien, se espera que estos nuevos dispositivos se llamen Samsung Galaxy Z Fold 4 y Samsung Galaxy Z Flip 4, pero resulta que el nombre no está tan claro.

Según el filtrador SnoopyTech, Samsung podría dejar de añadir la letra "Z" en los nombres de los dos plegables, lo que significa que finalmente podrían llamarse "Galaxy Fold 4" y "Galaxy Flip 4" a secas. Al parecer, esto será así a partir de ahora, también en otros futuros teléfonos plegables de la compañía.

Eso es debido supuestamente a que los militares rusos han comenzado a usar la letra Z, y claro, Samsung no quiere hace nada que alguien pudiera interpretar como un símbolo de apoyo a la invasión rusa de Ucrania.

Si bien esto de momento es solo un rumor, lo cierto es que suena bastante creíble, y más teniendo en cuenta que Samsung ya ha quitado la letra Z de los actuales Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3 en algunos países bálticos.

De momento no podemos saber si esto es verdad o no, pero por suerte ya solo tendremos que esperar un par de días más para averiguarlo. El gran evento de lanzamiento de Samsung será este miércoles 10 de agosto, comenzará a las 15:00h, y no olvidéis que además de los dos plegables, también presentarán los smartwatches Samsung Galaxy Watch 5 y Galaxy Watch 5 Pro, así como los nuevos auriculares inalámbricos Galaxy Buds 2 Pro.

Este cambio nos parece una buena decisión, incluso aunque no tenga nada que ver con Rusia

La formar que tiene Samsung de nombrar sus plegables ahora mismo tiene bastante sentido: cuando ves un móvil de la compañía con una Z en su nombre, ya sabes inmediatamente que se trata de un plegable, lo cual podría resultar especialmente útil si en un futuro Samsung amplía su gama de plegables a otros modelos.

Además, la mayoría de los otros teléfonos de Samsung también contienen una letra en sus nombres: la S para los buques insignia convencionales, y la A para los móviles más asequibles, por ejemplo.

Pero claro, por otro lado, también hemos visto excepciones en este aspecto. La (ahora extinta) gama Galaxy Note no tenía ninguna letra, y francamente no era nada necesaria, porque ya podías distinguir los modelos de esta gama por tener el "Note" en su nombre.

Pues de forma similar, el hecho de llamarse "Flip" o "Fold" ya nos da toda la información que necesitamos para saber de qué tipo de dispositivo se trata, por lo que la Z es en realidad algo superflua e innecesaria. De hecho, incluso el "Galaxy" en el nombre no es necesario, pero bueno, esa es la marca típica de Samsung para sus dispositivos, por lo que eso seguro que seguirán poniéndolo.

