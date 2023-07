The Witcher Staffel 3 und Henry Cavill gehen in die finale Runde

They Cloned Tyrone (Netflix)

Netflix macht dieser Tage leider wirklich keine gute Figur: Der Passwort-Crackdown betrifft immer mehr Länder, das werbefreie Basis-Abo wird nach und nach abgeschafft und inhaltlich glänzt das Unternehmen auch nicht gerade mit den besten Entscheidungen, wie der letzte Platz in dieser Liste beweist.

Doch da kommt ein Film daher, der bereits mit seinem witzigen Titel von sich reden macht. They Cloned Tyrone ist mit Teyonah Parris, Jamie Foxx und "Star Wars"-Star John Boyega nicht nur prächtig besetzt, sondern versprüht schon im Trailer eine Menge Charm. Selbstverständlich sind Trailer stets mit Vorsicht zu genießen. Doch in einem bisher eher schwächelnden Filmjahr 2023 freue ich mich darauf, mal wieder herzlich über eine gute Komödie lachen zu dürfen.

Ab sofort bei Netflix

Futurama Staffel 11 (Disney Plus)

Zu lachen dürfte es auch in der mittlerweile elften Staffel von Futurama geben. Der letzte Auftritt der beliebten Zeichentrick-Chaoten liegt nämlich mittlerweile ganze zehn Jahre zurück. Aber keine Sorge, die Serie schreibt es sich auf die Fahne, sowohl altgediente Fans als auch neue Zuschauer unterhalten zu können und fährt dafür einiges auf.

So werden nicht nur alte Handlungsstränge wie Fry und Leelas Liebelei aufgegriffen, sondern auch brandaktuelle Themen wie Pandemien, Cancel Culture und der Krypto-Wahn behandelt. Zehn Folgen wird das Ganze umspannen und insbesondere Fans, die seit einem Jahrzehnt auf ihre Lieblinge gehofft und gebangt haben, werden hier hoffentlich nicht enttäuscht.

Ab 24. Juli bei Disney Plus

The Witcher Staffel 3 - Teil 2 (Netflix)

Ach ja, The Witcher... Eine so tolle Grundlage, Spiele, die zu den besten ihrer Art gehören - und dann eine Netflix-Serie, die nach der wirklich starken ersten Folge immer weiter abzusteigen schien. Im Zusammenhang mit dem baldigen Weggang von Henry Cavill, der selbst in der bisher mauen dritten Staffel noch der Silberstreif am Horizont war, steht es schlecht um die Adaption.

Natürlich hatte jede Staffel ihre guten Momente, so auch diese. Insgesamt ist aus dem vielversprechenden, düsteren Material aber unter Netflix' Augen lediglich generische Fantasy-Kost geworden. Natürlich werde ich mir das Finale der Staffel trotzdem anschauen, um es fundiert bewerten zu können - und aus Respekt vor Cavill -, besonders viel Hoffnung habe ich aber leider nicht mehr. Wenn hier nicht sehr sehr viel richtig gemacht wird, wird mich die Serie danach schlussendlich verloren haben.

Ab 27. Juli bei Netflix