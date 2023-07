Wann kommt Mission Impossible 7 zu Paramount Plus?

Wann wird Mission Impossible: Dead Reckoning Part One auf Paramount Plus veröffentlicht? Die kurze Antwort lautet: Wir wissen es noch nicht. Aber wenn wir eine Vermutung anstellen müssten, wäre das frühestens Ende des Jahres der Fall.

Der Agentenfilm ist nun offiziell in den Kinos angelaufen und nach einer weniger guten Zeit für die Kinokartenverkäufe - Indiana Jones 5, The Flash und Elemental haben sich nicht so gut entwickelt - könnte er die Kinolust der Leute wieder wecken.

"Aber wann kommt der Film bei Paramount Plus?", hören wir dich fragen. Wie gesagt, wir sind uns nicht sicher, aber wir glauben zu wissen, wann es soweit sein könnte. Die Gründe dafür erfährst du weiter unten.

Wann könnte Mission Impossible 7 sein Streaming-Debüt auf Paramount Plus geben?

Mission Impossible 7 wird in den nächsten Wochen und Monaten nicht auf der Streaming-Plattform von Paramount zu sehen sein. (Image credit: Paramount Pictures)

Mission Impossible 7 Gewinnspiel (Image credit: Paramount Pictures) Freust du dich genauso wie wir auf den neuesten Teil der Mission Impossible-Reihe? Dann schau jetzt bei unserem Gewinnspiel vorbei und sichere dir Kinotickets oder auch ein schickes Spionage-Gadget.

Natürlich hängt viel davon ab, wie sich Mission Impossible 7 an den Box Offices schlägt. Wenn der Film etwa weltweit mehr als 250 Millionen Dollar einspielt, wäre es dumm von Paramount Pictures, ihn nach der üblichen vierwöchigen Laufzeit aus den Kinos zu nehmen. Und da er gerade erst angelaufen ist, rechnen wir nicht in den nächsten Monaten mit einem Streaming-Release.

Immerhin ist die Mission Impossible-Reihe einer der größten Geldbringer des Studios. Die bisherigen sechs Filme haben zusammen 3,57 Milliarden Dollar eingespielt, davon allein die letzten drei 2,17 Milliarden. Diese Drei brachten Paramount während ihrer Laufzeit jeweils über 680 Millionen Dollar ein, wobei Mission Impossible - Fallout (der letzte Film, der in die Kinos kam) es sogar auf fast 800 Millionen schaffte.

Könnte der erste Teil von Dead Reckoning mehr als 800 Millionen Dollar an den weltweiten Box Offices einspielen? (Image credit: Paramount Pictures)

Die smarten Geldgeber setzen also darauf, dass Mission Impossible 7 die 800-Millionen-Dollar-Marke knackt. Wenn man bedenkt, dass Tom Cruise mit Top Gun: Maverick einen der umsatzstärksten Filme des Jahres 2022 getragen hat, der 1,48 Milliarden Dollar einspielte, wird Paramount hoffen, dass Dead Reckoning Part One diese Zahl noch übertrifft.

Wenn er beim Kartenverkauf gut abschneidet, wird seine Zeit in den Kinos so weit wie möglich verlängert. Dadurch verschiebt sich der Starttermin bei Paramount Plus nach hinten, so dass diejenigen unter euch, die darauf warten, dass der Film bei dem Streaming-Dienste erscheint, noch länger warten müssen.

Es gibt jedoch noch weitere Konkurrenten, die Dead Reckoning Part One die Chance nehmen könnten, das Box Office zu dominieren. Barbie und Oppenheimer, die beide am 21. Juli in die Kinos kommen, sind zwei der am meisten erwarteten neuen Filme des Jahres. Wenn einer der beiden oder gar beide den Anteil von Mission Impossible 7 am Box Office auffressen, könnte Paramount - wir glauben nicht, dass es das tun wird, aber es könnte - seine Verluste reduzieren und den Film früher als erwartet auf digitalen Plattformen veröffentlichen.

Aber selbst dann ist es unwahrscheinlich, dass er in die Paramount Plus Filmbibliothek aufgenommen wird. Wir gehen davon aus, dass er zunächst in digitalen Stores von Amazon, Apple, Google und YouTube zum Kauf und/oder zur Miete angeboten wird, bevor er auf Paramount Plus gestreamt werden kann. Kurz gesagt: Es dürfte noch eine ganze Weile dauern.

"Sag mir, Ethan, wann wird Mission Impossible 7 fürs Streaming zur Verfügung gestellt?" (Image credit: Paramount Pictures)

Wenn all diese Faktoren aus dem Weg geräumt sind, wann wird Mission Impossible 7 unserer Meinung nach bei Paramount Plus erscheinen? Wir glauben, dass es etwa im November/Dezember 2023 sein wird - und dafür gibt es zwei wichtige Gründe.

Erstens kommt es, wie bereits erwähnt, darauf an, wie beliebt der Film in den Kinos ist und ob er genug Geld einbringt, damit Paramount ihn weiterhin auf den größten Leinwänden zeigen kann. Der zweite Grund ist der Zeitpunkt, zu dem andere große studioeigene Filme auf der Plattform erscheinen. Top Gun: Maverick startete etwa erst am 22. Dezember 2022 auf Paramount Plus. Das bedeutet, dass es fast sieben Monate dauerte, bis der Film auf dem Dienst landete.

Scream VI, der am 10. März in den Kinos anlief, wurde dagegen nur sechs Wochen später auf Paramount Plus veröffentlicht. Auch Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben musste lediglich zwei Monate warten, bis es sich zu Scream VI gesellte. Obwohl beide Filme sehr beliebt waren, hatten sie weder die Box Office-Attraktivität eines Cruise-Films noch die Anziehungskraft der Mission Impossible-Franchise. Wenn Dead Reckoning Part One ein weiterer Kassenschlager für Paramount wird, spräche das dafür, bis Ende des Jahres zu warten. Denn einer der besten Paramount Plus-Filme wird er garantiert.