Update lässt Samsung Galaxy Z Fold 4 viel mehr wie ein Fold 5 aussehen

Samsung stattet vergangene Flaggschiffe wie das Galaxy Z Fold 4, Flip 4, die Galaxy Watch 5 oder aber die Tab S8-Serie weiterhin mit Updates aus – und das neueste ist schon auf dem Weg! Unter dem Namen One UI 5.1.1 zusammengefasst, erhalten die erwähnten Vorgänger so eine softwareseitig Auffrischung, die sie allesamt auf einen ähnlichen Stand wie die Neuerscheinungen bringt, die während der Galaxy Unpacked 2023 vorgestellt wurden.

Das Unternehmen kündigte diesen nächsten großen Schritt via Blogbeitrag an. Die Updates werden hierbei erst nach und nach für alle unterstützten Samsung Foldables- sowie Tablet-Geräte zur Verfügung stehen, angefangen bei den aktuellsten Modellen.

Das Fold 4 und das Flip 4 erhalten hiermit einen verbesserten Flex Mode mit einem anpassbarem Flex Mode Panel, ähnlich wie den frischen Nachfolgern, dem Samsung Galaxy Z Fold 5 sowie Galaxy Z Flip 5. Beide Geräte und auch das Tab S8 erhalten außerdem optimiertes Multitasking, inklusive verbessertem Drag & Drop zwischen unterstützten Apps. So kannst du mitunter ein Foto in Sekundenschnelle in die Nachrichten-Applikation ziehen.

Neben den Updates für die faltbaren Geräte und Tablets testet Samsung derzeit obendrein One UI 6, ein weiteres Update auf Basis von Android 14. Die Beta-Version ist aktuell für das Samsung Galaxy S23 verfügbar und bietet iOS 16-ähnliche Anpassungsmöglichkeiten des Sperrbildschirms, ein überarbeitetes Benachrichtigungszentrum mit neuen Quick Controls sowie die übliche Menge an Android 14-Features.

"Unser Ziel mit One UI ist es, die einzigartigen Vorlieben unserer Nutzer*Innen in jedem Aspekt ihrer mobilen Erfahrung widerzuspiegeln", sagt Janghyun Yoon, Executive Vice President of Mobile Experience bei Samsung Electronics. "Jede neue Version von One UI geht auf die Bedürfnisse unserer Nutzer*Innen ein und wir freuen uns auf das Feedback der Nutzer*Innen zu One UI 6, um ein noch umfassenderes und intuitiveres Erlebnis für alle zu schaffen.

Alte Versprechen soll man nicht brechen

Samsung hat eine bemerkenswerte Update-Politik für eine breite Palette seiner Smartphones und Tablets etabliert, die von der renommierten S-Serie über die innovative Z-Serie bis hin zu den erschwinglicheren A-Serie-Geräten reicht – eine Auswahl, die zu den besten erschwinglichen Mobilgeräten auf dem Markt gehört. Diese Politik bietet den Nutzern die Möglichkeit, von bis zu fünf Jahren voller Updates zu profitieren.

Neben all den technischen Finessen verdient diese Strategie aber einen Teil ihrer Lorbeeren auch zurecht durch die umweltfreundlichen Aspekte, die hiermit einhergehen. Sie ermutigt die Anwender dazu, ihre voll funktionsfähigen Geräte länger zu behalten, während andere Marken oft dazu neigen, Menschen frühzeitig zum Kauf neuer Geräte zu drängen, um das bestmögliche Erlebnis zu erhalten.

Diese Politik spiegelt das Vertrauen wider, das Samsung in die Qualität seiner Produkte und die Langlebigkeit ihrer Leistung hat – und es steht deutlich im Kontrast zur dunklen Vergangenheit, wo die Geräte des Herstellers bereits nach wenigen Jahren an Effizienz einbüßten. Spätestens seit dem Besuch von TechRadar in der Samsung-Schmiede in Südkorea habe ich aber ohnehin keine Zweifel mehr in Bezug auf Langlebigkeit und Qualität

Samsung teilt mit dieser Neuigkeit seinen treuen Kunden einmal mehr mit, dass es keinesfalls eine Notwendigkeit ist, zur neuesten Generation zu wechseln und auch Besitzer*Innen älterer Modelle künftig nicht vernachlässigt werden!

Solltest du aber doch Interesse an der neuesten Z-Serie haben, dürfte es dich erfreuen, dass du dir passend zum offiziellen Launch noch immer sowohl das Fold 5 als auch Flip 5 mit sehenswertem Direktrabatt bei Saturn sichern kannst. Mehr Infos hierzu findest du in unserem entsprechenden Artikel.