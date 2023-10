Powerhouse im Anmarsch? Neue Benchmark-Leaks zum Snapdragon 8 Gen 3 deuten auf leistungsstarkes Samsung Galaxy S24 hin

Die neuesten inoffiziellen Informationen zum Samsung Galaxy S24 drehen sich um den Chipsatz, welcher im Inneren schlummert, dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Frisch durchgesickerte Benchmarks, die von Digital Chat Station veröffentlicht wurden (via Notebookcheck), deuten auf beeindruckende Leistungssteigerungen hin. Diese Zahlen legen nahe, dass die CPU-Leistung um beeindruckende 15 Prozent und die GPU-Leistung um erstaunliche 39 Prozentpunkte im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 2 gesteigert wurde.

Die Ergebnisse wurden mithilfe des AnTuTu-Benchmarks ermittelt. Doch das ist längst nicht das allererste Mal, dass Benchmarks zum Snapdragon 8 Gen 3 publik wurden. Zuletzt waren auch Geekbench 6-Benchmark-Ergebnisse im Umlauf, die von hohen Punktzahlen reden machten.

Aber Achtung: Es ist wichtig zu beachten, dass rohe Benchmark-Zahlen allein nicht das gesamte Bild von der Leistungsfähigkeit eines Smartphones zeichnen. Es gibt viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen, darunter der Arbeitsspeicher und Software-Optimierungen. Dennoch bieten Benchmark-Werte einen guten Hinweis auf die Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit eines Handys, und höhere Werte deuten in der Regel auf eine bessere Leistung hin.

Das Kraftpaket begibt sich allmählich in Startposition

Qualcomm hat bisher noch keine offizielle Ankündigung zum Snapdragon 8 Gen 3 gemacht, aber eine vollständige Enthüllung wird für Dienstag, den 24. Oktober, auf dem Snapdragon Summit Event erwartet. Dort dürften wir schließlich auch die ersten offizielle Informationen darüber erhalten, wie leistungsstark dieser Chip tatsächlich ist.

Sobald der Chip offiziell angekündigt ist, wird er voraussichtlich noch recht zeitnah in einer ganzen Reihe der besten Android-Smartphones zum Einsatz kommen. Dazu gehört auch das Samsung Galaxy S24, obwohl es Gerüchte gibt, dass dieses Smartphone den Snapdragon 8 Gen 3 nur in bestimmten Regionen der Welt verwenden wird.

Bisher hat Samsung bei seinen Flaggschiff-Geräten eine Mischung aus Snapdragon- und Exynos-Chipsätzen verwendet. Es gibt jedoch auch Spekulationen, dass das Galaxy S24 Ultra im nächsten Jahr möglicherweise vollständig mit dem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet sein wird – in jedem Fall bleibt die Thematik also auch weiterhin brandheiß und höchst relevant!

Ob der Snapdragon 8 Gen 3 schließlich in der Lage sein wird, das iPhone 15 Pro sowie Pro Max (inklusive A17 Pro-Chipsatz) zu übertreffen, bleibt allerdings abzuwarten. Sicher werden wir das erst wissen, wenn wir selbst einmal fleißig herumprobieren konnte und dich daraufhin mit unseren Ergebnissen in Form von Testberichten versorgen werden ... ein bisschen Geduld also noch.