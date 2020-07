Xiaomi Smartphones könnten sich eine Funktion der Google Pixel Handys leihen

Wenn du ein Pixel 3 oder ein Pixel 4 hast, dann kennst du die Top Shot-Funktion, die aus einer Vielzahl von Fotos das beste Bild auswählt - und jetzt sieht es so aus, als ob eine ähnliche Funktion auf Xiaomi-Handys Einzug halten wird.

XDA Developers haben in den neuesten Betaversionen von MIUI 12 (der Skin, die Xiaomi über Android legt) gegraben und Hinweise auf eine Funktion namens AI Shutter gefunden, die die Top Shot-Funktion nachahmen könnte.

Während die Übersetzungen aus dem Chinesischen wahrscheinlich ein wenig daneben liegen, scheint der KI-Shutter so eingerichtet zu sein, dass "best moment" (zu deutsch: der beste Moment) beim Drücken des Auslösers ausgewählt werden kann. Im Moment ist die Funktion in MIUI 12, das jetzt ausgerollt wird, noch nicht verfügbar.

Wie erfahrene Top Shot-Nutzer wissen werden, nimmt es dir einen Teil des Drucks ab, wenn du versuchst, den perfekten Moment einzufangen, wenn du ein Foto machst - dein Handy kann stattdessen das Bild heraussuchen, auf dem alle lächeln und die Augen offen haben.

Für dich, für MIUI

MIUI 12 ist eine bedeutende neue Version für Besitzer von Xiaomi-Handys, die eine Reihe wichtiger Verbesserungen der Software mit sich bringt. Zu diesen Neuerungen gehören eine bessere Akkuverwaltung, ein Dunkelmodus, eine optimierte Berechtigungsverwaltung und die Hinzufügung eines eleganten Kontrollzentrums.

Viele dieser Funktionen sind natürlich bereits in Telefonen anderer Hersteller zu finden. Wenn Xiaomi also erst einmal den Anschluss gefunden hat, hast du - neben den wettbewerbsfähigen Preisen und der hohen Qualität der Komponenten - noch einen weiteren Grund, ein Telefon des chinesischen Herstellers in Betracht zu ziehen.

Was Google und seine Pixel-Linie anbelangt, so war die Qualität der Kamera und insbesondere die Software-Verarbeitung darüber hinaus schon immer ein wichtiges Verkaufsargument. Wir warten immer noch geduldig darauf, dass sowohl das Pixel 4a als auch das Pixel 5 irgendwann in diesem Jahr erscheinen.

Da Huawei, Samsung und Apple keine Anzeichen einer Verlangsamung bei der Verbesserung ihrer eigenen Kamerahardware und -software zeigen, kann niemand nachlassen - und es scheint, dass Xiaomi bald eine weitere neue Funktion ankündigen kann.