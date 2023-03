Xiaomi könnte endlich einen echten Konkurrenten für die Galaxy Watch und die Pixel Watch entwickeln

Die Wearable-Kriege könnten eine interessante Wendung nehmen, denn Xiaomi könnte eine Smartwatch auf den Markt bringen, die mit Googles Wear OS 3 läuft.

Der chinesische Hersteller ist ein wichtiger Akteur auf dem Wearable-Markt, hat sich aber bisher dafür entschieden, seine eigenen Betriebssysteme für seine Smartwatches zu verwenden. Die Xiaomi Watch S1 und die kürzlich vorgestellte Xiaomi Watch S1 Pro laufen auf dem MIUI Watch OS - einer stark modifizierten Version von Android.

Einem Bericht von 9to5Google (Öffnet sich in einem neuen Tab) zufolge ändert das Unternehmen nun jedoch seine Taktik und bereitet für Ende des Jahres ein völlig neues Gerät vor, das mit dem vollständigen Wear OS 3 laufen soll.

Das bedeutet, dass die neue Uhr im Gegensatz zu den aktuellen Xiaomi Wearables volle Unterstützung für Google Play-Apps und -Dienste bieten soll, was sie zu einem direkten Konkurrenten für die Samsung Galaxy Watch 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und die Google Pixel Watch (Öffnet sich in einem neuen Tab) macht.

In dem Bericht heißt es weiter, dass das neue Gerät mit der gleichen Mi Fitness App synchronisiert und verwaltet wird, die auch die aktuellen Wearables von Xiaomi nutzen.

Analyse: Ein möglicher Akku-Boost für Wear OS

(Image credit: Future)

Eine mögliche Xiaomi Wear OS 3 Uhr könnte Googles Wearable-Plattform den dringend benötigten Schwung verleihen und denjenigen, die über den Kauf einer Smartwatch nachdenken, die nötige Auswahl und Konkurrenz bieten.

Der Hauptkritikpunkt an Smartwatches mit Wear OS ist ihre Langlebigkeit. Flaggschiff-Geräte wie die Samsung Galaxy Watch 5 halten bei moderater Nutzung nach einer vollen Ladung kaum einen Tag durch.

Auch wenn sie nicht die gleichen überzeugenden Funktionen bieten wie die Smartwatches von Samsung oder Google Pixel, sind die Wearables von Xiaomi in Bezug auf die Akkulaufzeit mit Abstand führend: Geräte wie die Xiaomi Watch S1 Pro können je nach Nutzung bis zu zwei Wochen mit einer einzigen Ladung durchhalten.

Die nächste Generation der Samsung-Uhren soll mit 425-mAh-Akkus mit höherer Kapazität ausgestattet sein, was zukünftigen Galaxy-Wearables helfen könnte. Aber wenn Xiaomi Wear OS 3 integrieren kann und gleichzeitig seine superlange Akkuleistung beibehält, haben wir vielleicht einen neuen Spitzenreiter für unseren "beste Smartwatch"-Guide.