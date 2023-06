Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Publisher erstattet Vorbestellungen

Es sieht nicht so aus, als würde Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 in absehbarer Zeit zu erscheinen, denn Publisher Paradox Interactive hat damit begonnen, Vorbestellungen für die physische und digitale Version des Spiels zurückzugeben. Egal ob du das Spiel für PS5, Xbox Series X|S oder Last-Gen-Systeme vorbestellt hast, du hast kein Mitspracherecht, denn Paradox erstattet diese Vorbestellungen unabhängig von der Edition automatisch zurück. Auf der offiziellen Website heißt es, dass das Studio "die Editionen und Bonusinhalte des Spiels aktualisiert".

Wenn du das Spiel digital vorbestellt hast, fordert Paradox in seinem offiziellen FAQ die Käufer auf, sich an die entsprechenden Online-Shops zu wenden, um eine Rückerstattung zu erhalten, sei es über Steam, GOG, Epic Games oder auf andere Weise. Paradox weist jedoch darauf hin, dass die digitalen Versionen der First Blood Edition, Unsanctioned Edition und Blood Moon Edition unverändert bleiben.

Die Rückerstattung mag für Fans, die sich auf die Fortsetzung der von Troika Games entwickelten Simulation freuen, ziemlich drastisch erscheinen, aber der Publisher hat nicht nur schlechte Nachrichten. Auf der Website von Bloodlines 2 wurden neue Screenshots veröffentlicht, die einige düstere Schauplätze mit atmosphärischer Beleuchtung zeigen.

In dem Update verrät Paradox außerdem, dass es im kommenden September mehr von der Serie zeigen wird. Da die E3 2023 leider abgesagt wurde, ist es beruhigend, dass das Schweigen später im Jahr gebrochen wird.

Bloodlines 2 ist bei weitem nicht das einzige Rollenspiel, über das wir so gut wie nichts wissen, denn The Elder Scrolls 6 wurde bereits 2018 angekündigt, ohne dass es seitdem irgendwelche Neuigkeiten gab. Und da Starfield von Bethesda Game Studios auf dem kommenden Xbox Games Showcase im Mittelpunkt steht, ist es unwahrscheinlich, dass wir in nächster Zeit Neuigkeiten über das Fantasy-Epos erfahren.